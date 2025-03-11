https://sarabic.ae/20250311/الكرملين-روسيا-تريد-أن-ترى-سوريا-موحدة-ومزدهرة-1098572731.html
الكرملين: روسيا تريد أن ترى سوريا موحدة ومزدهرة
الكرملين: روسيا تريد أن ترى سوريا موحدة ومزدهرة
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تريد أن ترى سوريا "موحدة ومزدهرة". 11.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-11T10:17+0000
2025-03-11T10:17+0000
2025-03-11T10:44+0000
الكرملين
أخبار سوريا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/1d/1048843320_0:166:3049:1881_1920x0_80_0_0_19bb82d2d4d94e44dd495429f1cc4a78.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين: "نريد أن نرى سوريا موحدة ومزدهرة ونامية ومتّزنة وصديقة".كما صرح بيسكوف أن الشرق الأوسط منطقة متفجرة، وتريد موسكو أن تراها مستقرة.وأشار بيسكوف إلى أن زعزعة استقرار الوضع في سوريا يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على الشرق الأوسط برمته.وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كانت موسكو مستعدة لعمل مشترك مع دول أخرى، وخاصة الولايات المتحدة وإسرائيل، من أجل إرساء النظام في سوريا: "نحن مستعدون وعلى تواصل مع دول أخرى بشأن القضية السورية".أعلنت الرئاسة السورية الانتقالية، اليوم الاثنين، "توقيع اتفاق باندماج "قوات سوريا الديمقراطية" ضمن مؤسسات الجمهورية السورية".وأكد الاتفاق على "دعم الدولة السورية في مكافحة فلول النظام السابق وكافة التهديدات التي تهدد أمن سوريا"، بالإضافة إلى "رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري".بحثا عن ملاذ آمن...نازحون من الساحل السوري يحتمون بقرى وبلدات لبنانية
https://sarabic.ae/20250311/قائد-قسد-لن-يكون-في-سوريا-جيشان-ولا-نريد-تجربة-كردستان-العراق-1098571564.html
https://sarabic.ae/20250310/ناشط-سوري-وثقنا-مقتل-1420-مدنيا-قابل-للزيادة-وقرى-الساحل-السوري-بحاجة-مساعدات-إنسانية-1098547711.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/1d/1048843320_160:0:2889:2047_1920x0_80_0_0_6ba69d444ed1ff741638bb38deb0de82.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الكرملين, أخبار سوريا اليوم
الكرملين, أخبار سوريا اليوم
الكرملين: روسيا تريد أن ترى سوريا موحدة ومزدهرة
10:17 GMT 11.03.2025 (تم التحديث: 10:44 GMT 11.03.2025)
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تريد أن ترى سوريا "موحدة ومزدهرة".
وقال بيسكوف للصحفيين: "نريد أن نرى سوريا موحدة ومزدهرة ونامية ومتّزنة وصديقة".
كما صرح بيسكوف أن الشرق الأوسط منطقة متفجرة، وتريد موسكو أن تراها مستقرة.
وأشار بيسكوف إلى أن زعزعة استقرار الوضع في سوريا يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على الشرق الأوسط برمته.
وقال بيسكوف للصحفيين، تعليقًا على تصعيد الوضع في سوريا: "روسيا تريد أن تكون هذه المنطقة ككل مستقرة، هذه منطقة متفجرة للغاية، بالطبع، يمكن أن يكون لزعزعة الاستقرار أو تفكك إحدى دول المنطقة عواقب وخيمة على المنطقة ككل.
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كانت موسكو مستعدة لعمل مشترك مع دول أخرى، وخاصة الولايات المتحدة وإسرائيل، من أجل إرساء النظام في سوريا: "نحن مستعدون وعلى تواصل مع دول أخرى بشأن القضية السورية".
أعلنت الرئاسة السورية الانتقالية، اليوم الاثنين، "توقيع اتفاق باندماج "قوات سوريا الديمقراطية" ضمن مؤسسات الجمهورية السورية".
ويقضي الاتفاق بوقف إطلاق النار في الأراضي السورية كافة، مشيرًا إلى دمج كل المؤسسات المدنية والعسكرية، شمال شرقي سوريا، ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر والمطار وحقول النفط والغاز.
وأكد الاتفاق على "دعم الدولة السورية في مكافحة فلول النظام السابق وكافة التهديدات التي تهدد أمن سوريا"، بالإضافة إلى "رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري".