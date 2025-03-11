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القوات الروسية تحرر 12 بلدة وأكثر من 100 كيلومتر في مقاطعة كورسك
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قائد "قسد": لن يكون في سوريا جيشان ولا نريد تجربة كردستان العراق
قائد "قسد": لن يكون في سوريا جيشان ولا نريد تجربة كردستان العراق
سبوتنيك عربي
قال قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، اليوم الثلاثاء، إن "أحمد الشرع هو الرئيس"، مؤكدا أنه "لن يكون في سوريا جيشان". 11.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-11T08:46+0000
2025-03-11T08:46+0000
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وخلال حوار مع "المجلة"، سُئل عبدي عن استعداده لانضمام "قسد" في الجيش السوري، فأجاب: "المبدأ الأساسي الذي نتفق عليه أن لا يكون هناك جيشان، بل فقط جيش واحد".وأضاف: "هناك حاليا طريقة متبعة في إعادة هيكلة الجيش ونحن كقوات "قسد" بالتأكيد سنلتزم بالأسلوب الأساسي الذي تتم به هيكلة الجيش"، مشددًا على أهمية أن "نكون ضمن موضوع التحضير والنقاش".وأشار إلى أن المقاتلين الأجانب في قواته سيغادرون بمجرد إقرار وقف دائم للنار في سوريا، مكررًا رفضه "تهميش" الأكراد ومناطق شمال شرقي سوريا كما كانت أيام الحكومة السابقة.وشدد عبدي بالقول: "لا نريد تجربة كردستان العراق"، مؤكدًا أن أمريكا تشجع "قسد" على الحوار مع دمشق، مشيرًا إلى استعداده الكامل "لتقديم خبراتنا في سوريا الجديدة".وقال قائد "قسد" في حديثه لـ"المجلة": "نركز حاليا على أن نكون جزءا من الإدارة السورية"، مشددًا على أنه "لا وجود لأي تعاون مع إيران". كما أكد أن "قسد" بصدد انفراجة في العلاقات الكردية التركية.وأعلنت الرئاسة السورية الانتقالية، أمس الاثنين، "توقيع اتفاق باندماج "قوات سوريا الديمقراطية" ضمن مؤسسات الجمهورية السورية".و‌يقضي ‏الاتفاق بوقف إطلاق النار في الأراضي السورية كافة ، مشيرًا إلى دمج كل المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر والمطار وحقول النفط والغاز.وأكد الاتفاق على "دعم الدولة السورية في مكافحة فلول النظام السابق وكافة التهديدات التي تهدد أمن سوريا، بالإضافة إلى "رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري".وأوضح أن "الاتفاق نص أيضا على أن المجتمع الكردي أصيل في الدولة التي تضمن حقوقه الدستورية"، مشيرًا إلى أن اللجان التنفيذية ستعمل على تطبيق الاتفاق مع "قوات سوريا الديمقراطية" بما لا يتجاوز نهاية العام الجاري.يأتي ذلك على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها قرى ومدن الساحل السوري، إذ اندلعت، يوم الخميس الماضي، اشتباكات عنيفة في مدينة جبلة غربي سوريا وفي مناطق عدة من مدينة اللاذقية والمناطق الجبلية في محافظتي اللاذقية وطرطوس، بين قوات الأمن السورية ومجموعات مسلحة معارضة للحكومة الجديدة في دمشق.وأفاد ناشطون بتسجيل "مجازر" عدة في منطقة الساحل السوري، راح ضحيتها مئات المدنيين بينهم أطفال ونساء وشيوخ، مؤكدين أنهم تلقوا بلاغات واتصالات عدة، تفيد بوجود ضحايا في عدد من قرى ريف اللاذقية وطرطوس وريف حماة.وبدوره، أكد مصدر في الصليب الأحمر السوري أن كوادره لم تتمكن من الدخول إلى منطقة الساحل السوري، التي تشهد تسجيل سقوط مئات الضحايا المدنيين.
