https://sarabic.ae/20250103/وزير-الخارجية-الفرنسي-من-دمشق-الأمل-في-سوريا-ذات-سيادة-ومستقرة-حقيقي-لكنه-هش-1096437074.html

وزير الخارجية الفرنسي من دمشق: الأمل في سوريا ذات سيادة ومستقرة حقيقي لكنه هش

وزير الخارجية الفرنسي من دمشق: الأمل في سوريا ذات سيادة ومستقرة حقيقي لكنه هش

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام بوصول وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، صباح اليوم الجمعة، إلى دمشق في أول زيارة لمسؤولين أوروبيين من... 03.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-03T10:03+0000

2025-01-03T10:03+0000

2025-01-03T10:48+0000

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

أخبار الاتحاد الأوروبي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/03/1096440581_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb25ad7a0d68a28ad4d0eb7ce49466eb.jpg

وأعرب نويل بارو من دمشق عن أمله بأن تكون سوريا "ذات سيادة ومستقرة وهادئة"، وأضاف: "قبل أقل من شهر، بزغ أمل جديد بفضل تعبئة السوريات والسوريين".وكان وزير الخارجية الفرنسي قد قال إن "فرنسا وألمانيا تقفان معا إلى جانب الشعب السوري بكل تنوعه وأطيافه".وأشار الوزير الفرنسي إلى أن بلاده تريد "تعزيز عملية انتقالية سلمية في سوريا تخدم السوريين والاستقرار الإقليمي".واعتبرت الوزيرة الألماينة أن "زيارتنا إلى دمشق، إشارة من الاتحاد الأوروبي على إمكانية بداية علاقة سياسية جديدة مع سوريا.. لدى السوريين فرصة لأخذ مصير بلدهم بأيديهم مرة أخرى بعد نهاية فصل مؤلم من حكم الأسد"، على حد تعبيرها.وكانت بيربوك قد حددت في وقت سابق شروطا للحكام الفعليين الجدد في سوريا لاستئناف العلاقات مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي.وقالت بيربوك: "من الممكن حدوث بداية سياسية جديدة بين أوروبا وسوريا، بين ألمانيا وسوريا بهذه اليد الممدودة، ولكن أيضا بتوقعات واضحة من الحكام الجدد".

https://sarabic.ae/20250103/وزيرا-خارجية-فرنسا-وألمانيا-زيارة-دمشق-إشارة-إلى-بداية-سياسية-جديدة-بين-أوروبا-وسوريا-1096436604.html

https://sarabic.ae/20250103/مندوب-روسيا-لدى-الأمم-المتحدة-السلطات-السورية-الجديدة-مهتمة-باستمرار-الوجود-الروسي--1096439773.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار الاتحاد الأوروبي