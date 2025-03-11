شهود عيان لـ"سبوتنيك": "المسلحون" يبيدون بعض الأحياء ويقتلون أسرا كاملة في الساحل السوري

عربي
القوات الروسية تحرر بلدة غوركي في جمهورية دونيتسك الشعبية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المساعدات الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة بين التحديات والإمكانات
09:17 GMT
24 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"نو آذر لاند".. فيلم سينمائي يقضي على السردية الإسرائيلية بشأن الاستيطان
10:30 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
14:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
بولغاكوف ورواية "المعلم ومارغاريتا" التي طبعت بعد وفاته ب26 سنة
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
15:31 GMT
29 د
مساحة حرة
السودان.. تحذيرات من الانقسام الفعلي بعد إنشاء حكومة موازية
16:00 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: "داعش" ما زال نشطا وتُستخدم قضيته كأداة سياسية من قبل قوى إقليمية ودولية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ينجح تحالف دول الجوار السوري في مواجهة خطر تنظيم الدولة والحفاظ على وحدة سوريا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: لأنقرة تأثير كبير على ما يحدث من مذابح في سوريا ولكن يبدو غير مستعجلة للتدخل
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:17 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:34 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل يتسنى للبنان ملاحقة إسرائيل قضائيا لجرائمها بحق القطاع الصحي اللبناني؟
14:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل ينجح تحالف دول الجوار السوري في مواجهة خطر تنظيم الدولة والحفاظ على وحدة سوريا
15:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: لأنقرة تأثير كبير على ما يحدث من مذابح في سوريا ولكن يبدو غير مستعجلة للتدخل
15:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
القمة العربية تعتمد خطة مصر لإعادة إعمار غزة وإسرائيل ترفض الخطة برمتها
16:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250311/شهود-عيان-لـسبوتنيك-بعض-الأحياء-أبيدت-وأسر-كاملة-قتلت-على-يد-المسلحين-بالساحل-السوري-1098573778.html
شهود عيان لـ"سبوتنيك": "المسلحون" يبيدون بعض الأحياء ويقتلون أسرا كاملة في الساحل السوري
شهود عيان لـ"سبوتنيك": "المسلحون" يبيدون بعض الأحياء ويقتلون أسرا كاملة في الساحل السوري
سبوتنيك عربي
تعيش مناطق ومدن الساحل السوري حالة من الذعر والخوف بعد مقتل المئات خلال عمليات قالت عنها "حكومة الفترة الانتقالية"، إنها تستهدف ما اسمتهم بـ"فلول النظام" إثر... 11.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-11T11:02+0000
2025-03-11T11:24+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم
الأخبار
أخبار العالم الآن
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0b/1098574306_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_d94d4457c86e31a4b5a1b3ee00121c1c.jpg
وسط تبادل الاتهامات سقط المئات من المدنيين، وعن شهود عيان لـ"سبوتنيك"، لم يكن لهم أي علاقة بالنظام السابق ولم يشاركوا في أي احتجاجات أو عمليات ضد "السلطة الانتقالية" الحالية.في الإطار، قال الناشط الميداني السوري"أحمد. ع"، إن منطقة اللاذقية تعيش دون كهرباء وماء لليوم الرابع على التوالي.وتابع: "هناك بعض الفلول، ولكن دون بيئة حاضنة أو أعداد كما يروج لها بالشكل الكبير الذي تقوله الحكومة".وفق تأكيد شهود العيان، فإن عمليات الاستهداف والقتل شملت "بانياس، حي القصور، حي المروج، والخط الواصل قرية بارمايا إلى قرية حمام واصل اللاذقية"، وكذلك قرى "عين العروس، قرية برابشبو، قرية جبريون، وقرية الرويمية".فيما قال "محمد. س" من اللاذقية، إن المياه والكهرباء مقطوعة على المدينة منذ الجمعة، وتأتي فقط لفترات بسيطة جدا.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن المواطنيين يخشون النزول للشارع، فيما تغلق جميع المحلات أبوابها حتى اليوم منذ وقوع الأحداث.ولفت إلى أن عمليات الاستهداف التي وقعت بحق الأطباء والصيادلة ومدنيين لا علاقة لهم بالنظام السابق ولا بأي جوانب سياسية نهائيا.وأكد أن الآلاف يعيشون في حالة من الذعر والخوف والرعب، ويخشون مغادرة منازلهم نهائيا، حيث توجد تمركزات للمسلحين، يقومون بتفتيش الأشخاص والهواتف.وكان رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، أصدر قرارا يقضي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق جراء الأحداث التي شهدتها منطقة الساحل السوري، ووعد في خطاب متلفز معاقبة كل متورط في أي تجاوزت بحق المدنيين.فيما أقرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، بوقوع تجاوزات في منطقة الساحل السوري، تقف وراءها مجموعات عسكرية غير منضبطة خالفت التعليمات، ووعدت بإحالة كل من يثبت تورطه إلى محكمة عسكرية بحسب بيانها.من جهته، ذكر دميتري بوليانسكي، النائب الأول للممثل الدائم للبعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، أن روسيا والولايات المتحدة طلبتا بإجراء مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في سوريا.وقال بيسكوف، ردا على سؤال من الصحفيين، حول الوضع في سوريا: "فيما يتعلق بالوضع في سوريا، هناك مظاهر عنف لا يمكن إلا أن تثير قلقنا العميق، وهذا القلق مشترك في العديد من دول العالم، والمنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة".وأضاف: "نعتقد أنه من الضروري النظر في هذه القضية، والأهم من ذلك، ضمان القضاء على مظاهر العنف هذه في أقرب وقت ممكن".واندلعت الاشتباكات في محافظتي اللاذقية وطرطوس في سوريا، في 6 مارس/آذار، بين قوات الأمن السورية والجماعات المسلحة المعارضة للحكومة الجديدة في دمشق.
https://sarabic.ae/20250310/بحثا-عن-ملاذ-آمننازحون-من-الساحل-السوري-يحتمون-بقرى-وبلدات-لبنانية-1098552114.html
https://sarabic.ae/20250310/ناشط-سوري-وثقنا-مقتل-1420-مدنيا-قابل-للزيادة-وقرى-الساحل-السوري-بحاجة-مساعدات-إنسانية-1098547711.html
https://sarabic.ae/20250310/إيران-اتهامنا-بأحداث-الساحل-السوري-سخيف-1098547247.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0b/1098574306_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2bc5f359df183ed1e720711113175518.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, روسيا
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, روسيا

