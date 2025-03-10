https://sarabic.ae/20250310/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-على-المجتمع-الدولي-أن-يرفع-صوته-ضد-القتل-الوحشي-للمدنيين-في-سوريا-1098554532.html

وزير الخارجية الإسرائيلي: على المجتمع الدولي أن يرفع صوته ضد القتل الوحشي للمدنيين في سوريا

وزير الخارجية الإسرائيلي: على المجتمع الدولي أن يرفع صوته ضد القتل الوحشي للمدنيين في سوريا

سبوتنيك عربي

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن "سوريا هي موطن لآلاف من عناصر حركتي حماس والجهاد الإسلامي الذين يسعون إلى إشعال حدودنا وخلق جبهة إضافية ضد... 10.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-10T14:43+0000

2025-03-10T14:43+0000

2025-03-10T14:43+0000

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وخلال لقائه بنائب رئيس وزراء لوكسمبورغ ووزير خارجيتها كزافييه بيتيل، دعا ساعر إلى إدانة حكام سوريا الإسلاميين، قائلا إن "على المجتمع الدولي أن يعلن موقفه بصوت عال وواضح بشأن عمليات القتل الجماعي للمدنيين العلويين والمسيحيين في سوريا".وشدد على "أننا مصممون على منع حدوث ما شهدناه هذا الأسبوع في سوريا على حدودنا"، في إشارة إلى الاشتباكات الأخيرة.وحذر ساعر قيادات أوروبية بشكل متكرر من النظام السوري الجديد برئاسة رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، واصفا الحكومة في دمشق بأنها "جهاديون ببدلات".وصادق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير ماليته بتسلئيل سموتريتش، أمس الأحد، على خطة شاملة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعين الدرزي والشركسي، في الجولان السوري المحتل.ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، قال نتنياهو إن حكومته "ملتزمة أمام الدروز في إسرائيل وفي المنطقة خصوصا في سوريا، وتمكينهم داخل المجتمع الإسرائيلي"، مشيرًا إلى أن "إسرائيل تحارب على 7 جبهات وعازمة على تحقيق النصر".كما أكد أن بلاده تسعى للقضاء على القدرات العسكرية والسياسية لحركة حماس الفلسطينية وضمان "ألا تشكل غزة تهديدا لها وستصل إلى جميع أهداف الحرب".وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في وقت سابق، إصدار تصاريح عمل للدروز السوريين، للعمل في هضبة الجولان السورية المحتلة.وقال كاتس، في تصريحات له، إن "الحكومة توافق الآن على خطة مساعدة غير مسبوقة للمجتمعات الدرزية والشركسية في إسرائيل، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير المالية"، معربًا عن قلقه إزاء تطورات الأيام الأخيرة في سوريا.وأدى الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع صلاة فجر أمس الأحد، في أحد مساجد حي المزة في دمشق، حيث تفاجأ المصلون بوجوده بينهم، وبعد انتهاء الصلاة، تحدث الشرع عبر مكبر الصوت إلى المصلين، متناولًا الأوضاع الراهنة في البلاد.وقال الشرع: "أطمئنكم بأن سوريا تمتلك مقومات القوة والعزة والكرامة، وما نشهده اليوم ليس إلا تحديات متوقعة يمكننا تجاوزها إذا تمسكنا بوحدتنا الوطنية"، وأضاف: "ما دامت الثورة انطلقت من المساجد، وهي التي غرست في أبنائنا القيم النبيلة والشجاعة والعدل، فإن مستقبل سوريا بأيدٍ أمينة، ولا خوف عليها بإذن الله".يأتي ذلك بعدما أعلنت قوات الأمن السورية، الخميس الماضي، خوض اشتباكات غربي البلاد مع مجموعات مسلحة، قالت إنها تابعة للنظام السوري السابق.وفرضت السلطات السورية حظر تجول في مدن حمص واللاذقية وطرطوس، وسط تقارير عن بوادر تهدئة في بعض المناطق.

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