https://sarabic.ae/20250314/كلكم-أبنائي-أول-ظهور-للأم-السورية-المكلومة-التي-تصدرت-وسائل-التواصل-عالميا-1098663856.html

"كلكم أبنائي"... أول ظهور للأم السورية المكلومة التي تصدرت وسائل التواصل عالميا

"كلكم أبنائي"... أول ظهور للأم السورية المكلومة التي تصدرت وسائل التواصل عالميا

سبوتنيك عربي

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمأساة السيدة السورية زرقة سباهية (أم أيمن ريحان)، خلال الأيام الماضية، إذ قُتل أولادها الثلاثة أمام عينيها من قبل جماعات مسلحة،... 14.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-14T11:03+0000

2025-03-14T11:03+0000

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وعلى خليفة هذه الجريمة البشعة، التي تعرضت لها عائلة الأم، زارها وفد يضم محافظ اللاذقية محمد عثمان، لتقديم العزاء لها في منزلها الواقع بقرية قبو العوامية في ريف المحافظة.وأكد عثمان التزام الحكومة بمحاكمة المسؤولين عن الجرائم التي وقعت، وتقديم الدعم الكامل لأسر الضحايا، مع ضمان ألا تتكرر مثل هذه الحوادث المؤلمة في المستقبل.وأثار الفيديو، الذي وثّق وجود الأم إلى جانب جثث أبنائها وحولها مسلحين توجهوا للأم، التي تنتمي لمنطقة الساحل ذات الغالبية العلوية بعبارات طائفية، غضبا واسعا من قبل رواد منصات التواصل الاجتماعي، مطالبين الإدارة السورية الجديدة بمحاسبة القاتلين، ولا سيما ظهور صورة لأحد المتورطين في الجريمة مع الجثث.وتسببت أحداث العنف التي وقعت في منطقة الساحل السوري في صدمة محلية ودولية، حيث أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان سقوط مئات القتلى في عمليات وصفت بأنها الأعنف منذ سنوات، وبدورهم اتفق أعضاء مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، على إدانة أعمال العنف التي تشهدها سوريا في الوقت الراهن، وذلك بعدما صوتوا لصالح بيان رئاسي للمجلس.وأفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أمس الخميس، أن روسيا وفرت مأوىً في قاعدة "حميميم" الجوية في اللاذقية، للفارين من أعمال العنف التي وقعت في الأيام الأخيرة، مشيرة إلى أن موسكو تدين تلك الأعمال وتأمل أن يعاقب المسؤولون عنها.

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