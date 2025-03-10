https://sarabic.ae/20250310/روسيا-أعضاء-مجلس-الأمن-متحدون-في-موقفهم-بشأن-عدم-جواز-استخدام-العنف-في-سوريا-1098560795.html

روسيا: أعضاء مجلس الأمن متحدون في موقفهم بشأن عدم جواز استخدام العنف في سوريا

روسيا: أعضاء مجلس الأمن متحدون في موقفهم بشأن عدم جواز استخدام العنف في سوريا

سبوتنيك عربي

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة متحدون في موقفهم بشأن عدم جواز العنف في سوريا. 10.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-10T16:19+0000

2025-03-10T16:19+0000

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وقال نيبينزيا: "كان المجلس متحدًا في ما ناقشناه اليوم، وتحدث الجميع، ولا أستطيع أن أقول بصوت واحد، ولكن الجميع أكدوا على "عدم جواز ما حدث، (عدم جواز) القتل الجماعي والعنف".وجاء هذا التصريح على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها قرى ومدن الساحل السوري، إذ اندلعت، يوم الخميس الماضي، اشتباكات عنيفة في مدينة جبلة غربي سوريا وفي مناطق عدة من مدينة اللاذقية والمناطق الجبلية في محافظتي اللاذقية وطرطوس، بين قوات الأمن السورية ومجموعات مسلحة معارضة للحكومة الجديدة في دمشق.وأفاد ناشطون بتسجيل "مجازر" عدة في منطقة الساحل السوري، راح ضحيتها مئات المدنيين بينهم أطفال ونساء وشيوخ، مؤكدين أنهم تلقوا بلاغات واتصالات عدة، تفيد بوجود ضحايا في عدد من قرى ريف اللاذقية وطرطوس وريف حماة.وفي هذا السياق، طلبت روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، إجراء مشاورات مغلقة عاجلة لمجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بالعنف ضد المدنيين غربي سوريا، ونتوقع أن تحدد الرئاسة الدنماركية للمجلس موعدها في الساعة 10.00 بتوقيت نيويورك (17.00 بتوقيت موسكو)، في 10 مارس (آذار الجاري)".

https://sarabic.ae/20250310/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-على-المجتمع-الدولي-أن-يرفع-صوته-ضد-القتل-الوحشي-للمدنيين-في-سوريا-1098554532.html

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