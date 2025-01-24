https://sarabic.ae/20250124/وزير-الخارجية-العراقي-يحذر-من-تمدد-داعش-في-سوريا-1097120050.html

وزير الخارجية العراقي يحذر من تمدد "داعش" في سوريا

وزير الخارجية العراقي يحذر من تمدد "داعش" في سوريا

سبوتنيك عربي

حذر وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، من خطر تمدد تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا وعدة دول أخرى) في سوريا وحصوله على أسلحة جديدة وانضمام عناصر إضافية إليه بعد... 24.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-24T16:39+0000

2025-01-24T16:39+0000

2025-01-24T16:39+0000

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

العراق

أخبار العراق اليوم

تنظيم داعش الإرهابي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/1b/1068298906_0:274:3154:2048_1920x0_80_0_0_3ed3deb09b60b32c188830b19f88feba.jpg

ونقل موقع "شفق نيوز" عن حسين تصريحاته، خلال مشاركته في جلسة حوارية على هامش منتدى "دافوس"، إن "المساحة التي يسيطر عليها تنظيم داعش تتسع داخل سوريا".وأضاف الوزير العراقي: أن "إرهابيي داعش والجماعات الأخرى أصبحوا قادرين على السيطرة على المزيد من الأسلحة بسبب انهيار الجيش السوري"، مؤكدًا أن "داعش جمع مزيدًا من الأسلحة وانضمت إليه عناصر جديدة، بحسب المعلومات المتوفرة".وتابع حسين قائلاً: "إرهابيو داعش موجودون على حدودنا كما هم على الحدود الأردنية، وهذا الأمر يُقلقنا ويُقلق أصدقاءنا في سوريا أيضًا".ويخشى العراق من تكرار سيناريو منتصف عام 2014، عندما سيطر تنظيم داعش على ما يُقدر بثلث مساحة البلاد على خلفية الأحداث في سوريا.وعززت القوات العراقية انتشارها على الشريط الحدودي مع سوريا بعد سقوط النظام السوري في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري.وأكد العديد من القادة الأمنيين في العراق، تأمين الحدود بالكامل من خلال انتشار مكثف لمختلف القطاعات العسكرية. كما قام العديد منهم بزيارات ميدانية للشريط الحدودي لمتابعة الانتشار وضمان حمايته من أي اختراق محتمل.وأعلنت الحكومة العراقية، في وقت سابق من الشهر الجاري، إنجاز مشروعين اثنين على الحدود مع سوريا وإيران، لصالح وزارة الداخلية العراقية.ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة العراقية، أنها أتمت مشروعي إنشاء جدار "كونكريتي" (T Wall) مع سلك منفاخي على الحدود العراقية - السورية.كما أتمت وزارة الداخلية العراقية، مشروعا لتجهيز وإنشاء ونصب سياج "بي آر سي" مع سلك منفاخي على الشريط الحدودي العراقي الإيراني.وذكرت وزارة الداخلية العراقية، في بيان لها، أن عماد آل ميرزا، مدير عام شركة "الفاو" الهندسية العامة المنفذة للمشروعين، قد أكد أن "المشروعين تم إنجازهما لصالح قيادة شرطة الحدود التابعة لوزارة الداخلية العراقية، وضمن التوقيتات المحددة لها، وذلك بحسب المواصفات الفنية المطلوبة".ويشار إلى أنه في 28 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أجرى وزير الدفاع العراقي، ثابت محمد العباسي، جولة تفقدية لقطعات الجيش العراقي، المتواجدة على الشريط الحدودي مع سوريا.وكان رئيس هيئة "الحشد الشعبي" العراقية، فالح الفياض، قد أعلن عن استعداد قوات الحشد لمواجهة "أي طارئ" قد ينجم عن التطورات في سوريا، وتولي المعارضة المسلحة السلطة في البلاد.

https://sarabic.ae/20241222/وزير-الخارجية-التركي-لا-حاجة-للوجود-الأمريكي-في-سوريا-بعد-حل-مسألة-معتقلي-داعش-1096060278.html

https://sarabic.ae/20250112/وزير-الداخلية-العراقي-يكشف-عن-خطة-لمنع-التسلل-من-سوريا-1096707628.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, الأخبار