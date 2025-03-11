https://sarabic.ae/20250311/الكرملين-روسيا-تريد-أن-ترى-سوريا-موحدة-ومزدهرة-1098572731.html

الكرملين: روسيا تريد أن ترى سوريا موحدة ومزدهرة

الكرملين: روسيا تريد أن ترى سوريا موحدة ومزدهرة

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تريد أن ترى سوريا "موحدة ومزدهرة". 11.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-11T10:17+0000

2025-03-11T10:17+0000

2025-03-11T10:44+0000

الكرملين

أخبار سوريا اليوم

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وقال بيسكوف للصحفيين: "نريد أن نرى سوريا موحدة ومزدهرة ونامية ومتّزنة وصديقة".كما صرح بيسكوف أن الشرق الأوسط منطقة متفجرة، وتريد موسكو أن تراها مستقرة.وأشار بيسكوف إلى أن زعزعة استقرار الوضع في سوريا يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على الشرق الأوسط برمته.وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كانت موسكو مستعدة لعمل مشترك مع دول أخرى، وخاصة الولايات المتحدة وإسرائيل، من أجل إرساء النظام في سوريا: "نحن مستعدون وعلى تواصل مع دول أخرى بشأن القضية السورية".أعلنت الرئاسة السورية الانتقالية، اليوم الاثنين، "توقيع اتفاق باندماج "قوات سوريا الديمقراطية" ضمن مؤسسات الجمهورية السورية".وأكد الاتفاق على "دعم الدولة السورية في مكافحة فلول النظام السابق وكافة التهديدات التي تهدد أمن سوريا"، بالإضافة إلى "رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري".بحثا عن ملاذ آمن...نازحون من الساحل السوري يحتمون بقرى وبلدات لبنانية

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الكرملين, أخبار سوريا اليوم