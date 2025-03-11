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الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مقرات ومواقع عسكرية جنوبي سوريا
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مقرات ومواقع عسكرية جنوبي سوريا
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، "قصف مقرات قيادة ومواقع عسكرية احتوت على وسائل قتالية وآليات عسكرية جنوبي سوريا". 11.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-11T06:34+0000
2025-03-11T06:34+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قصف الليلة الماضية أيضا مواقع رادارات ووسائل رصد تستخدم لبلورة صورة استخبارات جوية جنوبي سوريا".وأضاف البيان أن "⁧‏وجود هذه الوسائل في منطقة جنوب سوريا يشكل تهديدًا على دولة إسرائيل وأنشطة جيش الدفاع"، مشيرا إلى أنه تم استهداف هذه المواقع لإزالة تهديدات مستقبلية.وشن سلاح الجو الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، "عدة غارات على مواقع عسكرية سابقة في محيط جباب وإزرع بريف ومدينة محافظة درعا".وأفادت وسائل إعلام سورية، نقلا عن مصادر، بأن الغارات الإسرائيلية استهدفت الفوج 89 في بلدة جباب واللواء 12 في مدينة إزرع بريف درعا".وأعلنت وسائل إعلام سورية، الأربعاء الماضي، "دخول الجيش الإسرائيلي إلى بلدة سويسة في ريف القنيطرة".وأفادت مصادر أمنية سورية، بأن "قوة من الاحتلال الإسرائيلي توغلت في قريتي رسم المنبطح والدواية الكبيرة بريف القنيطرة جنوبي سوريا"، مشيرة إلى أن "إسرائيل عملت خلال الشهرين الماضيين على إنشاء مواقع ونقاط عسكرية عديدة في مناطق مختلفة بريف القنيطرة".وشهد ريف درعا الشمالي، في وقت سابق، توغلا هو الأول من نوعه للقوات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، تزامنا مع تحليق مكثف للطيران المروحي والاستطلاع الإسرائيلية في المنطقة.مصادر أهلية في درعا أكدت لمراسل "سبوتنيك"، أن عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية بينها جرافات وصلت إلى منطقة " تل المال"، شمال محافظة درعا، وقامت بالدخول إلى بعض المواقع العسكرية في المنطقة، في وقت قطعت قوات أخرى طريق بلدتي مسحرة والطحية.عمر عقله، أحد وجهاء المنطقة الجنوبية قال لـ"سبوتنيك" إن "التوغل الإسرائيلي وصل إلى أعمق منطقة منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، والتي تشرف جغرافياً على محافظات درعا والقنيطرة وريف دمشق، حيث تعتبر هذه المنطقة مهمة عسكريا".وأضاف عقلة أن القوات الإسرائيلية، قامت فجر اليوم بتدمير عدة مواقع عسكرية بريف درعا الشمالي، بما فيها من أسلحة وذخائر قبل أن تنسحب وتعود باتجاه المنطقة العازلة في ريف القنيطرة.وتابع عقله: "الجيش الإسرائيلي استدعى تعزيزات عسكرية كبيرة إلى الحدود السورية قبالة الجولان المحتل، وسط أنباء تؤكد أن قواته تنوي التوسع في ريفي درعا والقنيطرة خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بحسب التطورات التي تشهدها الساحة السورية ميدانيا وسياسياً".وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن الأسبوع الماضي، استهداف مواقع عسكرية جنوبي سوريا تشمل مقرات ومواقع تحتوي على وسائل قتالية.ومنذ الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بدأت القوات الإسرائيلية التوغل داخل الأراضي السورية خارج المنطقة العازلة، وتمكنت من السيطرة على ما يقارب من 95% من مساحة محافظة القنيطرة، وأجزاء واسعة من ريف درعا الغربي "حوض اليرموك"، حيث أنشأ الجيش الإسرائيلي عدة نقاط عسكرية في مواقع استراتيجية، منها سفوح جبل الشيخ وباتت قواته تشرف ناريا على محافظات درعا والقنيطرة وريف دمشق.
https://sarabic.ae/20250310/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-على-المجتمع-الدولي-أن-يرفع-صوته-ضد-القتل-الوحشي-للمدنيين-في-سوريا-1098554532.html
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https://sarabic.ae/20250308/وزير-الخارجية-الإيراني-انعدام-الأمن-والاستقرار-في-سوريا-يصب-في-مصلحة-إسرائيل-1098489309.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مقرات ومواقع عسكرية جنوبي سوريا

06:34 GMT 11.03.2025
© AP Photo / Lefteris Pitarakisغارة الطيران الحربي الأمريكي في سوريا
غارة الطيران الحربي الأمريكي في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2025
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، "قصف مقرات قيادة ومواقع عسكرية احتوت على وسائل قتالية وآليات عسكرية جنوبي سوريا".
