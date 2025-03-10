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تصويت.. كيف تتوقع نتائج جلسة مجلس الأمن حول سوريا؟
تصويت.. كيف تتوقع نتائج جلسة مجلس الأمن حول سوريا؟
سبوتنيك عربي
أقرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، بوقوع تجاوزات في منطقة الساحل السوري، تقف وراءها مجموعات عسكرية غير منضبطة خالفت التعليمات، وذلك خلال الحملة... 10.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-10T12:05+0000
2025-03-10T12:30+0000
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وبحسب الناشطين، تم توثيق مقتل 1420 مدنيا، جراء عمليات إعدام ميدانية نفذها مسلحون مجهولون، وذلك أثناء العمليات العسكرية التي قامت بها الحكومة السورية المؤقتة في المنطقة.وبناء على ذلك، تحرك المجتمع الدولي، وأرسل بعثة من الأمم المتحدة دخلت مساء يوم أمس الأحد، إلى مدينة جبلة بريف اللاذقية برفقة عناصر أمنية تتبع للحكومة المؤقتة، وأجرت لقاءات واستمعت إلى شهادات الأهالي في المدينة حول تلك المجازر، التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الثلاثة الماضية.برأيك... كيف تتوقع نتائج جلسة مجلس الأمن حول سوريا؟تصويت.. هل كانت عملية الحكومة السورية المؤقتة تهدف إلى "ملاحقة فلول النظام" أم لأهداف أخرى؟تصويت... برأيك هل أحداث سوريا هي نتيجة تدخل خارجي أم حراك شعبي؟
https://sarabic.ae/20250310/ناشط-سوري-وثقنا-مقتل-1420-مدنيا-قابل-للزيادة-وقرى-الساحل-السوري-بحاجة-مساعدات-إنسانية-1098547711.html
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استطلاعات الرأي, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الساحل السوري
استطلاعات الرأي, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الساحل السوري

تصويت.. كيف تتوقع نتائج جلسة مجلس الأمن حول سوريا؟

12:05 GMT 10.03.2025 (تم التحديث: 12:30 GMT 10.03.2025)
© AP Photo / Yuki Iwamuraمجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Yuki Iwamura
تابعنا عبر
أقرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، بوقوع تجاوزات في منطقة الساحل السوري، تقف وراءها مجموعات عسكرية غير منضبطة خالفت التعليمات، وذلك خلال الحملة الأمنية التي أطلقها الخميس الماضي لملاحقة "فلول النظام".
وبحسب الناشطين، تم توثيق مقتل 1420 مدنيا، جراء عمليات إعدام ميدانية نفذها مسلحون مجهولون، وذلك أثناء العمليات العسكرية التي قامت بها الحكومة السورية المؤقتة في المنطقة.

ووفقا للناشطين، فإن "عمليات التوثيق التي قاموا بها، اعتمدت على فيديوهات وصور توثق تلك المجازر، معززة بشهادة بعض السكان، تم العمل على إرسال نسخة منها إلى عدة منظمات إنسانية حول العالم، وذلك للقيام بأي إجراء يؤدي إلى وقف تلك المجازر المستمرة منذ 3 أيام".

صورة متداولة لدخول إدارة العمليات العسكرية لقرى وبلدات ريف اللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2025
ناشط سوري: وثقنا مقتل 1420 مدنيا قابل للزيادة... وقرى الساحل السوري بحاجة مساعدات إنسانية
10:58 GMT
وبناء على ذلك، تحرك المجتمع الدولي، وأرسل بعثة من الأمم المتحدة دخلت مساء يوم أمس الأحد، إلى مدينة جبلة بريف اللاذقية برفقة عناصر أمنية تتبع للحكومة المؤقتة، وأجرت لقاءات واستمعت إلى شهادات الأهالي في المدينة حول تلك المجازر، التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وبالتزامن مع هذه الأحداث الأمنية والمجازر في الساحل، صرح دميتري بوليانسكي، النائب الأول للممثل الدائم للبعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، طلبتا بإجراء مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في سوريا.

برأيك... كيف تتوقع نتائج جلسة مجلس الأمن حول سوريا؟
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تصويت.. كيف تتوقع نتائج جلسة مجلس الأمن حول سوريا؟
عدد الأصوات
12:05 GMT
تصويت.. هل كانت عملية الحكومة السورية المؤقتة تهدف إلى "ملاحقة فلول النظام" أم لأهداف أخرى؟
تصويت... برأيك هل أحداث سوريا هي نتيجة تدخل خارجي أم حراك شعبي؟
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