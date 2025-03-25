https://sarabic.ae/20250325/خبير-الاتفاق-بين-الأكراد-يؤسس-لمستقبلهم-في-سوريا---1098946522.html

خبير: الاتفاق بين الأكراد يؤسس لمستقبلهم في سوريا

خبير: الاتفاق بين الأكراد يؤسس لمستقبلهم في سوريا

سبوتنيك عربي

رأى الخبير العسكري السوري، العقيد أحمد الحمادي، أن "الاتفاق التاريخي بين أكراد المنطقة يأتي ليدعم ما تم توقيعه بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ورئيس المرحلة... 25.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-25T17:25+0000

2025-03-25T17:25+0000

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وفي حديث لـ"سبوتنك"، أشار الحمادي إلى أن "ما جرى الاتفاق عليه من المقرر أن يُنهي حالة التوتر التي كانت سائدة والتي يطالب من خلالها بعض الأحزاب الكردية بالحقوق والامتيازات، ومن شأنه أن يُبلور المطالب الكردية ويشدّد على ما يريده الأكراد".واستبعد الحمادي أن "يتم في سوريا القبول بالفيدرالية التي تؤسس للانفصال"، مشيرًا إلى أن "أي لا مركزية تكون فقط إدارية عبر بعض الحقوق الثقافية وغيرها، وهناك عوائق كثيرة أمام مظلوم عبدي، للوصول إلى قيادة المنطقة التي يتواجد فيها الأكراد".واعتبر الحمادي أن "الشعب الكردي بحاجة لتحقيق بعض الطمأنينة وليس لقيام أي عملية انفصالية في سوريا"، قائلًا إن "المنطقة التي تسيطر عليها قوات "قسد" ليست كردية بشكل كامل، وفي الشمال مناطق عربية، في شرق الفرات وفي الحسكة والرقة يتواجد فيها المكوّن الكردي، حيث تحاول "قسد" السيطرة عسكريًا وتطالب بالحقوق لتبرير وجودها في تلك المنطقة".نائب الرئيس الأمريكي: علينا أن نتذكر مع من نتعامل في سوريا وعلى دمشق ضمان حماية الأقلياتالإعلان الدستوري في سوريا.. جدل بشأن حقوق المكونات الأخرى؟

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