https://sarabic.ae/20250312/الصليب-الأحمر-السوري-دخلنا-بعض-القرى-في-الساحل-والاحتياجات-أكبر-من-قدرتنا--1098600606.html

الصليب الأحمر السوري: دخلنا بعض القرى في الساحل والاحتياجات أكبر من قدرتنا

الصليب الأحمر السوري: دخلنا بعض القرى في الساحل والاحتياجات أكبر من قدرتنا

سبوتنيك عربي

بعد أيام من أحداث العنف التي شهدها الساحل السوري، وراح ضحيتها المئات من المدنيين، جراء إعدامات ميدانية بحقهم من قبل مسلحين مجهولين، ظهر حجم الفاجعة على الأرض... 12.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-12T11:16+0000

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مصدر في الصليب الأحمر السوري قال لـ"سبوتنيك": "تمكنت فرقنا من الدخول إلى بعض القرى في ريف اللاذقية وطرطوس، بعد التنسيق مع الجهات الأمنية في المنطقة، للوقوف على احتياجات المدنيين بعد أحداث عنف دامية أدت لسقوط مئات الضحايا، حيث يشير المسح الميداني المبدئي لفرقنا عن وجود مئات العوائل التي تحتاج تدخلا سريعا، لتقديم مساعدات إغاثية بما فيها الغذائية والطبية، وخاصة أن معظم تلك العوائل فقدت ذويهم وتم إحراق منازلهم وسرقة ممتلكاتها، جراء الأحداث الأخيرة التي شهدها الساحل السوري" .وتابع المصدر: "هذه الاحتياجات تحتاج تدخلا من قبل المنظمات الدولية للاستجابة على وجه السرعة لإنفاذ مئات الأطفال والنساء والشيوخ، في ظل نقص كبير تعانيه المستودعات التابعة للصليب والهلال الأحمر السوري، حيث كان هنالك استجابات طارئة خلال الأشهر القليلة الماضية، لعدد كبير من المحتاجين بمختلف الأراضي السورية، ما شكل ضغطا كبيرا على عمل الصليب الأحمر السوري وشركائه على الأرض".المهندس محمد إبراهيم قال لـ"سبوتنيك": "تم شرح الواقع الخدمي الذي تعاني منه منطقة الساحل السوري للصليب الأحمر، من خلال عدم توفر مياه الشرب وانقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المضخات الرئيسية، في ظل غياب شبه كامل للمشتقات النفطية التي تساعد في عمل المولدات الكهربائية، حيث زاد الطلب على المياه في ظل أحداث العنف الأخيرة التي شهدها الساحل السوري.تقول سحر .غ.: "إن فريقا من أحد المنظمات الدولية زار بعض قرى ريف اللاذقية، واستمع إلى شرح من الأهالي حول ما جرى خلال الأيام الماضية، وتم تسجيل جميع البيانات الخاصة واحتياجات السكان الضرورية الإسعافية، ووعد أنه خلال أيام سيتم الاستجابة لتلك الاحتياجات بعد التنسيق مع المعنيين في تلك المنظمات".وكان الناشط الحقوقي علاء إبراهيم، قال، في وقت سابق، لـ"سبوتنيك"، إنهم "وثّقوا مقتل 1420 مدنيا جراء إعدامات ميدانية من خلال إطلاق النار عليهم من قبل مسلحين مجهولين خلال العمليات العسكرية التي قامت بها الحكومة المؤقتة في منطقة الساحل السوري".وكان رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، أصدر قرارا يقضي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، جراء الأحداث التي شهدتها منطقة الساحل السوري، ووعد في خطاب متلفز معاقبة كل متورط في أي تجاوزت بحق المدنيين.فيما كانت أقرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، بوقوع تجاوزات في منطقة الساحل السوري، تقف ورائها مجموعات عسكرية غير منضبطة، خالفت التعليمات ووعدت بإحالة كل من يثبت تورطه إلى محكمة عسكرية بحسب بيانها.سوريا تصدر بيانا بشأن "اعتداءات على عمال سوريين" في العراقشهود عيان لـ"سبوتنيك": "المسلحون" يبيدون بعض الأحياء ويقتلون أسرا كاملة في الساحل السوري

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