https://sarabic.ae/20250111/العراق-يعلن-إتمام-مشروعين-على-الحدود-مع-سوريا-وإيران-1096690100.html

العراق يعلن إتمام مشروعين على الحدود مع سوريا وإيران

العراق يعلن إتمام مشروعين على الحدود مع سوريا وإيران

سبوتنيك عربي

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم السبت، إنجاز مشروعين اثنين على الحدود مع سوريا وإيران، لصالح وزارة الداخلية العراقية. 11.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-11T15:25+0000

2025-01-11T15:25+0000

2025-01-11T15:25+0000

العالم العربي

الأخبار

العراق

أخبار العراق اليوم

أخبار سوريا اليوم

إيران

أخبار إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0a/1e/1047018453_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_4c59a0c6cf3df789f186c7504dedb770.jpg

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم السبت، عن وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة العراقية، أنها أتمت مشروعي إنشاء جدار "كونكريتي" (T Wall) مع سلك منفاخي على الحدود العراقية - السورية.كما أتمت وزارة الداخلية العراقية، مشروعا لتجهيز وإنشاء ونصب سياج "بي آر سي" مع سلك منفاخي على الشريط الحدودي العراقي الإيراني.وذكرت وزارة الداخلية العراقية، في بيان لها، أن عماد آل ميرزا، مدير عام شركة "الفاو" الهندسية العامة المنفذة للمشروعين، قد أكد أن "المشروعين تم إنجازهما لصالح قيادة شرطة الحدود التابعة لوزارة الداخلية العراقية، وضمن التوقيتات المحددة لها، وذلك بحسب المواصفات الفنية المطلوبة".ويشار إلى أنه في 28 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أجرى وزير الدفاع العراقي، ثابت محمد العباسي، جولة تفقدية لقطعات الجيش العراقي، المتواجدة على الشريط الحدودي مع سوريا.ونقل موقع "شفق نيوز"، تصريحات أدلى بها الفياض، خلال كلمة ألقاها في محافظة ديالى، في حفل تأبيني بمناسبة قرب حلول الذكرى الخامسة لاغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس، اللذين قُتلا في ضربة جوية أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد الدولي، في 3 يناير/ كانون الثاني 2020.وأضاف الفياض، خلال كلمته، أن هناك من "يحاول أن يخيفنا من المجهول ومن عدو غير مرئي، ومن آفاق تتحرك هنا وهناك"، وتابع: "نحن نرقب ما يحصل حولنا في سوريا، وفي غيرها، ونحن في كامل الاستعداد لمواجهة أي طارئ".وفي وقت سابق، نفى نائب رئيس الوزراء العراقي السابق، بهاء الأعرجي، وجود أي طلب دولي يدعو لتفكيك الفصائل المسلحة أو حل هيئة "الحشد الشعبي" في العراق.وقال الأعرجي، في حديثه لوكالة "شفق نيوز"، إن "المخاوف من تصعيد أمني أو سياسي في العراق، خلال الفترة المقبلة، بعيدة عن الواقع"، لافتًا إلى أن "هناك أطرافا تسعى لإثارة الفتن الداخلية، لكن هذه الجهود لن تؤدي إلى أحداث تزعزع الأمن والاستقرار".

https://sarabic.ae/20241222/رئيس-الوزراء-العراقي-استطعنا-إبعاد-المخاطر-بعد-التحول-الذي-حدث-في-سوريا-1096060149.html

https://sarabic.ae/20241230/جسر-جوي-وبري-أمريكي-بين-العراق-وشرقي-سوريا--1096341485.html

العراق

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, إيران, أخبار إيران