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الخارجية الإيرانية تعلق على الأحداث الأخيرة في سوريا: اختبار مهم للغاية
الخارجية الإيرانية تعلق على الأحداث الأخيرة في سوريا: اختبار مهم للغاية
سبوتنيك عربي
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، إن طهران تشعر بقلق عميق إزاء الأخبار والتقارير التي تتناول انعدام الأمن والعنف واحتجاز... 10.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-10T08:07+0000
2025-03-10T08:07+0000
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وأكد بقائي في مؤتمر صحفي أسبوعي، الإدانة الشديدة لمثل هذه الأعمال، مشيرا إلى أن "أي عمل من أعمال العنف والقتل والاعتداء على العسكريين مدان ولا يوجد ما يبرره".وتابع أن "الاعتداءات على أجزاء من السكان العلويين والمسيحيين والدروز والأقليات الأخرى، قد جرحت المشاعر والضمير الإنساني في بلدان المنطقة وعلى الصعيد الدولي"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".وأضاف إسماعيل بقائي: "إن هذه الأحداث تشكل اختبارا حقيقيا ومهما للغاية للحكام السوريين للقيام بمسؤولياتهم في حماية وصيانة أرواح وممتلكات كل السوريين، كما تقع هذه المسؤولية على عاتق جميع الأطراف، التي تعتبر نفسها قادرة على التأثير على التطورات في سوريا".ومضى: "ونحن نعتقد أن مثل هذه الحوادث والصدامات من شأنها أن تزيد من تعقيد الوضع الأمني ​​والسياسي في المجتمع السوري، وأن الأطراف التي لن تسعى أبدا إلى خير الشعب السوري والمنطقة بأسرها سوف تستغل هذا الوضع لصالحها".وأصدرت الرئاسة السورية للفترة الانتقالية، في وقت سابق، قرارا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل الأخيرة.وأفادت الرئاسة السورية للمرحلة الانتقالية، في بيان لها، بأن "مهام اللجنة هي الكشف عن الأسباب والظروف التي أدت إلى أحداث الساحل، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها".وأضافت أن "مهمة اللجنة التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها"، مشددة على ضرورة تعاون جميع الجهات الحكومية مع لجنة التحقيق لإنجاز مهامها.وأعلنت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، أنها بدأت تنفيذ المرحلة الثانية من "ملاحقة فلول وضباط النظام السابق" في مناطق أرياف وجبال الساحل، غربي سوريا.وشهدت الساعات الماضية من فجر أمس الأحد، استمرار الاشتباكات في مناطق عدة من الساحل السوري، على إثر عمليات ملاحقة تنفذها السلطات الجديدة بحق ما يسمى "فلول النظام"، حسبما أفادت وسائل إعلام سورية.في وقت سابق، أفاد ناشطون بتسجيل "مجازر" عدة في منطقة الساحل السوري، راح ضحيتها أكثر من 600 مدني بينهم أطفال ونساء وشيوخ.وأضاف الناشطون بأنهم تلقوا بلاغات واتصالات عدة، تفيد بوجود ضحايا في عدد من قرى ريف اللاذقية وطرطوس وريف حماة، حيث لا يملكون قاعدة بيانات تؤكد الأعداد الحقيقة للضحايا المدنيين.واندلعت، يوم الخميس الماضي، اشتباكات عنيفة في مدينة جبلة غربي سوريا وفي مناطق عدة من مدينة اللاذقية والمناطق الجبلية بمحافظتي اللاذقية وطرطوس، بين قوات الأمن السورية ومجموعات مسلحة معارضة للحكومة الجديدة في دمشق.ووصلت، أول أمس الجمعة، وحدات إضافية من الجيش ووزارة الداخلية إلى محافظتي طرطوس واللاذقية، واستعان الجيش بالطائرات المروحية العسكرية، وفرضت السلطات المحلية حظرا للتجوال وسط التصعيد. وبدوره، دعا الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، المجموعات المسلحة في محافظتي اللاذقية وطرطوس، إلى إلقاء السلاح.
https://sarabic.ae/20250309/الأمين-العام-لحزب-الله-اللبناني-يتحدث-عن-مؤشرات-على-تقسيم-سوريا-وينفي-تدخل-الحزب-هناك-1098539894.html
https://sarabic.ae/20250309/الشرع-لن-نسمح-لأي-قوى-خارجية-أو-محلية-جر-سوريا-إلى-الفوضى-والحرب-الأهلية-1098537041.html
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أخبار سوريا اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أحمد الشرع

الخارجية الإيرانية تعلق على الأحداث الأخيرة في سوريا: اختبار مهم للغاية

08:07 GMT 10.03.2025
© AP Photo / Omar Sanadikiأنصار الحكومة السورية المؤقتة يهتفون بشعارات لإظهار تضامنهم مع قوات الأمن التي تقاتل مسلحين موالين للرئيس السابق، بشار الأسد، خلال احتجاج في دمشق، سوريا، 7 مارس/ آذار 2025
أنصار الحكومة السورية المؤقتة يهتفون بشعارات لإظهار تضامنهم مع قوات الأمن التي تقاتل مسلحين موالين للرئيس السابق، بشار الأسد، خلال احتجاج في دمشق، سوريا، 7 مارس/ آذار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2025
أنصار الحكومة السورية المؤقتة يهتفون بشعارات لإظهار تضامنهم مع قوات الأمن التي تقاتل مسلحين موالين للرئيس السابق، بشار الأسد، خلال احتجاج في دمشق، سوريا، 7 مارس/ آذار 2025
© AP Photo / Omar Sanadiki
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، إن طهران تشعر بقلق عميق إزاء الأخبار والتقارير التي تتناول انعدام الأمن والعنف واحتجاز رهائن، إثر "أحداث مؤسفة ومأساوية في مناطق مختلفة من سوريا، وخاصة على الساحل الغربي للبلاد"، بحسب قوله.