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قصف الليلة الماضية أيضا مواقع رادارات ووسائل رصد تستخدم لبلورة صورة استخبارات جوية جنوبي سوريا".
وأضاف البيان أن "⁧‏وجود هذه الوسائل في منطقة جنوب سوريا يشكل تهديدًا على دولة إسرائيل وأنشطة جيش الدفاع"، مشيرا إلى أنه تم استهداف هذه المواقع لإزالة تهديدات مستقبلية.
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وشن سلاح الجو الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، "عدة غارات على مواقع عسكرية سابقة في محيط جباب وإزرع بريف ومدينة محافظة درعا".
وأفادت وسائل إعلام سورية، نقلا عن مصادر، بأن الغارات الإسرائيلية استهدفت الفوج 89 في بلدة جباب واللواء 12 في مدينة إزرع بريف درعا".
وأعلنت وسائل إعلام سورية، الأربعاء الماضي، "دخول الجيش الإسرائيلي إلى بلدة سويسة في ريف القنيطرة".
وأفادت مصادر أمنية سورية، بأن "قوة من الاحتلال الإسرائيلي توغلت في قريتي رسم المنبطح والدواية الكبيرة بريف القنيطرة جنوبي سوريا"، مشيرة إلى أن "إسرائيل عملت خلال الشهرين الماضيين على إنشاء مواقع ونقاط عسكرية عديدة في مناطق مختلفة بريف القنيطرة".
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وشهد ريف درعا الشمالي، في وقت سابق، توغلا هو الأول من نوعه للقوات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، تزامنا مع تحليق مكثف للطيران المروحي والاستطلاع الإسرائيلية في المنطقة.
مصادر أهلية في درعا أكدت لمراسل "سبوتنيك"، أن عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية بينها جرافات وصلت إلى منطقة " تل المال"، شمال محافظة درعا، وقامت بالدخول إلى بعض المواقع العسكرية في المنطقة، في وقت قطعت قوات أخرى طريق بلدتي مسحرة والطحية.
عمر عقله، أحد وجهاء المنطقة الجنوبية قال لـ"سبوتنيك" إن "التوغل الإسرائيلي وصل إلى أعمق منطقة منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، والتي تشرف جغرافياً على محافظات درعا والقنيطرة وريف دمشق، حيث تعتبر هذه المنطقة مهمة عسكريا".
وأضاف عقلة أن القوات الإسرائيلية، قامت فجر اليوم بتدمير عدة مواقع عسكرية بريف درعا الشمالي، بما فيها من أسلحة وذخائر قبل أن تنسحب وتعود باتجاه المنطقة العازلة في ريف القنيطرة.
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وتابع عقله: "الجيش الإسرائيلي استدعى تعزيزات عسكرية كبيرة إلى الحدود السورية قبالة الجولان المحتل، وسط أنباء تؤكد أن قواته تنوي التوسع في ريفي درعا والقنيطرة خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بحسب التطورات التي تشهدها الساحة السورية ميدانيا وسياسياً".
وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن الأسبوع الماضي، استهداف مواقع عسكرية جنوبي سوريا تشمل مقرات ومواقع تحتوي على وسائل قتالية.
ومنذ الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بدأت القوات الإسرائيلية التوغل داخل الأراضي السورية خارج المنطقة العازلة، وتمكنت من السيطرة على ما يقارب من 95% من مساحة محافظة القنيطرة، وأجزاء واسعة من ريف درعا الغربي "حوض اليرموك"، حيث أنشأ الجيش الإسرائيلي عدة نقاط عسكرية في مواقع استراتيجية، منها سفوح جبل الشيخ وباتت قواته تشرف ناريا على محافظات درعا والقنيطرة وريف دمشق.
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