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خطط روسية لإنشاء منطقة أمنية على الحدود مع أوكرانيا، ما الهدف؟
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عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
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شؤون عسكرية
هل ستصمد أوكرانيا من دون الدعم الأمريكي؟ يجيب خبير
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مساحة حرة
كيف تؤثر حرب الرسوم الجمركية على اقتصاد العالم؟
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نائب الرئيس الأمريكي: علينا أن نتذكر مع من نتعامل في سوريا وعلى دمشق ضمان حماية الأقليات
نائب الرئيس الأمريكي: علينا أن نتذكر مع من نتعامل في سوريا وعلى دمشق ضمان حماية الأقليات
سبوتنيك عربي
لفت نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، النظر إلى خطر الجماعات الإسلامية المتشددة، وشدد على أهمية حماية الأقليات في سوريا، على خلفية الأحداث التي شهدها الساحل... 15.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-15T06:55+0000
2025-03-15T06:55+0000
أخبار سوريا اليوم
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وقال دي فانس، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، إنه على الإدارة الأمريكية أن "تتذكر مع من تتعامل في سوريا، وعليها ضمان حماية هذه المجتمعات التاريخية هناك".وتابع: "ما حدث للأقليات في سوريا، في الآونة الأخيرة، يبدو سيئا للغاية ونحاول تحديد مدى سوء الأمر، نحاول معرفة ما إذا كان ما تعرضت له الأقليات في سوريا حادثا محدودا أم إبادة جماعية".وأشار دي فانس، إلى أن "واشنطن لن ترسل قوات إلى سوريا، لكن هناك الكثير مما يمكن فعله دبلوماسيا واقتصاديا لحماية الأقليات".وأصدر مجلس الأمن الدولي، يوم أمس الجمعة، بيانا أدان فيه أعمال العنف التي ارتُكبت في محافظتي اللاذقية وطرطوس في الساحل السوري، بما في ذلك عمليات القتل الجماعي للمدنيين، داعيا السلطات الانتقالية إلى حماية جميع السوريين بغض النظر عن انتمائهم العرقي أو الديني.كما أعرب عن "قلقه البالغ من أن هذا العنف يؤدي إلى زيادة التوترات بين الطوائف في سوريا"، داعيًا "جميع الأطراف إلى وقف فوري لجميع أعمال العنف والتحريض، وضمان حماية جميع المدنيين والبنية التحتية الإنسانية"."كلكم أبنائي"... أول ظهور للأم السورية المكلومة التي تصدرت وسائل التواصل عالميا
https://sarabic.ae/20250314/دروز-لبنان-يصدرون-بيانا-حول-الزيارة-التاريخية-لوفد-سوري-إلى-إسرائيل-1098651073.html
https://sarabic.ae/20250311/شهود-عيان-لـسبوتنيك-بعض-الأحياء-أبيدت-وأسر-كاملة-قتلت-على-يد-المسلحين-بالساحل-السوري-1098573778.html
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أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

نائب الرئيس الأمريكي: علينا أن نتذكر مع من نتعامل في سوريا وعلى دمشق ضمان حماية الأقليات

06:55 GMT 15.03.2025
© AP Photoنائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس
نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
لفت نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، النظر إلى خطر الجماعات الإسلامية المتشددة، وشدد على أهمية حماية الأقليات في سوريا، على خلفية الأحداث التي شهدها الساحل السوري في الآونة الأخيرة.
وقال دي فانس، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، إنه على الإدارة الأمريكية أن "تتذكر مع من تتعامل في سوريا، وعليها ضمان حماية هذه المجتمعات التاريخية هناك".
وتابع: "ما حدث للأقليات في سوريا، في الآونة الأخيرة، يبدو سيئا للغاية ونحاول تحديد مدى سوء الأمر، نحاول معرفة ما إذا كان ما تعرضت له الأقليات في سوريا حادثا محدودا أم إبادة جماعية".

وأردف: "نتحدث مع حلفائنا ونفعل أشياء غير معلنة لحماية الأقليات في سوريا، مثل المسيحيين والدروز".

وأشار دي فانس، إلى أن "واشنطن لن ترسل قوات إلى سوريا، لكن هناك الكثير مما يمكن فعله دبلوماسيا واقتصاديا لحماية الأقليات".
العلم السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2025
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وأضاف نائب الرئيس الأمريكي: "غزونا للعراق أدى إلى تدمير أحد أعظم المجتمعات المسيحية التاريخية في العالم، لا نريد أن نسمح بتدمير مجموعة مسيحية مرة أخرى".

وأصدر مجلس الأمن الدولي، يوم أمس الجمعة، بيانا أدان فيه أعمال العنف التي ارتُكبت في محافظتي اللاذقية وطرطوس في الساحل السوري، بما في ذلك عمليات القتل الجماعي للمدنيين، داعيا السلطات الانتقالية إلى حماية جميع السوريين بغض النظر عن انتمائهم العرقي أو الديني.
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وجاء في بيان المجلس: "يدين مجلس الأمن بشدة أعمال العنف الواسعة، التي ارتُكبت في محافظتي اللاذقية وطرطوس في سوريا، منذ 6 مارس/ آذار الجاري، بما في ذلك عمليات القتل الجماعي للمدنيين، خاصة من الطائفة العلوية، كما يدين الهجمات التي تُشن على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات".

كما أعرب عن "قلقه البالغ من أن هذا العنف يؤدي إلى زيادة التوترات بين الطوائف في سوريا"، داعيًا "جميع الأطراف إلى وقف فوري لجميع أعمال العنف والتحريض، وضمان حماية جميع المدنيين والبنية التحتية الإنسانية".
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