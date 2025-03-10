وزير خارجية مصر: نؤكد دعمنا الثابت للدولة السورية ووحدة أراضيها

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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
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مساحة حرة
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تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
16:00 GMT
24 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:25 GMT
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الإنسان والثقافة
يوم المرأة العالمي: عطلة الربيع والجمال
17:00 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
حكومة نتنياهو ترتكب جريمة حرب بتجويع مليوني فلسطيني بغزة، الدفاع السورية تعلن إحالة المتجاوزين في "الساحل" إلى المحكمة العسكرية
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09:17 GMT
24 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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عرب بوينت بودكاست
"نو آذر لاند".. فيلم سينمائي يقضي على السردية الإسرائيلية بشأن الاستيطان
10:30 GMT
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مدار الليل والنهار
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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الإنسان والثقافة
بولغاكوف ورواية "المعلم ومارغاريتا" التي طبعت بعد وفاته ب26 سنة
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علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
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السودان.. تحذيرات من الانقسام الفعلي بعد إنشاء حكومة موازية
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29 د
بلا قيود
خبير: "داعش" ما زال نشطا وتُستخدم قضيته كأداة سياسية من قبل قوى إقليمية ودولية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ينجح تحالف دول الجوار السوري في مواجهة خطر تنظيم الدولة والحفاظ على وحدة سوريا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: لأنقرة تأثير كبير على ما يحدث من مذابح في سوريا ولكن يبدو غير مستعجلة للتدخل
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https://sarabic.ae/20250310/وزير-خارجية-مصر-نؤكد-دعمنا-الثابت-للدولة-السورية-ووحدة-أراضيها-1098554158.html
وزير خارجية مصر: نؤكد دعمنا الثابت للدولة السورية ووحدة أراضيها
وزير خارجية مصر: نؤكد دعمنا الثابت للدولة السورية ووحدة أراضيها
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إنه من الضروري تبني عملية سياسية شاملة بملكية وقيادة سورية تضمن مشاركة جميع أطياف الشعب السوري دون إقصاء. 10.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-10T14:43+0000
2025-03-10T14:43+0000
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جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، اليوم الإثنين، عقب مباحثات هاتفية بين عبد العاطي ونظيره السعودي فيصل بن فرحان.وأوضح عبد العاطي: "نؤكد على موقف مصر الداعم للدولة السورية ووحدة وسلامة أراضيها، كما نؤكد أهمية الحفاظ على المؤسسات الوطنية في سوريا".كما بحث الوزيران مستجدات الأوضاع في سوريا وما شهدته مناطق الساحل السوري مؤخرًا من توترات.وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، العقيد حسن عبد الغني، في وقت سابق اليوم الإثنين، انتهاء العملية العسكرية في الساحل السوري، بعد أن أصبحت المؤسسات العامة قادرة على استئناف عملها بشكل طبيعي.وجاء هذا التصريح على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها قرى ومدن الساحل السوري، إذ اندلعت، يوم الخميس الماضي، اشتباكات عنيفة في مدينة جبلة غربي سوريا وفي مناطق عدة من مدينة اللاذقية والمناطق الجبلية في محافظتي اللاذقية وطرطوس، بين قوات الأمن السورية ومجموعات مسلحة معارضة للحكومة الجديدة في دمشق.
https://sarabic.ae/20250310/وزارة-الدفاع-لدى-الحكومة-السورية-المؤقته-تعلن-انتهاء-العمليات-العسكرية-في-الساحل-السوري-1098546714.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, مصر, الأخبار
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, مصر, الأخبار

وزير خارجية مصر: نؤكد دعمنا الثابت للدولة السورية ووحدة أراضيها

14:43 GMT 10.03.2025
© Getty Images / Sayed Hassan / Contributorوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2025
© Getty Images / Sayed Hassan / Contributor
تابعنا عبر
قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إنه من الضروري تبني عملية سياسية شاملة بملكية وقيادة سورية تضمن مشاركة جميع أطياف الشعب السوري دون إقصاء.
جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، اليوم الإثنين، عقب مباحثات هاتفية بين عبد العاطي ونظيره السعودي فيصل بن فرحان.
وأوضح عبد العاطي: "نؤكد على موقف مصر الداعم للدولة السورية ووحدة وسلامة أراضيها، كما نؤكد أهمية الحفاظ على المؤسسات الوطنية في سوريا".
كما بحث الوزيران مستجدات الأوضاع في سوريا وما شهدته مناطق الساحل السوري مؤخرًا من توترات.
مسلحون يقفون على سيارة على طريق سريع في دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2025
وزارة الدفاع لدى الحكومة السورية المؤقتة تعلن انتهاء العمليات العسكرية في الساحل السوري
09:46 GMT
وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، العقيد حسن عبد الغني، في وقت سابق اليوم الإثنين، انتهاء العملية العسكرية في الساحل السوري، بعد أن أصبحت المؤسسات العامة قادرة على استئناف عملها بشكل طبيعي.
وجاء هذا التصريح على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها قرى ومدن الساحل السوري، إذ اندلعت، يوم الخميس الماضي، اشتباكات عنيفة في مدينة جبلة غربي سوريا وفي مناطق عدة من مدينة اللاذقية والمناطق الجبلية في محافظتي اللاذقية وطرطوس، بين قوات الأمن السورية ومجموعات مسلحة معارضة للحكومة الجديدة في دمشق.
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