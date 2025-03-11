https://sarabic.ae/20250311/شهود-عيان-لـسبوتنيك-بعض-الأحياء-أبيدت-وأسر-كاملة-قتلت-على-يد-المسلحين-بالساحل-السوري-1098573778.html

شهود عيان لـ"سبوتنيك": "المسلحون" يبيدون بعض الأحياء ويقتلون أسرا كاملة في الساحل السوري

شهود عيان لـ"سبوتنيك": "المسلحون" يبيدون بعض الأحياء ويقتلون أسرا كاملة في الساحل السوري

سبوتنيك عربي

تعيش مناطق ومدن الساحل السوري حالة من الذعر والخوف بعد مقتل المئات خلال عمليات قالت عنها "حكومة الفترة الانتقالية"، إنها تستهدف ما اسمتهم بـ"فلول النظام" إثر... 11.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-11T11:02+0000

2025-03-11T11:02+0000

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وسط تبادل الاتهامات سقط المئات من المدنيين، وعن شهود عيان لـ"سبوتنيك"، لم يكن لهم أي علاقة بالنظام السابق ولم يشاركوا في أي احتجاجات أو عمليات ضد "السلطة الانتقالية" الحالية.في الإطار، قال الناشط الميداني السوري"أحمد. ع"، إن منطقة اللاذقية تعيش دون كهرباء وماء لليوم الرابع على التوالي.وتابع: "هناك بعض الفلول، ولكن دون بيئة حاضنة أو أعداد كما يروج لها بالشكل الكبير الذي تقوله الحكومة".وفق تأكيد شهود العيان، فإن عمليات الاستهداف والقتل شملت "بانياس، حي القصور، حي المروج، والخط الواصل قرية بارمايا إلى قرية حمام واصل اللاذقية"، وكذلك قرى "عين العروس، قرية برابشبو، قرية جبريون، وقرية الرويمية".فيما قال "محمد. س" من اللاذقية، إن المياه والكهرباء مقطوعة على المدينة منذ الجمعة، وتأتي فقط لفترات بسيطة جدا.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن المواطنيين يخشون النزول للشارع، فيما تغلق جميع المحلات أبوابها حتى اليوم منذ وقوع الأحداث.ولفت إلى أن عمليات الاستهداف التي وقعت بحق الأطباء والصيادلة ومدنيين لا علاقة لهم بالنظام السابق ولا بأي جوانب سياسية نهائيا.وأكد أن الآلاف يعيشون في حالة من الذعر والخوف والرعب، ويخشون مغادرة منازلهم نهائيا، حيث توجد تمركزات للمسلحين، يقومون بتفتيش الأشخاص والهواتف.وكان رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، أصدر قرارا يقضي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق جراء الأحداث التي شهدتها منطقة الساحل السوري، ووعد في خطاب متلفز معاقبة كل متورط في أي تجاوزت بحق المدنيين.فيما أقرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، بوقوع تجاوزات في منطقة الساحل السوري، تقف وراءها مجموعات عسكرية غير منضبطة خالفت التعليمات، ووعدت بإحالة كل من يثبت تورطه إلى محكمة عسكرية بحسب بيانها.من جهته، ذكر دميتري بوليانسكي، النائب الأول للممثل الدائم للبعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، أن روسيا والولايات المتحدة طلبتا بإجراء مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في سوريا.وقال بيسكوف، ردا على سؤال من الصحفيين، حول الوضع في سوريا: "فيما يتعلق بالوضع في سوريا، هناك مظاهر عنف لا يمكن إلا أن تثير قلقنا العميق، وهذا القلق مشترك في العديد من دول العالم، والمنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة".وأضاف: "نعتقد أنه من الضروري النظر في هذه القضية، والأهم من ذلك، ضمان القضاء على مظاهر العنف هذه في أقرب وقت ممكن".واندلعت الاشتباكات في محافظتي اللاذقية وطرطوس في سوريا، في 6 مارس/آذار، بين قوات الأمن السورية والجماعات المسلحة المعارضة للحكومة الجديدة في دمشق.

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