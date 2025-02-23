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https://sarabic.ae/20250223/المخابرات-العراقية-توجهنا-إلى-سوريا-برسائل-واضحة-بشأن-التهديدات-الأمنية-1098099043.html
المخابرات العراقية: توجهنا إلى سوريا برسائل واضحة بشأن التهديدات الأمنية
المخابرات العراقية: توجهنا إلى سوريا برسائل واضحة بشأن التهديدات الأمنية
سبوتنيك عربي
صرح رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي حميد الشطري، اليوم الأحد، بأن ما يحدث في سوريا يؤثر بشكل مباشر على العراق. 23.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-23T17:32+0000
2025-02-23T17:32+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الأحد، عن الشطري أن العراق توجه برسائل مباشرة إلى دمشق بشأن التهديدات الأمنية، خاصة تجاه خلايا عصابات "داعش" (الإرهابي في المحظور في روسيا ودول أخرى) في باديتي حمص والشام، ووجود ألفي "إرهابي" من عناصره العراقيين بسجون الحسكة.جاءت تصريحات الشطري خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر "حوار بغداد"، قال خلالها أن "الأحداث الأخيرة في سوريا تمثل نقطة تحول في المنطقة"، معبّرا عن أمله في أن "يسهم ذلك في تعزيز الاستقرار، رغم بعض المخاوف المتعلقة بوجود جماعات مسلحة وأماكن للصراع في المنطقة".وقال المسؤول العراقي إن "الساحة العراقية والسورية مترابطة بشكل وثيق، وما يحدث في سوريا يؤثر بشكل مباشر على العراق، والعكس صحيح، والعراق قد توجه إلى سوريا برسائل أمنية واضحة حول التهديدات التي تمثلها بعض الجماعات المتطرفة، والعراق تضرر في الفترة الماضية من إرسال الانتحاريين والمواد المخدرة عبر الحدود".وشدد رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي أن "بلاده لم تكن حريصة على دعم نظام بشار الأسد في سوريا بقدر ما كانت مهتمة بمعرفة البدائل في حال تغير الوضع هناك، والعراق أرسل رسائل باحترام إرادة الشعب السوري".وأشار الشطري إلى أن "العراق يولي أهمية خاصة لموضوع محاربة عصابات داعش الإرهابية، حيث لا تزال هناك خلايا تابعة لتلك العصابات في مناطق مثل بادية حمص والشام".ولفت إلى "وجود 30 ألف نازح في المخيمات السورية من 60 جنسية، بالإضافة إلى 9 آلاف داعشي محتجز في سجون الحسكة، من بينهم 2000 عراقي، ونحن نريد أن نعرف كيف ستتعامل الإدارة السورية الجديدة مع هذا الملف".وأعرب الشطري عن قلق بلاده بشأن الأسلحة التي سيطرت عليها بعض الجهات المسلحة، بما في ذلك "داعش" بعد سقوط حكومة النظام السابق في سوريا، مضيفا أن العراق مستمر في إرسال الرسائل والتواصل مع القيادة السورية من أجل تحقيق نتائج إيجابية.
https://sarabic.ae/20250217/وزير-الخارجية-العراقي-بغداد-تجري-مشاورات-مستمرة-لإطلاق-عملية-سياسية-شاملة-في-سوريا-1097893419.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, العالم العربي

المخابرات العراقية: توجهنا إلى سوريا برسائل واضحة بشأن التهديدات الأمنية

17:32 GMT 23.02.2025
© Photo / Iraqi Security Cellنفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020
نفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2025
© Photo / Iraqi Security Cell
تابعنا عبر
صرح رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي حميد الشطري، اليوم الأحد، بأن ما يحدث في سوريا يؤثر بشكل مباشر على العراق.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الأحد، عن الشطري أن العراق توجه برسائل مباشرة إلى دمشق بشأن التهديدات الأمنية، خاصة تجاه خلايا عصابات "داعش" (الإرهابي في المحظور في روسيا ودول أخرى) في باديتي حمص والشام، ووجود ألفي "إرهابي" من عناصره العراقيين بسجون الحسكة.
وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
وزير الخارجية العراقي: بغداد تجري مشاورات مستمرة لإطلاق عملية سياسية شاملة في سوريا
17 فبراير, 21:24 GMT
جاءت تصريحات الشطري خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر "حوار بغداد"، قال خلالها أن "الأحداث الأخيرة في سوريا تمثل نقطة تحول في المنطقة"، معبّرا عن أمله في أن "يسهم ذلك في تعزيز الاستقرار، رغم بعض المخاوف المتعلقة بوجود جماعات مسلحة وأماكن للصراع في المنطقة".
وقال المسؤول العراقي إن "الساحة العراقية والسورية مترابطة بشكل وثيق، وما يحدث في سوريا يؤثر بشكل مباشر على العراق، والعكس صحيح، والعراق قد توجه إلى سوريا برسائل أمنية واضحة حول التهديدات التي تمثلها بعض الجماعات المتطرفة، والعراق تضرر في الفترة الماضية من إرسال الانتحاريين والمواد المخدرة عبر الحدود".
وشدد رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي أن "بلاده لم تكن حريصة على دعم نظام بشار الأسد في سوريا بقدر ما كانت مهتمة بمعرفة البدائل في حال تغير الوضع هناك، والعراق أرسل رسائل باحترام إرادة الشعب السوري".
وأشار الشطري إلى أن "العراق يولي أهمية خاصة لموضوع محاربة عصابات داعش الإرهابية، حيث لا تزال هناك خلايا تابعة لتلك العصابات في مناطق مثل بادية حمص والشام".
ولفت إلى "وجود 30 ألف نازح في المخيمات السورية من 60 جنسية، بالإضافة إلى 9 آلاف داعشي محتجز في سجون الحسكة، من بينهم 2000 عراقي، ونحن نريد أن نعرف كيف ستتعامل الإدارة السورية الجديدة مع هذا الملف".
وأعرب الشطري عن قلق بلاده بشأن الأسلحة التي سيطرت عليها بعض الجهات المسلحة، بما في ذلك "داعش" بعد سقوط حكومة النظام السابق في سوريا، مضيفا أن العراق مستمر في إرسال الرسائل والتواصل مع القيادة السورية من أجل تحقيق نتائج إيجابية.
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