https://sarabic.ae/20250213/ماكرون-دمج-قوات-سوريا-الديمقراطية-في-الجيش-السوري-يساعد-على-مواجهة-الإرهاب-في-المنطقة-1097758392.html
https://sarabic.ae/20250311/تصويت-برأيك-هل-يوقف-اتفاق-الشرع--مظلوم-عبدي-الحرب-في-سوريا؟-1098569943.html
https://sarabic.ae/20250103/رئيس-المكتب-الاستشاري-لـسوريا-الديمقراطية-سوريا-أمام-سلطة-أمر-واقع-قد-تفرضها-هيئة-تحرير-الشام-1096453679.html
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أخبار سوريا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

قائد "قسد": لن يكون في سوريا جيشان ولا نريد تجربة كردستان العراق

08:46 GMT 11.03.2025
© Photo / رئاسة الجمهورية العربية السوريةأحمد الشرع ومظلوم عبدي
أحمد الشرع ومظلوم عبدي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2025
© Photo / رئاسة الجمهورية العربية السورية
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قال قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، اليوم الثلاثاء، إن "أحمد الشرع هو الرئيس"، مؤكدا أنه "لن يكون في سوريا جيشان".
وخلال حوار مع "المجلة"، سُئل عبدي عن استعداده لانضمام "قسد" في الجيش السوري، فأجاب: "المبدأ الأساسي الذي نتفق عليه أن لا يكون هناك جيشان، بل فقط جيش واحد".
وأضاف: "هناك حاليا طريقة متبعة في إعادة هيكلة الجيش ونحن كقوات "قسد" بالتأكيد سنلتزم بالأسلوب الأساسي الذي تتم به هيكلة الجيش"، مشددًا على أهمية أن "نكون ضمن موضوع التحضير والنقاش".
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وأشار إلى أن المقاتلين الأجانب في قواته سيغادرون بمجرد إقرار وقف دائم للنار في سوريا، مكررًا رفضه "تهميش" الأكراد ومناطق شمال شرقي سوريا كما كانت أيام الحكومة السابقة.
وشدد عبدي بالقول: "لا نريد تجربة كردستان العراق"، مؤكدًا أن أمريكا تشجع "قسد" على الحوار مع دمشق، مشيرًا إلى استعداده الكامل "لتقديم خبراتنا في سوريا الجديدة".
وقال قائد "قسد" في حديثه لـ"المجلة": "نركز حاليا على أن نكون جزءا من الإدارة السورية"، مشددًا على أنه "لا وجود لأي تعاون مع إيران". كما أكد أن "قسد" بصدد انفراجة في العلاقات الكردية التركية.
وأعلنت الرئاسة السورية الانتقالية، أمس الاثنين، "توقيع اتفاق باندماج "قوات سوريا الديمقراطية" ضمن مؤسسات الجمهورية السورية".
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06:58 GMT
و‌يقضي ‏الاتفاق بوقف إطلاق النار في الأراضي السورية كافة ، مشيرًا إلى دمج كل المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر والمطار وحقول النفط والغاز.
وأكد الاتفاق على "دعم الدولة السورية في مكافحة فلول النظام السابق وكافة التهديدات التي تهدد أمن سوريا، بالإضافة إلى "رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري".
وأوضح أن "الاتفاق نص أيضا على أن المجتمع الكردي أصيل في الدولة التي تضمن حقوقه الدستورية"، مشيرًا إلى أن اللجان التنفيذية ستعمل على تطبيق الاتفاق مع "قوات سوريا الديمقراطية" بما لا يتجاوز نهاية العام الجاري.
يأتي ذلك على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها قرى ومدن الساحل السوري، إذ اندلعت، يوم الخميس الماضي، اشتباكات عنيفة في مدينة جبلة غربي سوريا وفي مناطق عدة من مدينة اللاذقية والمناطق الجبلية في محافظتي اللاذقية وطرطوس، بين قوات الأمن السورية ومجموعات مسلحة معارضة للحكومة الجديدة في دمشق.
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وأفاد ناشطون بتسجيل "مجازر" عدة في منطقة الساحل السوري، راح ضحيتها مئات المدنيين بينهم أطفال ونساء وشيوخ، مؤكدين أنهم تلقوا بلاغات واتصالات عدة، تفيد بوجود ضحايا في عدد من قرى ريف اللاذقية وطرطوس وريف حماة.
وبدوره، أكد مصدر في الصليب الأحمر السوري أن كوادره لم تتمكن من الدخول إلى منطقة الساحل السوري، التي تشهد تسجيل سقوط مئات الضحايا المدنيين.
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