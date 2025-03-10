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بحثا عن ملاذ آمن...نازحون من الساحل السوري يحتمون بقرى وبلدات لبنانية
بحثا عن ملاذ آمن...نازحون من الساحل السوري يحتمون بقرى وبلدات لبنانية
سبوتنيك عربي
بالتزامن مع بدء العملية الأمنية التي أعلنتها وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة، الخميس الماضي، عبر آلاف النازحين من الساحل السوري النهر الكبير وتحولت منطقة عكار... 10.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-10T13:04+0000
2025-03-10T13:04+0000
العالم العربي
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وبحسب مصادر إعلامية، لجأ الفارون إلى منازل أقارب لهم في القرى اللبنانية الشمالية، لا سيما في عكار، عبر معابر غير شرعية، في حين لا تزال الحدود تشهد حركة نزوح وسط غياب للإجراءات الأمنية المواكبة من قبل الأجهزة الرسمية.وأكد رستم، وهو ممثل عن الطائفة العلوية في البرلمان إلى "أن هؤلاء النازحين لجأوا إلى أقاربهم في الداخل اللبناني، حيث غصّت المنازل بهم إضافةً إلى قاعات البلديات". وناشد الدولة اللبنانية وضع خطة تواكب موجة النزوح هذه.وأضاف: "النازحون لا يزالون يتدفقون باتجاه بلدتنا وبلدات أخرى في عكار عبر معابر غير شرعية، ونحن نعمل على تسجيلهم ضمن قوائم رسمية".في وقت سابق، أفاد ناشطون بتسجيل "مجازر" عدة في منطقة الساحل السوري، راح ضحيتها مئات المدنيين بينهم أطفال ونساء وشيوخ.وأضاف الناشطون بأنهم تلقوا بلاغات واتصالات عدة، تفيد بوجود ضحايا في عدد من قرى ريف اللاذقية وطرطوس وريف حماة، حيث لا يملكون قاعدة بيانات تؤكد الأعداد الحقيقية للضحايا المدنيين.
https://sarabic.ae/20250310/تصويت-كيف-تتوقع-نتائج-جلسة-مجلس-الأمن-حول-سوريا-1098548929.html
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https://sarabic.ae/20250310/ناشط-سوري-وثقنا-مقتل-1420-مدنيا-قابل-للزيادة-وقرى-الساحل-السوري-بحاجة-مساعدات-إنسانية-1098547711.html
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العالم العربي
العالم العربي

بحثا عن ملاذ آمن...نازحون من الساحل السوري يحتمون بقرى وبلدات لبنانية

13:04 GMT 10.03.2025
© Sputnik . Abdul Kader Albayجولة ميدانية على الحدود اللبنانية السورية "22820 نازح غير شرعي وطرق مبتكرة للتهريب".
جولة ميدانية على الحدود اللبنانية السورية 22820 نازح غير شرعي وطرق مبتكرة للتهريب. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2025
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
بالتزامن مع بدء العملية الأمنية التي أعلنتها وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة، الخميس الماضي، عبر آلاف النازحين من الساحل السوري النهر الكبير وتحولت منطقة عكار شمالي لبنان في الأيام الماضية إلى ملاذ آمن لهم.
وبحسب مصادر إعلامية، لجأ الفارون إلى منازل أقارب لهم في القرى اللبنانية الشمالية، لا سيما في عكار، عبر معابر غير شرعية، في حين لا تزال الحدود تشهد حركة نزوح وسط غياب للإجراءات الأمنية المواكبة من قبل الأجهزة الرسمية.

وفي هذا السياق، قال نائب عكار في البرلمان اللبناني، أحمد رستم: "إن أكثر من خمسة آلاف شخص نزحوا في الأيام الأخيرة من قرى وبلدات في الساحل السوري باتجاه مناطق عكار".

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وقال: "إن هؤلاء النازحين توجّهوا إلى مناطق السهل في عكار ذات الغالبية العلوية، منها تل حميرة، والحيصة، والمسعودية، والريحانية، والسمّاقية، في حين توجّه قسم آخر من هؤلاء إلى منطقة جبل محسن في طرابلس".

وأكد رستم، وهو ممثل عن الطائفة العلوية في البرلمان إلى "أن هؤلاء النازحين لجأوا إلى أقاربهم في الداخل اللبناني، حيث غصّت المنازل بهم إضافةً إلى قاعات البلديات". وناشد الدولة اللبنانية وضع خطة تواكب موجة النزوح هذه.
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وأوضح مختار البلدة علي العلي لـ"العربية.نت والحدث.نت" "أن أكثر من 700 نازح أكثريتهم سوريون لجأوا إلى البلدة هرباً من المواجهات، وتوزّعوا على منازل البلدة، بحيث بات كل بيت في حكر الضاهري يستضيف أكثر من عائلة نازحة".

وأضاف: "النازحون لا يزالون يتدفقون باتجاه بلدتنا وبلدات أخرى في عكار عبر معابر غير شرعية، ونحن نعمل على تسجيلهم ضمن قوائم رسمية".

وكانت وزارة الدفاع السورية في الحكومة المؤقتة، قد قالت خلال عملياتها لملاحقة "فلول النظام" إن "انتهاكات وتجاوزات سجلت في عدة قرى وبلدات بحق المدنيين، تقف وراءها مجموعات غير منضبطة، حيث تم تشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع وإحالة كل من خالف التعليمات إلى المحكمة العسكرية".

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ناشط سوري: وثقنا مقتل 1420 مدنيا قابل للزيادة... وقرى الساحل السوري بحاجة مساعدات إنسانية
10:58 GMT
في وقت سابق، أفاد ناشطون بتسجيل "مجازر" عدة في منطقة الساحل السوري، راح ضحيتها مئات المدنيين بينهم أطفال ونساء وشيوخ.
وأضاف الناشطون بأنهم تلقوا بلاغات واتصالات عدة، تفيد بوجود ضحايا في عدد من قرى ريف اللاذقية وطرطوس وريف حماة، حيث لا يملكون قاعدة بيانات تؤكد الأعداد الحقيقية للضحايا المدنيين.
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