وأكد بقائي في مؤتمر صحفي أسبوعي، الإدانة الشديدة لمثل هذه الأعمال، مشيرا إلى أن "أي عمل من أعمال العنف والقتل والاعتداء على العسكريين مدان ولا يوجد ما يبرره".
وتابع أن "الاعتداءات على أجزاء من السكان العلويين والمسيحيين والدروز والأقليات الأخرى، قد جرحت المشاعر والضمير الإنساني في بلدان المنطقة وعلى الصعيد الدولي"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".
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الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني يتحدث عن مؤشرات على تقسيم سوريا وينفي تدخل الحزب هناك
أمس, 21:33 GMT
وأضاف إسماعيل بقائي: "إن هذه الأحداث تشكل اختبارا حقيقيا ومهما للغاية للحكام السوريين للقيام بمسؤولياتهم في حماية وصيانة أرواح وممتلكات كل السوريين، كما تقع هذه المسؤولية على عاتق جميع الأطراف، التي تعتبر نفسها قادرة على التأثير على التطورات في سوريا".
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية: "لقد عبّرنا عن مخاوفنا عبر القنوات المناسبة للدول التي لها نفوذ ووجود في سوريا، ونأمل حقا أن تتوقف عمليات القتل والعنف ضد مختلف شرائح الشعب السوري".
ومضى: "ونحن نعتقد أن مثل هذه الحوادث والصدامات من شأنها أن تزيد من تعقيد الوضع الأمني ​​والسياسي في المجتمع السوري، وأن الأطراف التي لن تسعى أبدا إلى خير الشعب السوري والمنطقة بأسرها سوف تستغل هذا الوضع لصالحها".
وأصدرت الرئاسة السورية للفترة الانتقالية، في وقت سابق، قرارا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل الأخيرة.
وأفادت الرئاسة السورية للمرحلة الانتقالية، في بيان لها، بأن "مهام اللجنة هي الكشف عن الأسباب والظروف التي أدت إلى أحداث الساحل، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها".
وأضافت أن "مهمة اللجنة التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها"، مشددة على ضرورة تعاون جميع الجهات الحكومية مع لجنة التحقيق لإنجاز مهامها.
وأعلنت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، أنها بدأت تنفيذ المرحلة الثانية من "ملاحقة فلول وضباط النظام السابق" في مناطق أرياف وجبال الساحل، غربي سوريا.
الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2025
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أمس, 19:16 GMT
وشهدت الساعات الماضية من فجر أمس الأحد، استمرار الاشتباكات في مناطق عدة من الساحل السوري، على إثر عمليات ملاحقة تنفذها السلطات الجديدة بحق ما يسمى "فلول النظام"، حسبما أفادت وسائل إعلام سورية.
في وقت سابق، أفاد ناشطون بتسجيل "مجازر" عدة في منطقة الساحل السوري، راح ضحيتها أكثر من 600 مدني بينهم أطفال ونساء وشيوخ.
وأضاف الناشطون بأنهم تلقوا بلاغات واتصالات عدة، تفيد بوجود ضحايا في عدد من قرى ريف اللاذقية وطرطوس وريف حماة، حيث لا يملكون قاعدة بيانات تؤكد الأعداد الحقيقة للضحايا المدنيين.
واندلعت، يوم الخميس الماضي، اشتباكات عنيفة في مدينة جبلة غربي سوريا وفي مناطق عدة من مدينة اللاذقية والمناطق الجبلية بمحافظتي اللاذقية وطرطوس، بين قوات الأمن السورية ومجموعات مسلحة معارضة للحكومة الجديدة في دمشق.
ووصلت، أول أمس الجمعة، وحدات إضافية من الجيش ووزارة الداخلية إلى محافظتي طرطوس واللاذقية، واستعان الجيش بالطائرات المروحية العسكرية، وفرضت السلطات المحلية حظرا للتجوال وسط التصعيد. وبدوره، دعا الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، المجموعات المسلحة في محافظتي اللاذقية وطرطوس، إلى إلقاء السلاح.
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