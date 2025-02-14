https://sarabic.ae/20250214/العراق-يحسم-الجدل-حول-موقفه-من-القيادة-السورية-ودعوة-الشرع-لزيارة-البلاد-1097783464.html

العراق يحسم الجدل حول موقفه من "القيادة السورية" ودعوة الشرع لزيارة البلاد

العراق يحسم الجدل حول موقفه من "القيادة السورية" ودعوة الشرع لزيارة البلاد

سبوتنيك عربي

حسم العراق جدلا دائرا في الفترة الأخيرة، بشأن موقفه من القيادة السورية الجديدة، والرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع. 14.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-14T15:02+0000

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وأكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في تصريحات له على هامش مشاركته في مؤتمر باريس بشأن سوريا، أن بغداد "ليس لديها تحفظات على التعامل مع القيادة السورية الجديدة".وأضاف أن "العراق الذي سينظم قمة الجامعة العربية، في شهر مايو/ أيار المقبل، سيوجه الدعوة لجميع قادة الدول العربية، بمن فيهم الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، وفقا لصحيفة "الأنباء" الكويتية.كما أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، عن توجيه دعوة رسمية لوزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، لزيارة بغداد، والتي ستكون "قريبا جدا".وكان وزير الخارجية العراقي أكد، خلال مؤتمر باريس بشأن سوريا، أهمية التنسيق المشترك لمحاربة الإرهاب وتعزيز أمن المنطقة، مشددا على ضرورة انتقال سلمي للسلطة في سوريا عبر الحوار الوطني، مستفيدين من التجربة العراقية.وفي لقائه مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بحث حسين التطورات الأمنية في سوريا، وسبل التصدي لتنظيم "داعش" (الإرهابي في المحظور في روسيا ودول أخرى) والجماعات المرتبطة به، خاصة مع توسع أنشطتها على الحدود العراقية ـ السورية، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).كما دعا إلى تخطيط مشترك وعمليات استباقية بالتنسيق مع الإدارة الجديدة في سوريا وقوات التحالف الدولي.وخلال الشهر الجاري، أجرى الرئيس السوري بالمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، مع وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، زيارات خارجية رسمية، إذ كانت البداية بالمملكة العربية السعودية، وتلتها تركيا.يذكر أنه في شهر يناير/ كانون الاثنين 2025، تم تعيين أحمد الشرع، رئيسا للجمهورية العربية السورية للمرحلة الانتقالية، وأصدر المتحدث باسم ما يسمى "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا، حسن عبد الغني، بيانا قال فيه: "نهنئ شعبنا السوري العظيم بانتصار ثورته المباركة"، معلنًا تشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين.

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