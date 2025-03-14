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https://sarabic.ae/20250314/كلكم-أبنائي-أول-ظهور-للأم-السورية-المكلومة-التي-تصدرت-وسائل-التواصل-عالميا-1098663856.html
"كلكم أبنائي"... أول ظهور للأم السورية المكلومة التي تصدرت وسائل التواصل عالميا
"كلكم أبنائي"... أول ظهور للأم السورية المكلومة التي تصدرت وسائل التواصل عالميا
سبوتنيك عربي
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمأساة السيدة السورية زرقة سباهية (أم أيمن ريحان)، خلال الأيام الماضية، إذ قُتل أولادها الثلاثة أمام عينيها من قبل جماعات مسلحة،... 14.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-14T11:03+0000
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وعلى خليفة هذه الجريمة البشعة، التي تعرضت لها عائلة الأم، زارها وفد يضم محافظ اللاذقية محمد عثمان، لتقديم العزاء لها في منزلها الواقع بقرية قبو العوامية في ريف المحافظة.وأكد عثمان التزام الحكومة بمحاكمة المسؤولين عن الجرائم التي وقعت، وتقديم الدعم الكامل لأسر الضحايا، مع ضمان ألا تتكرر مثل هذه الحوادث المؤلمة في المستقبل.وأثار الفيديو، الذي وثّق وجود الأم إلى جانب جثث أبنائها وحولها مسلحين توجهوا للأم، التي تنتمي لمنطقة الساحل ذات الغالبية العلوية بعبارات طائفية، غضبا واسعا من قبل رواد منصات التواصل الاجتماعي، مطالبين الإدارة السورية الجديدة بمحاسبة القاتلين، ولا سيما ظهور صورة لأحد المتورطين في الجريمة مع الجثث.وتسببت أحداث العنف التي وقعت في منطقة الساحل السوري في صدمة محلية ودولية، حيث أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان سقوط مئات القتلى في عمليات وصفت بأنها الأعنف منذ سنوات، وبدورهم اتفق أعضاء مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، على إدانة أعمال العنف التي تشهدها سوريا في الوقت الراهن، وذلك بعدما صوتوا لصالح بيان رئاسي للمجلس.وأفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أمس الخميس، أن روسيا وفرت مأوىً في قاعدة "حميميم" الجوية في اللاذقية، للفارين من أعمال العنف التي وقعت في الأيام الأخيرة، مشيرة إلى أن موسكو تدين تلك الأعمال وتأمل أن يعاقب المسؤولون عنها.
https://sarabic.ae/20250314/تصويت-هل-يلبي-الدستور-السوري-الجديد-تطلعاتك-1098659369.html
https://sarabic.ae/20250313/الخارجية-الروسية-موسكو-تعرب-عن-صدمتها-جراء-الأحداث-المأساوية-في-سوريا-1098630797.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, طرطوس, اللاذقية, بانياس, مجزرة
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, طرطوس, اللاذقية, بانياس, مجزرة

"كلكم أبنائي"... أول ظهور للأم السورية المكلومة التي تصدرت وسائل التواصل عالميا

11:03 GMT 14.03.2025 (تم التحديث: 11:37 GMT 14.03.2025)
© Photo / X/social mediaالأم السورية، زرقة سباهية، التي تصدرت وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم بعد مواجهتها لقتلة أبنيها وحفيدها
الأم السورية، زرقة سباهية، التي تصدرت وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم بعد مواجهتها لقتلة أبنيها وحفيدها - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2025
© Photo / X/social media
تابعنا عبر
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمأساة السيدة السورية زرقة سباهية (أم أيمن ريحان)، خلال الأيام الماضية، إذ قُتل أولادها الثلاثة أمام عينيها من قبل جماعات مسلحة، هاجمت الساحل السوري، الأسبوع الماضي.
وعلى خليفة هذه الجريمة البشعة، التي تعرضت لها عائلة الأم، زارها وفد يضم محافظ اللاذقية محمد عثمان، لتقديم العزاء لها في منزلها الواقع بقرية قبو العوامية في ريف المحافظة.

وظهرت الأم المكلومة في مقطع فيديو أثناء جلسة العزاء بغاية الصلابة، وهي تقول للمحافظ والوفد المرافق له "كلكم أولادي، بدنا نعيش بكرامة".

صندوق انتخابات - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2025
تصويت... هل يلبي الدستور السوري الجديد تطلعاتك؟
10:09 GMT
وأكد عثمان التزام الحكومة بمحاكمة المسؤولين عن الجرائم التي وقعت، وتقديم الدعم الكامل لأسر الضحايا، مع ضمان ألا تتكرر مثل هذه الحوادث المؤلمة في المستقبل.
وأثار الفيديو، الذي وثّق وجود الأم إلى جانب جثث أبنائها وحولها مسلحين توجهوا للأم، التي تنتمي لمنطقة الساحل ذات الغالبية العلوية بعبارات طائفية، غضبا واسعا من قبل رواد منصات التواصل الاجتماعي، مطالبين الإدارة السورية الجديدة بمحاسبة القاتلين، ولا سيما ظهور صورة لأحد المتورطين في الجريمة مع الجثث.
مبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2025
الخارجية الروسية: موسكو تعرب عن صدمتها جراء الأحداث المأساوية في سوريا
أمس, 12:30 GMT
وتسببت أحداث العنف التي وقعت في منطقة الساحل السوري في صدمة محلية ودولية، حيث أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان سقوط مئات القتلى في عمليات وصفت بأنها الأعنف منذ سنوات، وبدورهم اتفق أعضاء مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، على إدانة أعمال العنف التي تشهدها سوريا في الوقت الراهن، وذلك بعدما صوتوا لصالح بيان رئاسي للمجلس.
وأفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أمس الخميس، أن روسيا وفرت مأوىً في قاعدة "حميميم" الجوية في اللاذقية، للفارين من أعمال العنف التي وقعت في الأيام الأخيرة، مشيرة إلى أن موسكو تدين تلك الأعمال وتأمل أن يعاقب المسؤولون عنها.
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