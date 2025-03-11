https://sarabic.ae/20250311/رئيس-ميثاق-دمشق-الوطني-الاتفاق-مع-قسد-خطوة-جادة-لتوحيد-الجغرافية-السورية-1098586351.html

رئيس "ميثاق دمشق الوطني": الاتفاق مع "قسد" خطوة جادة لتوحيد الجغرافية السورية

رئيس "ميثاق دمشق الوطني": الاتفاق مع "قسد" خطوة جادة لتوحيد الجغرافية السورية

سبوتنيك عربي

توالت ردود الفعل الداخلية والدولية بعد توقيع قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، على اتفاق مع رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع بشأن توحيد الصف... 11.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-11T14:42+0000

2025-03-11T14:42+0000

2025-03-11T14:42+0000

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وقال قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، اليوم الثلاثاء، إن "أحمد الشرع هو الرئيس"، مؤكدا أنه "لن يكون في سوريا جيشان".وخلال حوار مع "المجلة"، سُئل عبدي عن استعداده لانضمام "قسد" في الجيش السوري، فأجاب: "المبدأ الأساسي الذي نتفق عليه أن لا يكون هناك جيشان، بل فقط جيش واحد".وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن طول المدة وهي نهاية العام لتطبيقه نتيجة تراكمات وسياسات قديمة، لا بد من التعامل معها بحكمة بالغة، ليسهم هذا الاتفاق بتوحيد الجغرافية لسورية الحرة، وخاصة إذا علمنا أنه قبيل هذا الاتفاق استقبل الشرع وفداً من 25 شخصية درزية اعتبارية، وليكون الجميع تحت سقف الدولة.بشأن إمكانية إتمام الاتفاق يقول الحلواني: "عندما تصدق النوايا بشعور المواطنة للانتماء للدولة يبقى الاندماج التام كمؤسسات مدنية وعسكرية ضمن الدولة مسألة وقت لا أكثر".ويرى أنه مع الاندماج التام ضمن مؤسسات الدولة لم يعد هناك أي مبرر للأزمة بين "قسد" وتركيا، وتصبح العلاقة مع الدولة السورية ومؤسساتها، وليست مع مكون وأفراد، ويصبح أمن تركيا هو مسؤولية الدولة السورية من الجانب السوري.و‌يقضي ‏الاتفاق بوقف إطلاق النار في الأراضي السورية كافة ، مشيرًا إلى دمج كل المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر والمطار وحقول النفط والغاز.وأكد الاتفاق على "دعم الدولة السورية في مكافحة فلول النظام السابق وكافة التهديدات التي تهدد أمن سوريا"، بالإضافة إلى "رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري".وأوضح أن "الاتفاق نص أيضا على أن المجتمع الكردي أصيل في الدولة التي تضمن حقوقه الدستورية"، مشيرًا إلى أن اللجان التنفيذية ستعمل على تطبيق الاتفاق مع "قوات سوريا الديمقراطية" بما لا يتجاوز نهاية العام الجاري.يأتي ذلك على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها قرى ومدن الساحل السوري، إذ اندلعت، يوم الخميس الماضي، اشتباكات عنيفة في مدينة جبلة غربي سوريا وفي مناطق عدة من مدينة اللاذقية والمناطق الجبلية في محافظتي اللاذقية وطرطوس، بين قوات الأمن السورية ومجموعات مسلحة معارضة للحكومة الجديدة في دمشق.وأفاد ناشطون بتسجيل "مجازر" عدة في منطقة الساحل السوري، راح ضحيتها مئات المدنيين بينهم أطفال ونساء وشيوخ، مؤكدين أنهم تلقوا بلاغات واتصالات عدة، تفيد بوجود ضحايا في عدد من قرى ريف اللاذقية وطرطوس وريف حماة.

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