https://sarabic.ae/20250311/تصويت-برأيك-هل-يوقف-اتفاق-الشرع--مظلوم-عبدي-الحرب-في-سوريا؟-1098569943.html
تصويت... برأيك هل يوقف اتفاق الشرع – مظلوم عبدي الحرب في سوريا؟
تصويت... برأيك هل يوقف اتفاق الشرع – مظلوم عبدي الحرب في سوريا؟
سبوتنيك عربي
أعلنت الرئاسة السورية الانتقالية، يوم الاثنين، "توقيع اتفاق باندماج "قوات سوريا الديمقراطية" ضمن مؤسسات الجمهورية السورية". 11.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-11T06:58+0000
2025-03-11T06:58+0000
2025-03-11T06:58+0000
استطلاعات الرأي
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0b/1098569379_3:0:2558:1437_1920x0_80_0_0_fb1f7bcf2e71bde0967fe7517d00a462.jpg
وأوضح أن "الاتفاق نص أيضا على أن المجتمع الكردي أصيل في الدولة التي تضمن حقوقه الدستورية"، مشيرا إلى أن اللجان التنفيذية ستعمل على تطبيق الاتفاق مع "قوات سوريا الديمقراطية" بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.ويشكل الاتفاق منعطفا مهما في تاريخ سوريا، حيث سجل الطرفان توترات عسكرية وسياسية، ولم يتوقع أحد توقيع هذا الاتفاق، لا سيما بعد أحداث الساحل، التي تخللها سقوط عدد مهول من المدنيين إثر مجازر ارتكبت بحقهم.وأقرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، بوقوع تجاوزات في منطقة الساحل السوري، تقف وراءها مجموعات عسكرية غير منضبطة خالفت التعليمات، وذلك خلال الحملة الأمنية التي أطلقها الخميس الماضي لملاحقة "فلول النظام".برأيك... هل يوقف اتفاق الشرع – مظلوم عبدي الحرب في سوريا؟تصويت.. هل كانت عملية الحكومة السورية المؤقتة تهدف إلى "ملاحقة فلول النظام" أم لأهداف أخرى؟
https://sarabic.ae/20250310/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-على-المجتمع-الدولي-أن-يرفع-صوته-ضد-القتل-الوحشي-للمدنيين-في-سوريا-1098554532.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0b/1098569379_322:0:2238:1437_1920x0_80_0_0_5ffdebf0dd6573405790cc182eaef617.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
استطلاعات الرأي, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
استطلاعات الرأي, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
تصويت... برأيك هل يوقف اتفاق الشرع – مظلوم عبدي الحرب في سوريا؟
أعلنت الرئاسة السورية الانتقالية، يوم الاثنين، "توقيع اتفاق باندماج "قوات سوريا الديمقراطية" ضمن مؤسسات الجمهورية السورية".
وأوضح أن "الاتفاق نص أيضا على أن المجتمع الكردي أصيل في الدولة التي تضمن حقوقه الدستورية"، مشيرا إلى أن اللجان التنفيذية ستعمل على تطبيق الاتفاق مع "قوات سوريا الديمقراطية" بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.
ويشكل الاتفاق منعطفا مهما في تاريخ سوريا، حيث سجل الطرفان توترات عسكرية وسياسية، ولم يتوقع أحد توقيع هذا الاتفاق، لا سيما بعد أحداث الساحل، التي تخللها سقوط عدد مهول من المدنيين إثر مجازر ارتكبت بحقهم
.
وأقرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، بوقوع تجاوزات في منطقة الساحل السوري
، تقف وراءها مجموعات عسكرية غير منضبطة خالفت التعليمات، وذلك خلال الحملة الأمنية التي أطلقها الخميس الماضي لملاحقة "فلول النظام".
برأيك... هل يوقف اتفاق الشرع – مظلوم عبدي الحرب في سوريا؟