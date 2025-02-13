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ماكرون: دمج "قوات سوريا الديمقراطية" في الجيش السوري يساعد على مواجهة الإرهاب في المنطقة
ماكرون: دمج "قوات سوريا الديمقراطية" في الجيش السوري يساعد على مواجهة الإرهاب في المنطقة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن بلاده طالبت برفع العقوبات الأوروبية على سوريا لبدء "النهضة الاقتصادية"، لافتًا إلى أهمية دمج "قوات سوريا الديمقراطية"... 13.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-13T17:38+0000
2025-02-13T17:38+0000
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وقال ماكرون، في كلمة متلفزة، اليوم الخميس: "طالبنا برفع العقوبات الأوروبية على سوريا لبدء النهضة الاقتصادية وتحث على تأمين الظروف المناسبة لعودة المهجرين".وهنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم 5 فبراير/ كانون الثاني، الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، بتوليه منصبه، ودعاه إلى زيارة فرنسا خلال الأسابيع المقبلة.وأضاف البيان "أكد الرئيس إيمانويل ماكرون على مساعي بلاده لرفع العقوبات عن سوريا وفسح المجال للنمو والتعافي، وتشارك الرئيسان التحديات الأمنية في سوريا وضرورة العمل بشكل مشترك لحفظ الأمن والاستقرار في سوريا".
https://sarabic.ae/20250213/خبير-لـسبوتنيك-اتصال-بوتين-بالشرع-رسالة-بعدم-تخلي-موسكو-عن-سوريا-واعتراف-من-دمشق-بدورها-1097744073.html
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العالم, العالم العربي, أخبار فرنسا , أخبار سوريا اليوم

ماكرون: دمج "قوات سوريا الديمقراطية" في الجيش السوري يساعد على مواجهة الإرهاب في المنطقة

17:38 GMT 13.02.2025
© AP Photo / Louise Delmotteالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2025
© AP Photo / Louise Delmotte
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أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن بلاده طالبت برفع العقوبات الأوروبية على سوريا لبدء "النهضة الاقتصادية"، لافتًا إلى أهمية دمج "قوات سوريا الديمقراطية" في الجيش السوري للمساعدة على مواجهة الإرهاب بالمنطقة.
وقال ماكرون، في كلمة متلفزة، اليوم الخميس: "طالبنا برفع العقوبات الأوروبية على سوريا لبدء النهضة الاقتصادية وتحث على تأمين الظروف المناسبة لعودة المهجرين".
وأضاف أن "دمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري سيساعد على مواجهة الإرهاب في المنطقة.. وسنستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع قريبا في فرنسا".
وهنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم 5 فبراير/ كانون الثاني، الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، بتوليه منصبه، ودعاه إلى زيارة فرنسا خلال الأسابيع المقبلة.
مدينة دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2025
خبير لـ"سبوتنيك": اتصال بوتين بالشرع رسالة بعدم تخلي موسكو عن سوريا واعتراف من دمشق بدورها
11:07 GMT
وجاء في بيان للرئاسة السورية: "تلقى رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع اتصالًا هاتفيًا من نظيره الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون، حيث هنأ السيد ماكرون الرئيس أحمد الشرع بتوليه منصب الرئاسة".
وأضاف البيان "أكد الرئيس إيمانويل ماكرون على مساعي بلاده لرفع العقوبات عن سوريا وفسح المجال للنمو والتعافي، وتشارك الرئيسان التحديات الأمنية في سوريا وضرورة العمل بشكل مشترك لحفظ الأمن والاستقرار في سوريا".
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