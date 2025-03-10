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روسيا: أعضاء مجلس الأمن متحدون في موقفهم بشأن عدم جواز استخدام العنف في سوريا
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https://sarabic.ae/20250310/الشرع-يتعهد-بـمعاقبة-كل-من-تورط-في-أعمال-عنف-حتى-الأقرب-إلينا-1098558517.html
‌‏الشرع يتعهد بـ"معاقبة كل من تورط في أعمال عنف حتى الأقرب إلينا"
‌‏الشرع يتعهد بـ"معاقبة كل من تورط في أعمال عنف حتى الأقرب إلينا"
سبوتنيك عربي
قال الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، اليوم الإثنين، إن "الأحداث في سوريا ستؤثر على المسيرة"، مؤكدا أن الحكومة ستعيد ترميم الأوضاع بقدر ما تستطيع. 10.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-10T15:47+0000
2025-03-10T15:47+0000
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وأوضح الشرع، في مقابلة صحفية، إن "الدم الذي سال في سوريا خلال الأيام الماضية لن يذهب سدى دون محاسبة أو عقاب حتى لو كان أقرب الناس إلينا".وأضاف، أن "موالين (للرئيس السوري السابق) بشار الأسد ودولة أجنبية يقفون وراء الهجمات على قوات الأمن التي فجرت العنف"، متابعا: "لا نستطيع أن نقوم بضبط الأمن في البلد في ظل العقوبات المفروضة علينا".وأعلن الرئيس السوري الانتقالي، "رفضه ادعاءات إسرائيل بأن سلطته تشكل تهديداً"، ويصف ما تقوله بأنه "كلام فارغ"، مؤكدا أنه "لا يوجد اتصال مباشر حتى الآن مع إدارة ترامب لكن سوريا بابها مفتوح للتواصل".وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، العقيد حسن عبد الغني، في وقت سابق اليوم ، انتهاء العملية العسكرية في الساحل السوري، بعد أن أصبحت المؤسسات العامة قادرة على استئناف عملها بشكل طبيعي. وجاء هذا التصريح على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها قرى ومدن الساحل السوري، إذ اندلعت، يوم الخميس الماضي، اشتباكات عنيفة في مدينة جبلة غربي سوريا وفي مناطق عدة من مدينة اللاذقية والمناطق الجبلية في محافظتي اللاذقية وطرطوس، بين قوات الأمن السورية ومجموعات مسلحة معارضة للحكومة الجديدة في دمشق.وأفاد ناشطون بتسجيل "مجازر" عدة في منطقة الساحل السوري، راح ضحيتها مئات المدنيين بينهم أطفال ونساء وشيوخ، مؤكدين أنهم تلقوا بلاغات واتصالات عدة، تفيد بوجود ضحايا في عدد من قرى ريف اللاذقية وطرطوس وريف حماة.وبدوره، أكد مصدر في الصليب الأحمر السوري أن كوادره لم تتمكن من الدخول إلى منطقة الساحل السوري، التي تشهد تسجيل سقوط مئات الضحايا المدنيين.وفي هذا السياق، طلبت روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، إجراء مشاورات مغلقة عاجلة لمجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بالعنف ضد المدنيين غربي سوريا، ونتوقع أن تحدد الرئاسة الدنماركية للمجلس موعدها في الساعة 10.00 بتوقيت نيويورك (17.00 بتوقيت موسكو)، في 10 مارس (آذار الجاري)".
https://sarabic.ae/20250310/الكرملين-روسيا-تشعر-بقلق-عميق-من-مظاهر-العنف-في-سوريا-1098548587.html
https://sarabic.ae/20250310/ناشط-سوري-وثقنا-مقتل-1420-مدنيا-قابل-للزيادة-وقرى-الساحل-السوري-بحاجة-مساعدات-إنسانية-1098547711.html
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أخبار سوريا اليوم, أحمد الشرع, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, أحمد الشرع, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

‌‏الشرع يتعهد بـ"معاقبة كل من تورط في أعمال عنف حتى الأقرب إلينا"

15:47 GMT 10.03.2025
© AP Photo / Mosa'ab Elshamyالرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع
الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
تابعنا عبر
قال الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، اليوم الإثنين، إن "الأحداث في سوريا ستؤثر على المسيرة"، مؤكدا أن الحكومة ستعيد ترميم الأوضاع بقدر ما تستطيع.
وأوضح الشرع، في مقابلة صحفية، إن "الدم الذي سال في سوريا خلال الأيام الماضية لن يذهب سدى دون محاسبة أو عقاب حتى لو كان أقرب الناس إلينا".
وأضاف، أن "موالين (للرئيس السوري السابق) بشار الأسد ودولة أجنبية يقفون وراء الهجمات على قوات الأمن التي فجرت العنف"، متابعا: "لا نستطيع أن نقوم بضبط الأمن في البلد في ظل العقوبات المفروضة علينا".
الكرملين موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2025
الكرملين: روسيا تشعر بقلق عميق من مظاهر العنف في سوريا
11:40 GMT
وأعلن الرئيس السوري الانتقالي، "رفضه ادعاءات إسرائيل بأن سلطته تشكل تهديداً"، ويصف ما تقوله بأنه "كلام فارغ"، مؤكدا أنه "لا يوجد اتصال مباشر حتى الآن مع إدارة ترامب لكن سوريا بابها مفتوح للتواصل".
وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، العقيد حسن عبد الغني، في وقت سابق اليوم ، انتهاء العملية العسكرية في الساحل السوري، بعد أن أصبحت المؤسسات العامة قادرة على استئناف عملها بشكل طبيعي.
وجاء هذا التصريح على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها قرى ومدن الساحل السوري، إذ اندلعت، يوم الخميس الماضي، اشتباكات عنيفة في مدينة جبلة غربي سوريا وفي مناطق عدة من مدينة اللاذقية والمناطق الجبلية في محافظتي اللاذقية وطرطوس، بين قوات الأمن السورية ومجموعات مسلحة معارضة للحكومة الجديدة في دمشق.
صورة متداولة لدخول إدارة العمليات العسكرية لقرى وبلدات ريف اللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2025
ناشط سوري: وثقنا مقتل 1420 مدنيا قابل للزيادة... وقرى الساحل السوري بحاجة مساعدات إنسانية
10:58 GMT
وأفاد ناشطون بتسجيل "مجازر" عدة في منطقة الساحل السوري، راح ضحيتها مئات المدنيين بينهم أطفال ونساء وشيوخ، مؤكدين أنهم تلقوا بلاغات واتصالات عدة، تفيد بوجود ضحايا في عدد من قرى ريف اللاذقية وطرطوس وريف حماة.
وبدوره، أكد مصدر في الصليب الأحمر السوري أن كوادره لم تتمكن من الدخول إلى منطقة الساحل السوري، التي تشهد تسجيل سقوط مئات الضحايا المدنيين.
وفي هذا السياق، طلبت روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، إجراء مشاورات مغلقة عاجلة لمجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بالعنف ضد المدنيين غربي سوريا، ونتوقع أن تحدد الرئاسة الدنماركية للمجلس موعدها في الساعة 10.00 بتوقيت نيويورك (17.00 بتوقيت موسكو)، في 10 مارس (آذار الجاري)".
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