شهود عيان لـ"سبوتنيك": "المسلحون" يبيدون بعض الأحياء ويقتلون أسرا كاملة في الساحل السوري

11:02 GMT 11.03.2025 (تم التحديث: 11:24 GMT 11.03.2025)
© AP Photoمدينة جبلة بمحافظة اللاذقية التي شهدت أحداث الساحل السوري
مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية التي شهدت أحداث الساحل السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
حصري
تعيش مناطق ومدن الساحل السوري حالة من الذعر والخوف بعد مقتل المئات خلال عمليات قالت عنها "حكومة الفترة الانتقالية"، إنها تستهدف ما اسمتهم بـ"فلول النظام" إثر اشتباكات بين الجانبين.
وسط تبادل الاتهامات سقط المئات من المدنيين، وعن شهود عيان لـ"سبوتنيك"، لم يكن لهم أي علاقة بالنظام السابق ولم يشاركوا في أي احتجاجات أو عمليات ضد "السلطة الانتقالية" الحالية.
في الإطار، قال الناشط الميداني السوري"أحمد. ع"، إن منطقة اللاذقية تعيش دون كهرباء وماء لليوم الرابع على التوالي.

وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن ما وصفهم بـ"الجهاديين" يمارسون عمليات القتل حتى اليوم في المناطق الريفية، بالإضافة لعمليات الحرق".

