https://sarabic.ae/20250310/تصويت-كيف-تتوقع-نتائج-جلسة-مجلس-الأمن-حول-سوريا-1098548929.html
تصويت.. كيف تتوقع نتائج جلسة مجلس الأمن حول سوريا؟
تصويت.. كيف تتوقع نتائج جلسة مجلس الأمن حول سوريا؟
سبوتنيك عربي
أقرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، بوقوع تجاوزات في منطقة الساحل السوري، تقف وراءها مجموعات عسكرية غير منضبطة خالفت التعليمات، وذلك خلال الحملة... 10.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-10T12:05+0000
2025-03-10T12:05+0000
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وبحسب الناشطين، تم توثيق مقتل 1420 مدنيا، جراء عمليات إعدام ميدانية نفذها مسلحون مجهولون، وذلك أثناء العمليات العسكرية التي قامت بها الحكومة السورية المؤقتة في المنطقة.وبناء على ذلك، تحرك المجتمع الدولي، وأرسل بعثة من الأمم المتحدة دخلت مساء يوم أمس الأحد، إلى مدينة جبلة بريف اللاذقية برفقة عناصر أمنية تتبع للحكومة المؤقتة، وأجرت لقاءات واستمعت إلى شهادات الأهالي في المدينة حول تلك المجازر، التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الثلاثة الماضية.برأيك... كيف تتوقع نتائج جلسة مجلس الأمن حول سوريا؟تصويت.. هل كانت عملية الحكومة السورية المؤقتة تهدف إلى "ملاحقة فلول النظام" أم لأهداف أخرى؟تصويت... برأيك هل أحداث سوريا هي نتيجة تدخل خارجي أم حراك شعبي؟
https://sarabic.ae/20250310/ناشط-سوري-وثقنا-مقتل-1420-مدنيا-قابل-للزيادة-وقرى-الساحل-السوري-بحاجة-مساعدات-إنسانية-1098547711.html
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استطلاعات الرأي, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الساحل السوري
استطلاعات الرأي, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الساحل السوري
تصويت.. كيف تتوقع نتائج جلسة مجلس الأمن حول سوريا؟
12:05 GMT 10.03.2025 (تم التحديث: 12:30 GMT 10.03.2025)
أقرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، بوقوع تجاوزات في منطقة الساحل السوري، تقف وراءها مجموعات عسكرية غير منضبطة خالفت التعليمات، وذلك خلال الحملة الأمنية التي أطلقها الخميس الماضي لملاحقة "فلول النظام".
وبحسب الناشطين، تم توثيق مقتل 1420 مدنيا، جراء عمليات إعدام ميدانية نفذها مسلحون مجهولون، وذلك أثناء العمليات العسكرية
التي قامت بها الحكومة السورية المؤقتة في المنطقة.
ووفقا للناشطين، فإن "عمليات التوثيق التي قاموا بها، اعتمدت على فيديوهات وصور توثق تلك المجازر، معززة بشهادة بعض السكان، تم العمل على إرسال نسخة منها إلى عدة منظمات إنسانية حول العالم، وذلك للقيام بأي إجراء يؤدي إلى وقف تلك المجازر المستمرة منذ 3 أيام".
وبناء على ذلك، تحرك المجتمع الدولي، وأرسل بعثة من الأمم المتحدة دخلت مساء يوم أمس الأحد، إلى مدينة جبلة بريف اللاذقية برفقة عناصر أمنية تتبع للحكومة المؤقتة، وأجرت لقاءات واستمعت إلى شهادات الأهالي في المدينة حول تلك المجازر، التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وبالتزامن مع هذه الأحداث الأمنية والمجازر في الساحل، صرح دميتري بوليانسكي، النائب الأول للممثل الدائم للبعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، طلبتا بإجراء مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في سوريا.
برأيك... كيف تتوقع نتائج جلسة مجلس الأمن حول سوريا؟