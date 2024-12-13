https://sarabic.ae/20241213/رئيس-الحشد-الشعبي-العراقي-نزع-سلاح-الدولة-السورية-وإبقاء-جماعات-مسلحة-فقط-يمثل-تهديدا-1095769518.html
رئيس "الحشد الشعبي" العراقي: نزع سلاح الدولة السورية وإبقاء جماعات مسلحة فقط يمثل تهديدا
رئيس "الحشد الشعبي" العراقي: نزع سلاح الدولة السورية وإبقاء جماعات مسلحة فقط يمثل تهديدا
سبوتنيك عربي
أكد رئيس هيئة "الحشد الشعبي" العراقية فالح الفياض، اليوم الجمعة، أن "نزع سلاح الدولة السورية وإبقاء جماعات مسلحة فقط يمثل تهديدًا". 13.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-13T17:59+0000
2024-12-13T17:59+0000
2024-12-13T17:59+0000
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وقال الفياض، في كلمة له خلال "الملتقى الأمني لشيوخ ووجهاء محافظة الأنبار" غربي العراق، إن "نزع سلاح الدولة السورية وإبقاء جماعات مسلحة فقط يمثل تهديدًا"، مؤكدًا: "نتمنى لسفينة الاستقرار أن ترسو في سوريا بعد عقد من التحديات".وأشار الفياض إلى أن "العراق لم يتدخل في الشؤون السورية أو أي دولة أخرى وهذا ليس منهجنا"، لافتًا إلى إن "الحشد بات قوة كبيرة تمثل كل العراق وتتصدى لكل خطر يحدق بالبلاد"، وشدد بالقول: "سنكون قاطعين كحد السيف بوجه من يريد أن يعبث بأمن محافظة الأنبار".وكانت المعارضة السورية المسلحة، قد أعلنت الأحد الماضي، سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
https://sarabic.ae/20241213/ما-تأثير-الأحداث-في-سوريا-على-الأردن-وكيف-تستعد-عمان-لحماية-حدودها؟-1095767321.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, العراق
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, العراق
رئيس "الحشد الشعبي" العراقي: نزع سلاح الدولة السورية وإبقاء جماعات مسلحة فقط يمثل تهديدا
أكد رئيس هيئة "الحشد الشعبي" العراقية فالح الفياض، اليوم الجمعة، أن "نزع سلاح الدولة السورية وإبقاء جماعات مسلحة فقط يمثل تهديدًا".
وقال الفياض، في كلمة له خلال "الملتقى الأمني لشيوخ ووجهاء محافظة الأنبار" غربي العراق، إن "نزع سلاح الدولة السورية وإبقاء جماعات مسلحة فقط يمثل تهديدًا"، مؤكدًا: "نتمنى لسفينة الاستقرار أن ترسو في سوريا بعد عقد من التحديات".
وأضاف أن "الإرهاب أقذر الأدوات التي تستخدم لقهر المجتمعات".
وأشار الفياض إلى أن "العراق لم يتدخل في الشؤون السورية أو أي دولة أخرى وهذا ليس منهجنا"، لافتًا إلى إن "الحشد بات قوة كبيرة تمثل كل العراق وتتصدى لكل خطر يحدق بالبلاد"، وشدد بالقول: "سنكون قاطعين كحد السيف بوجه من يريد أن يعبث بأمن محافظة الأنبار".
وتابع الفياض أن "الكيان (الإسرائيلي) قام باحتلال هضبة الجولان مجددًا في بلد بوضع صعب وبدون جيش".
وكانت المعارضة السورية المسلحة، قد أعلنت الأحد الماضي، سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.