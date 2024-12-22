https://sarabic.ae/20241222/رئيس-الوزراء-العراقي-استطعنا-إبعاد-المخاطر-بعد-التحول-الذي-حدث-في-سوريا-1096060149.html

رئيس الوزراء العراقي: استطعنا إبعاد المخاطر بعد التحول الذي حدث في سوريا

رئيس الوزراء العراقي: استطعنا إبعاد المخاطر بعد التحول الذي حدث في سوريا

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن "الحكومة استطاعت أن تبعد المخاطر عن العراق، خصوصاً مع ما شهدته المنطقة من تحديات أمنية، من بينها... 22.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-22T15:33+0000

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وشدد السوداني، خلال اجتماع للقيادات الأمنية والعسكرية في محافظة نينوى، على "ضرورة المحافظة على المنجز الأمني الذي تحقق بفضل التضحيات العظيمة للعراقيين، وعدم التهاون مع أيّ حدث مهما كان، من أجل إدامة الاستقرار الذي انطلقت الحكومة معه بمشاريع تنموية وخدمية"، حسب وكالة الأنباء العراقية - واع.وأكد "أهمية اعتماد الكفاءة في التصدي للقيادة، وعدم السماح لأي اعتبار آخر غير المهنية في توزيع المسؤوليات الأمنية، وكذلك الاهتمام بالمنتسبين وجهوزيتهم".وأعلنت قيادة العمليات المشتركة للقوات المسلحة العراقية، الخميس الماضي، أن السلطات العراقية سهّلت عودة 1905 عسكريين من الجيش السوري، غادروا بلادهم يوم استيلاء المعارضة السورية المسلحة على السلطة في دمشق.وتابعت القيادة مشيرة إلى أنه "جرى تأمين موقع من قبل وزارة الدفاع لغرض إيواء أفراد التشكيل السوري، وتهيئة جميع المتعلقات الخاصة به وإكمال الجرودات المتعلقة بالأسلحة، والتحفظ عليها أمانة لدى ميرة وزارة الدفاع".وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت فصائل من المعارضة السورية المسلحة على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنت سيطرتها على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025، وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب.

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