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https://sarabic.ae/20250112/وزير-الداخلية-العراقي-يكشف-عن-خطة-لمنع-التسلل-من-سوريا-1096707628.html
وزير الداخلية العراقي يكشف عن خطة لمنع التسلل من سوريا
وزير الداخلية العراقي يكشف عن خطة لمنع التسلل من سوريا
سبوتنيك عربي
أكد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، أن بلاده لن تسمح بأي تسلل من سوريا نحو العراق أو العكس. 12.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-12T09:44+0000
2025-01-12T09:44+0000
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وشدد أن جميع المنافذ البرية العراقية مع سوريا، لا تزال مغلقة، مشيرًا إلى أن "القوى الأمنية تمكنت من إجراء تحصينات مهمة على طول الشريط الحدودي مع سوريا، كما أنها عززت أيضا الإجراءات الأمنية على الحدود بعد التغيير الذي حدث في الجانب السوري".وكشف وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، أن "المخافر الحدودية في الجزء الجنوبي من الحدود ما زالت خالية"، قائلا: "لا تواجد للقوات السورية في الجزء الجنوبي من الحدود".وشدد في تصريحات لموقع قناة "العربية"، أن "المنطقة في القائم لا تزال فارغة، وتم إدخال بعض الحالات الإنسانية من منفذ القائم باتجاه الأراضي العراقية".كما أوضح الشمري، في تصريحاته، أن "لدى العراق خطة لإقامة جدار كونكريتي على طول الشريط الحدودي بين البلدين"، موضحًا: "نعمل باتجاه استكمال الجدار الكونكريتي من القائم شمالا والقائم جنوبا".وعن تهريب المخدرات، بيّن وزير الداخلية العراقي، أنه بعد غلق الحدود، توقفت عمليات دخول المخدرات من سوريا إلى العراق.يشار إلى أن رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق اللواء تحسين الخفاجي، أعلن في الآونة الأخيرة، إتمام بناء 400 كيلو متر من الجدار "الكونكريتي" بين العراق وسوريا، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.وأشار إلى أن العمل بالجدار "الكونكريتي" مازال مستمرا على طول الحدود البالغ طولها 615 كيلو متر، موضحًا أنه تم إنهاء 400 كيلومتر منها وباقي 210 - 215 كيلو سيتم استكماله بوقت لاحق منتصف العام الحالي، وإنهاء أي ثغرة أمنية على الحدود.
https://sarabic.ae/20241229/استعدادا-لأي-طارئ-رئيس-أركان-الحشد-الشعبي-العراقي-يتفقد-الحدود-مع-سوريا-1096306352.html
https://sarabic.ae/20250105/العراق-ينفي-وجود-عقود-مع-سوريا-لتزويدها-بالنفط-الخام-1096502361.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

وزير الداخلية العراقي يكشف عن خطة لمنع التسلل من سوريا

09:44 GMT 12.01.2025
© AP Photo / Murtadha Al-Sudaniاستعراض عسكري بمناسبة ذكرى تأسيس الشرطة العراقية
استعراض عسكري بمناسبة ذكرى تأسيس الشرطة العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
© AP Photo / Murtadha Al-Sudani
تابعنا عبر
أكد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، أن بلاده لن تسمح بأي تسلل من سوريا نحو العراق أو العكس.
وشدد أن جميع المنافذ البرية العراقية مع سوريا، لا تزال مغلقة، مشيرًا إلى أن "القوى الأمنية تمكنت من إجراء تحصينات مهمة على طول الشريط الحدودي مع سوريا، كما أنها عززت أيضا الإجراءات الأمنية على الحدود بعد التغيير الذي حدث في الجانب السوري".
وكشف وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، أن "المخافر الحدودية في الجزء الجنوبي من الحدود ما زالت خالية"، قائلا: "لا تواجد للقوات السورية في الجزء الجنوبي من الحدود".
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وشدد في تصريحات لموقع قناة "العربية"، أن "المنطقة في القائم لا تزال فارغة، وتم إدخال بعض الحالات الإنسانية من منفذ القائم باتجاه الأراضي العراقية".
كما أوضح الشمري، في تصريحاته، أن "لدى العراق خطة لإقامة جدار كونكريتي على طول الشريط الحدودي بين البلدين"، موضحًا: "نعمل باتجاه استكمال الجدار الكونكريتي من القائم شمالا والقائم جنوبا".
وعن تهريب المخدرات، بيّن وزير الداخلية العراقي، أنه بعد غلق الحدود، توقفت عمليات دخول المخدرات من سوريا إلى العراق.
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يشار إلى أن رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق اللواء تحسين الخفاجي، أعلن في الآونة الأخيرة، إتمام بناء 400 كيلو متر من الجدار "الكونكريتي" بين العراق وسوريا، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.
وأشار إلى أن العمل بالجدار "الكونكريتي" مازال مستمرا على طول الحدود البالغ طولها 615 كيلو متر، موضحًا أنه تم إنهاء 400 كيلومتر منها وباقي 210 - 215 كيلو سيتم استكماله بوقت لاحق منتصف العام الحالي، وإنهاء أي ثغرة أمنية على الحدود.
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