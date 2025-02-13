https://sarabic.ae/20250213/ماكرون-دمج-قوات-سوريا-الديمقراطية-في-الجيش-السوري-يساعد-على-مواجهة-الإرهاب-في-المنطقة-1097758392.html

ماكرون: دمج "قوات سوريا الديمقراطية" في الجيش السوري يساعد على مواجهة الإرهاب في المنطقة

ماكرون: دمج "قوات سوريا الديمقراطية" في الجيش السوري يساعد على مواجهة الإرهاب في المنطقة

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن بلاده طالبت برفع العقوبات الأوروبية على سوريا لبدء "النهضة الاقتصادية"، لافتًا إلى أهمية دمج "قوات سوريا الديمقراطية"... 13.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-13T17:38+0000

2025-02-13T17:38+0000

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وقال ماكرون، في كلمة متلفزة، اليوم الخميس: "طالبنا برفع العقوبات الأوروبية على سوريا لبدء النهضة الاقتصادية وتحث على تأمين الظروف المناسبة لعودة المهجرين".وهنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم 5 فبراير/ كانون الثاني، الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، بتوليه منصبه، ودعاه إلى زيارة فرنسا خلال الأسابيع المقبلة.وأضاف البيان "أكد الرئيس إيمانويل ماكرون على مساعي بلاده لرفع العقوبات عن سوريا وفسح المجال للنمو والتعافي، وتشارك الرئيسان التحديات الأمنية في سوريا وضرورة العمل بشكل مشترك لحفظ الأمن والاستقرار في سوريا".

https://sarabic.ae/20250213/خبير-لـسبوتنيك-اتصال-بوتين-بالشرع-رسالة-بعدم-تخلي-موسكو-عن-سوريا-واعتراف-من-دمشق-بدورها-1097744073.html

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