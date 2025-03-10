https://sarabic.ae/20250310/وزير-خارجية-مصر-نؤكد-دعمنا-الثابت-للدولة-السورية-ووحدة-أراضيها-1098554158.html
وزير خارجية مصر: نؤكد دعمنا الثابت للدولة السورية ووحدة أراضيها
وزير خارجية مصر: نؤكد دعمنا الثابت للدولة السورية ووحدة أراضيها
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إنه من الضروري تبني عملية سياسية شاملة بملكية وقيادة سورية تضمن مشاركة جميع أطياف الشعب السوري دون إقصاء. 10.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-10T14:43+0000
2025-03-10T14:43+0000
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جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، اليوم الإثنين، عقب مباحثات هاتفية بين عبد العاطي ونظيره السعودي فيصل بن فرحان.وأوضح عبد العاطي: "نؤكد على موقف مصر الداعم للدولة السورية ووحدة وسلامة أراضيها، كما نؤكد أهمية الحفاظ على المؤسسات الوطنية في سوريا".كما بحث الوزيران مستجدات الأوضاع في سوريا وما شهدته مناطق الساحل السوري مؤخرًا من توترات.وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، العقيد حسن عبد الغني، في وقت سابق اليوم الإثنين، انتهاء العملية العسكرية في الساحل السوري، بعد أن أصبحت المؤسسات العامة قادرة على استئناف عملها بشكل طبيعي.وجاء هذا التصريح على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها قرى ومدن الساحل السوري، إذ اندلعت، يوم الخميس الماضي، اشتباكات عنيفة في مدينة جبلة غربي سوريا وفي مناطق عدة من مدينة اللاذقية والمناطق الجبلية في محافظتي اللاذقية وطرطوس، بين قوات الأمن السورية ومجموعات مسلحة معارضة للحكومة الجديدة في دمشق.
https://sarabic.ae/20250310/وزارة-الدفاع-لدى-الحكومة-السورية-المؤقته-تعلن-انتهاء-العمليات-العسكرية-في-الساحل-السوري-1098546714.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, مصر, الأخبار
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, مصر, الأخبار
وزير خارجية مصر: نؤكد دعمنا الثابت للدولة السورية ووحدة أراضيها
قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إنه من الضروري تبني عملية سياسية شاملة بملكية وقيادة سورية تضمن مشاركة جميع أطياف الشعب السوري دون إقصاء.
جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، اليوم الإثنين، عقب مباحثات هاتفية بين عبد العاطي ونظيره السعودي فيصل بن فرحان.
وأوضح عبد العاطي: "نؤكد على موقف مصر الداعم للدولة السورية
ووحدة وسلامة أراضيها، كما نؤكد أهمية الحفاظ على المؤسسات الوطنية في سوريا".
كما بحث الوزيران مستجدات الأوضاع في سوريا وما شهدته مناطق الساحل السوري مؤخرًا من توترات.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع
في الحكومة السورية المؤقتة، العقيد حسن عبد الغني، في وقت سابق اليوم الإثنين، انتهاء العملية العسكرية في الساحل السوري، بعد أن أصبحت المؤسسات العامة قادرة على استئناف عملها بشكل طبيعي.
وجاء هذا التصريح على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها قرى ومدن الساحل السوري
، إذ اندلعت، يوم الخميس الماضي، اشتباكات عنيفة في مدينة جبلة غربي سوريا وفي مناطق عدة من مدينة اللاذقية والمناطق الجبلية في محافظتي اللاذقية وطرطوس، بين قوات الأمن السورية ومجموعات مسلحة معارضة للحكومة الجديدة في دمشق.