جولة ميدانية على الحدود اللبنانية السورية 22820 نازح غير شرعي وطرق مبتكرة للتهريب. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2025
بحثا عن ملاذ آمن...نازحون من الساحل السوري يحتمون بقرى وبلدات لبنانية
أمس, 13:04 GMT
وتابع: "هناك بعض الفلول، ولكن دون بيئة حاضنة أو أعداد كما يروج لها بالشكل الكبير الذي تقوله الحكومة".
وشدد الناشد السوري على أن هناك بعض الأسر والحارات أبيدت بالكامل عن بكرة أبيها.
وفق تأكيد شهود العيان، فإن عمليات الاستهداف والقتل شملت "بانياس، حي القصور، حي المروج، والخط الواصل قرية بارمايا إلى قرية حمام واصل اللاذقية"، وكذلك قرى "عين العروس، قرية برابشبو، قرية جبريون، وقرية الرويمية".
فيما قال "محمد. س" من اللاذقية، إن المياه والكهرباء مقطوعة على المدينة منذ الجمعة، وتأتي فقط لفترات بسيطة جدا.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن المواطنيين يخشون النزول للشارع، فيما تغلق جميع المحلات أبوابها حتى اليوم منذ وقوع الأحداث.
صورة متداولة لدخول إدارة العمليات العسكرية لقرى وبلدات ريف اللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2025
ناشط سوري: وثقنا مقتل 1420 مدنيا قابل للزيادة... وقرى الساحل السوري بحاجة مساعدات إنسانية
أمس, 10:58 GMT

وأوضح أن عمليات الاقتحام التي وقعت في الأحياء قام خلالها المسلحون بسرقة كافة محتويات المنازل، كما جرى استهداف بعض الشباب والسيدات المسنات من خلال تكسير الأبواب.

ولفت إلى أن عمليات الاستهداف التي وقعت بحق الأطباء والصيادلة ومدنيين لا علاقة لهم بالنظام السابق ولا بأي جوانب سياسية نهائيا.
وأكد أن الآلاف يعيشون في حالة من الذعر والخوف والرعب، ويخشون مغادرة منازلهم نهائيا، حيث توجد تمركزات للمسلحين، يقومون بتفتيش الأشخاص والهواتف.
وكان رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، أصدر قرارا يقضي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق جراء الأحداث التي شهدتها منطقة الساحل السوري، ووعد في خطاب متلفز معاقبة كل متورط في أي تجاوزت بحق المدنيين.
فيما أقرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، بوقوع تجاوزات في منطقة الساحل السوري، تقف وراءها مجموعات عسكرية غير منضبطة خالفت التعليمات، ووعدت بإحالة كل من يثبت تورطه إلى محكمة عسكرية بحسب بيانها.
من جهته، ذكر دميتري بوليانسكي، النائب الأول للممثل الدائم للبعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، أن روسيا والولايات المتحدة طلبتا بإجراء مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في سوريا.
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2025
إيران: اتهامنا بأحداث الساحل السوري سخيف
أمس, 10:01 GMT

وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن مظاهر العنف في سوريا تثير قلق روسيا؛ ويجب النظر في هذه القضية بشكل عاجل، بما في ذلك في الأمم المتحدة، لتطبيع الوضع.

وقال بيسكوف، ردا على سؤال من الصحفيين، حول الوضع في سوريا: "فيما يتعلق بالوضع في سوريا، هناك مظاهر عنف لا يمكن إلا أن تثير قلقنا العميق، وهذا القلق مشترك في العديد من دول العالم، والمنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة".
وأضاف: "نعتقد أنه من الضروري النظر في هذه القضية، والأهم من ذلك، ضمان القضاء على مظاهر العنف هذه في أقرب وقت ممكن".
واندلعت الاشتباكات في محافظتي اللاذقية وطرطوس في سوريا، في 6 مارس/آذار، بين قوات الأمن السورية والجماعات المسلحة المعارضة للحكومة الجديدة في دمشق.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала