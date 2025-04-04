خروج أول رتل لقوات "قسد" من حلب... فيديو
© Photo / SyrianArabNewsAgencyسيارات تابعة لقسد تنسحب من حلب
© Photo / SyrianArabNewsAgency
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بدأت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم الجمعة، انسحابها من مدينة حلب، حيث توجه أول رتل عسكري نحو شرق الفرات، وذلك تحت إشراف وزارة الدفاع السورية.
وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن قوات للجيش العربي السوري وصلت إلى محيط مناطق قوات سوريا الديمقراطية في مدينة حلب، لتأمين الطريق الذي يسلكه الرتل العسكري المغادر من حيّي الشيخ مقصود والأشرفية باتجاه شرقي الفرات.
ونشرت الوكالة صورا وفيديوهات لما قالت إنها مشاهد لمغادرة رتل قوات "قسد" لهذه المناطق.
🟠"قسد" تنسحب من حلب تحت إشراف وزارة الدفاع السورية— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) April 4, 2025
نشرت وكالة الأنباء السورية "سانا" مشاهد لبدء انسحاب قوات سوريا الدميقراطية من حي الشيخ مقصود في مدينة حلب باتجاه شرق الفرات تحت إشراف وزارة الدفاع لدى الكومة السورية المؤقتة. pic.twitter.com/dofSoh7Cjz
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان كشف، في وقت سابق، عن اتفاق مبدئي بين الإدارة السورية الجديدة، وقوات "قسد"، ينص على أن تتحول ما يسمى قوات "الأسايش" في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب إلى قوى الأمن العام، وأن تتبع للإدارة الذاتية.
كما ينص الاتفاق، حسب المرصد السوري، على إطلاق سراح 170 أسيرا من قوات "قسد"، ونحو 400 أسير من عناصر إدارة الأمن العام والفصائل.
وكانت الرئاسة السورية أعلنت، في 10 مارس/آذار الماضي توقيع اتفاق يقضي باندماج قوات "قسد" ضمن مؤسسات الدولة مع تأكيد وحدة البلاد ورفض تقسيمها.