https://sarabic.ae/20250215/فؤاد-حسين-بدأنا-تسلم-إرهابيين-عراقيين-من-سوريا-ونقلهم-إلى-سجون-البلاد-1097814581.html

فؤاد حسين: بدأنا تسلم "إرهابيين" عراقيين من سوريا ونقلهم إلى سجون البلاد

فؤاد حسين: بدأنا تسلم "إرهابيين" عراقيين من سوريا ونقلهم إلى سجون البلاد

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم السبت، بدء بلاده بتسلم ما وصفهم بـ"الإرهابيين" العراقيين من سوريا ونقلهم إلى سجون البلاد. 15.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-15T19:43+0000

2025-02-15T19:43+0000

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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم السبت، عن بيان لوزارة الخارجية العراقية، أن بلادها بدأت باستلام مجموعة من "الإرهابيين، وهم مواطنون عراقيون، ونقلهم إلى السجون العراقية.وشدد بيان الخارجية العراقية على ضرورة أن "تشمل العملية السياسية في سوريا جميع مكونات وأطياف الشعب السوري دون تهميش لأي طرف"، في وقت أعرب فؤاد حسين عن استعداد العراق لتقديم الدعم والمساعدة لضمان مشاركة جميع الأطراف في تحقيق الاستقرار وتجنب التفرد في اتخاذ القرارات.وأكد بيان الخارجية العراقية، أن فؤاد حسين، التقى مستشار الأمن القومي لرئيس وزراء المملكة المتحدة جوناثان باول. وشهد اللقاء بحث تعقيدات المشهد السياسي في سوريا، حيث أعرب وزير الخارجية العراقي عن قلق بلاده من نشاطات عصابات "داعش" (الإرهابي في المحظور في روسيا ودول أخرى) الإرهابية داخل الحدود السورية.وبحث الجانبان الدور الإقليمي والدولي في تحقيق السلام والاستقرار في سوريا والمنطقة بوجه عام، حيث استعرض وزير الخارجية العراقي نتائج لقائه مع وزير الخارجية في الإدارة السورية على هامش مؤتمر "باريس لدعم سوريا" الذي عقد مؤخرا.وفي السياق نفسه، قال مسؤول مكتب الخروج في مخيم "الهول"، شكري الحجي، يوم الأحد الماضي، إن 155 عائلة عراقية غادرت مخيم الهول جنوبي مدينة الحسكة السورية والذي تديره قوات سوريا الديمقراطية "قسد".وتمت عملية مغادرة العائلات العراقية من المخيم السوري بالتنسيق مع الحكومة العراقية، مشيرا إلى أن هذه الدفعة تعد رقم 21 منذ بدء التنسيق بين بغداد و"قسد" لإخراج اللاجئين العراقيين في المخيم، وهي المرة الثالثة من نوعها منذ مطلع العام الحالي 2025.ولفت شكري الحجي إلى أن "عدد المغادرين في هذه الرحلة بلغ 155 عائلة بإجمالي 569 شخصا والعمل جارٍ على إخراج ما تبقى من اللاجئين وذلك بالتنسيق بين قسد والحكومة العراقية".يذكر أنه في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت المعارضة السورية المسلحة على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنت سيطرتها على البلاد، وانتهاء حكم الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب.

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