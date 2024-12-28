https://sarabic.ae/20241228/الحشد-الشعبي-يعلن-جاهزيته-لمواجهة-أي-طارئ-في-ظل-التطورات-في-سوريا-1096264803.html

"الحشد الشعبي" يعلن جاهزيته لمواجهة "أي طارئ" في ظل التطورات في سوريا

"الحشد الشعبي" يعلن جاهزيته لمواجهة "أي طارئ" في ظل التطورات في سوريا

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، يوم الجمعة، عن استعداد قوات الحشد لمواجهة "أي طارئ" قد ينجم عن التطورات في سوريا، وتولي المعارضة المسلحة السلطة في... 28.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-28T07:47+0000

2024-12-28T07:47+0000

2024-12-28T07:47+0000

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ونقل موقع "شفق نيوز" تصريحات أدلى بها الفياض خلال كلمة ألقاها في محافظة ديالى، في حفل تأبيني بمناسبة قرب حلول الذكرى الخامسة لاغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس، اللذين قُتلا في ضربة جوية أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد الدولي في 3 يناير/ كانون الثاني 2020.وأضاف الفياض خلال كلمته أن هناك من "يحاول أن يخيفنا من المجهول ومن عدو غير مرئي، ومن آفاق تتحرك هنا وهناك"، وأضاف: "نحن نرقب ما يحصل حولنا في سوريا، وفي غيرها، ونحن في كامل الاستعداد لمواجهة أي طارئ".كما قلل الفياض من شأن التهديدات الحالية، قائلاً: "لا نرى خطرًا قريبًا، ولم نشاهد عدوًا أمام أعيننا في سواتر وخندق، سوى مجموعة من الفئران المختبئة في جحورها في كركوك وصلاح الدين والأنبار"، لكنه أكد في الوقت نفسه أن "قواتنا المسلحة، ومن بينها الحشد الشعبي، على أهبة الاستعداد".وفي وقت سابق، نفى نائب رئيس الوزراء العراقي السابق، بهاء الأعرجي، وجود أي طلب دولي يدعو لتفكيك الفصائل المسلحة أو حل هيئة الحشد الشعبي في العراق.وقال الأعرجي في حديثه لوكالة "شفق نيوز"، إن المخاوف من تصعيد أمني أو سياسي في العراق خلال الفترة المقبلة بعيدة عن الواقع، لافتا إلى أن هناك أطرافا تسعى لإثارة الفتن الداخلية، لكن هذه الجهود لن تؤدي إلى أحداث تزعزع الأمن والاستقرار.وأوضح أن تحركات الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، ولقاءاته مع المراجع والشخصيات السياسية طبيعية جداً، مشيراً إلى أن زيارته لإيران تندرج في إطار عمل مكتب الأمم المتحدة في العراق، وهو أمر معتاد سبق أن قام به ممثلو الأمم المتحدة السابقون.وفيما يتعلق بالحشد الشعبي، أكد الأعرجي أنه مؤسسة رسمية معترف بها ومحمية بقانون مشرع، لافتاً إلى أن الأنباء حول دعوات لحله غير صحيحة.كما شدد على أن مسألة الفصائل المسلحة شأن داخلي يخص الدولة العراقية وحدها، لافتا إلى أن وجود هذه الفصائل مرتبط بوجود الاحتلال، وفي حال زوال السبب، لن تكون هناك حاجة لاستمرارها.وكانت تقارير إعلامية قد نقلت عن مصدر مسؤول عراقي، قوله إن "الحكومة العراقية تلقت، أكثر من مرة، طلبات من أطراف دولية وإقليمية لحل الحشد الشعبي وتسليم الفصائل المسلحة سلاحها للدولة".

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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, الأخبار