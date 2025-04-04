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خروج أول رتل لقوات "قسد" من حلب... فيديو
خروج أول رتل لقوات "قسد" من حلب... فيديو
سبوتنيك عربي
بدأت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم الجمعة، انسحابها من مدينة حلب، حيث توجه أول رتل عسكري نحو شرق الفرات، وذلك تحت إشراف وزارة الدفاع السورية. 04.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-04T14:55+0000
2025-04-04T14:55+0000
أخبار سوريا اليوم
قسد
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وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن قوات للجيش العربي السوري وصلت إلى محيط مناطق قوات سوريا الديمقراطية في مدينة حلب، لتأمين الطريق الذي يسلكه الرتل العسكري المغادر من حيّي الشيخ مقصود والأشرفية باتجاه شرقي الفرات.وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان كشف، في وقت سابق، عن اتفاق مبدئي بين الإدارة السورية الجديدة، وقوات "قسد"، ينص على أن تتحول ما يسمى قوات "الأسايش" في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب إلى قوى الأمن العام، وأن تتبع للإدارة الذاتية.وكانت الرئاسة السورية أعلنت، في 10 مارس/آذار الماضي توقيع اتفاق يقضي باندماج قوات "قسد" ضمن مؤسسات الدولة مع تأكيد وحدة البلاد ورفض تقسيمها.
https://sarabic.ae/20250311/رئيس-ميثاق-دمشق-الوطني-الاتفاق-مع-قسد-خطوة-جادة-لتوحيد-الجغرافية-السورية-1098586351.html
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أخبار سوريا اليوم, قسد
أخبار سوريا اليوم, قسد

خروج أول رتل لقوات "قسد" من حلب... فيديو

14:55 GMT 04.04.2025
© Photo / SyrianArabNewsAgencyسيارات تابعة لقسد تنسحب من حلب
سيارات تابعة لقسد تنسحب من حلب - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2025
© Photo / SyrianArabNewsAgency
تابعنا عبر
بدأت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم الجمعة، انسحابها من مدينة حلب، حيث توجه أول رتل عسكري نحو شرق الفرات، وذلك تحت إشراف وزارة الدفاع السورية.
وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن قوات للجيش العربي السوري وصلت إلى محيط مناطق قوات سوريا الديمقراطية في مدينة حلب، لتأمين الطريق الذي يسلكه الرتل العسكري المغادر من حيّي الشيخ مقصود والأشرفية باتجاه شرقي الفرات.

ونشرت الوكالة صورا وفيديوهات لما قالت إنها مشاهد لمغادرة رتل قوات "قسد" لهذه المناطق.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان كشف، في وقت سابق، عن اتفاق مبدئي بين الإدارة السورية الجديدة، وقوات "قسد"، ينص على أن تتحول ما يسمى قوات "الأسايش" في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب إلى قوى الأمن العام، وأن تتبع للإدارة الذاتية.
الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع ورئيس قوات سوريا الديمقراطية يوقعان اتفاقا لاندماج قسد ضمن مؤسسات الجمهورية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2025
رئيس "ميثاق دمشق الوطني": الاتفاق مع "قسد" خطوة جادة لتوحيد الجغرافية السورية
11 مارس, 14:42 GMT

كما ينص الاتفاق، حسب المرصد السوري، على إطلاق سراح 170 أسيرا من قوات "قسد"، ونحو 400 أسير من عناصر إدارة الأمن العام والفصائل.

وكانت الرئاسة السورية أعلنت، في 10 مارس/آذار الماضي توقيع اتفاق يقضي باندماج قوات "قسد" ضمن مؤسسات الدولة مع تأكيد وحدة البلاد ورفض تقسيمها.
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