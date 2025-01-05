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العراق ينفي وجود عقود مع سوريا لتزويدها بالنفط الخام
العراق ينفي وجود عقود مع سوريا لتزويدها بالنفط الخام
سبوتنيك عربي
ردت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، على تداول معلومات بشأن وقف تصدير النفط الخام العراقي إلى سوريا. 05.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-05T14:07+0000
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وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "بعض وسائل الإعلام تداولت معلومات حول وقف تصدير النفط الخام العراقي إلى سوريا".وأوضحت أن "شركة تسويق النفط "سومو" تؤكد عدم وجود أي عقود مبرمة مع الجانب السوري لتوريد النفط الخام، وبالتالي لا يوجد أي إيقاف لصادرات النفط الخام إلى سوريا”.ودعت وزارة النفط العراقية "وسائل الإعلام وجميع المهتمين بالشأن النفطي إلى التحقق من دقة المعلومات قبل نشرها، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات".
https://sarabic.ae/20250104/شياع-السوداني-هناك-من-حاول-ربط-أحداث-سوريا-بالحديث-عن-تغيير-النظام-السياسي-في-العراق-1096465930.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق ينفي وجود عقود مع سوريا لتزويدها بالنفط الخام
ردت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، على تداول معلومات بشأن وقف تصدير النفط الخام العراقي إلى سوريا.
وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة
الأنباء العراقية (واع) أن "بعض وسائل الإعلام تداولت معلومات حول وقف تصدير النفط الخام العراقي إلى سوريا".
وأوضحت أن "شركة تسويق النفط "سومو" تؤكد عدم وجود أي عقود مبرمة مع الجانب السوري لتوريد النفط الخام، وبالتالي لا يوجد أي إيقاف لصادرات النفط الخام إلى سوريا”.
ودعت وزارة النفط العراقية "وسائل الإعلام وجميع المهتمين بالشأن النفطي إلى التحقق من دقة المعلومات قبل نشرها، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات".