https://sarabic.ae/20250103/رئيس-المكتب-الاستشاري-لـسوريا-الديمقراطية-سوريا-أمام-سلطة-أمر-واقع-قد-تفرضها-هيئة-تحرير-الشام-1096453679.html

رئيس المكتب الاستشاري لـ"سوريا الديمقراطية": سوريا أمام سلطة أمر واقع قد تفرضها "هيئة تحرير الشام"

رئيس المكتب الاستشاري لـ"سوريا الديمقراطية": سوريا أمام سلطة أمر واقع قد تفرضها "هيئة تحرير الشام"

سبوتنيك عربي

تترقب التيارات السياسية والمكونات الحزبية في سوريا الدعوة للمشاركة في حوار وطني أو وضع رؤية تتعلق بالفترة الانتقالية في البلاد، دون أي إشارات رسمية بهذا الشأن... 03.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-03T16:25+0000

2025-01-03T16:25+0000

2025-01-03T16:26+0000

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وشرعت السلطة الجديدة بدمشق في تعيينات العديد من الأسماء المنتمية لها في العديد من المناصب، في خطوة تطرح العديد من التساؤلات بشأن الفترة الانتقالية وشكل الدولة الجديد.في الإطار، قال رياض درار، رئيس المكتب الاستشاري لمجلس سوريا الديمقراطية، إن المعارضة السورية السياسية القديمة مهملة من قبل المسؤولين الجدد في سوريا.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن استمرار الوضع الراهن يوحي بأن سوريا أمام قيادة يمكن أن تكون متمثلة في هيئة تحرير الشام حتى وإن حلت نفسها، كسلطة أمر واقع.وتابع: "حتى الآن لم نسمع كلمة ديمقراطية تجري على لسان أي من المسؤولين الجديد، وبالتالي هناك أكثر من كلمة يمكن أن تعبر عن مسار الانفتاح لكنها ليست الديمقراطية".واستطرد: "بشأن التيارات السياسية، لا أرى أي من النشاطات التي تقيم مع التفاهمات مع القوى، أو أنها غير مشكلة بشكل كافي، فيما يرتقب أن تكون هناك مكونات سياسية أو معارضة تستطيع الحوار مع الجهة المتمثلة للمسار العمل الحكومي والإداري الآن".ولفت إلى أن بعض الشخصيات السياسية بدأت الانسحاب بعد أن شعرت بعدم أهميتها، في حين أن الفريق الحاكم يتحدث عن ضرورة أن تكون القيادة منسجمة، ولذلك هي من لون واحد ويغلب عليها الطابع العسكري.في الإطار، كشف وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، اليوم الجمعة، عن نتائج أول زيارة تجريها الحكومة السورية الجديدة إلى المملكة العربية السعودية.وكتب الشيباني في سلسلة من التغريدات على منصة "إكس"، أنه "نقل من خلال زيارته والوفد المرافق له، رؤيتهم الوطنية المتمثلة بتأسيس حكومة تقوم على التشاركية والكفاءة تضم كافة المكونات السورية، والعمل على إطلاق خطة تنموية اقتصادية تفسح المجال للاستثمار وتعقد الشراكات الاستراتيجية وتنهض بالواقع المعيشي والخدمي".وتابع: "على الجانب السياسي، عبّرنا عن أهمية سوريا في لعب دور إيجابي في المنطقة، ونسج سياسات مشتركة تدعم الأمن والاستقرار وتحقق الازدهار إلى جانب الدول العربية".وأضاف الشيباني: "بدورها، عبّرت المملكة العربية السعودية عن دعمها للشعب السوري والإدارة السورية الجديدة، وأكدت استعدادها للمشاركة بنهضة سوريا ودعم وحدتها وسلامة أراضيها".وتوجه وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، "بالشكر للمملكة العربية السعودية وأصحاب المعالي والسمو وزيري الدفاع والخارجية، ورئيس الاستخبارات العامة، على حفاوة الاستقبال والترحيب لأول زيارة تاريخية لوفد سوريا الجديدة".وكانت وزارة الخارجية السعودية، قالت في بيان لها، أمس الخميس، أن وزير خارجيتها، الأمير فيصل بن فرحان، التقى مع نظيره في الحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، في العاصمة السعودية الرياض.

https://sarabic.ae/20250103/وزير-الخارجية-الفرنسي-من-دمشق-الأمل-في-سوريا-ذات-سيادة-ومستقرة-حقيقي-لكنه-هش-1096437074.html

https://sarabic.ae/20250103/حول-زيارة-الوفد-السوري-إلى-السعودية-باحث-شراكة-سياسية-وأمنية-جديدة-تهدف-إلى-حماية-سوريا-1096437428.html

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