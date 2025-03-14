"كلكم أبنائي"... أول ظهور للأم السورية المكلومة التي تصدرت وسائل التواصل عالميا
11:03 GMT 14.03.2025 (تم التحديث: 11:37 GMT 14.03.2025)
© Photo / X/social mediaالأم السورية، زرقة سباهية، التي تصدرت وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم بعد مواجهتها لقتلة أبنيها وحفيدها
© Photo / X/social media
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمأساة السيدة السورية زرقة سباهية (أم أيمن ريحان)، خلال الأيام الماضية، إذ قُتل أولادها الثلاثة أمام عينيها من قبل جماعات مسلحة، هاجمت الساحل السوري، الأسبوع الماضي.
وعلى خليفة هذه الجريمة البشعة، التي تعرضت لها عائلة الأم، زارها وفد يضم محافظ اللاذقية محمد عثمان، لتقديم العزاء لها في منزلها الواقع بقرية قبو العوامية في ريف المحافظة.
وظهرت الأم المكلومة في مقطع فيديو أثناء جلسة العزاء بغاية الصلابة، وهي تقول للمحافظ والوفد المرافق له "كلكم أولادي، بدنا نعيش بكرامة".
وأكد عثمان التزام الحكومة بمحاكمة المسؤولين عن الجرائم التي وقعت، وتقديم الدعم الكامل لأسر الضحايا، مع ضمان ألا تتكرر مثل هذه الحوادث المؤلمة في المستقبل.
🔸وكانت ابنه السيدة سباهية، قد كشفت عن تفاصيل الحادث (يوجد فيديو له نعتذر عن نشره بسبب قساوة المشهد) الذي تصدر وسائل التواصل، بعد ظهور فيديو للأم وهي تقف في وجه المجموعات المتطرفة التي قتلت ابنيها وحفيدها أمام عينيها، حيث أشارت إلى أن عناصر مكشوفة الوجه وأخرى ملثمة يرتدون زيا… pic.twitter.com/oEXXeMp0cy— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) March 14, 2025
وأثار الفيديو، الذي وثّق وجود الأم إلى جانب جثث أبنائها وحولها مسلحين توجهوا للأم، التي تنتمي لمنطقة الساحل ذات الغالبية العلوية بعبارات طائفية، غضبا واسعا من قبل رواد منصات التواصل الاجتماعي، مطالبين الإدارة السورية الجديدة بمحاسبة القاتلين، ولا سيما ظهور صورة لأحد المتورطين في الجريمة مع الجثث.
وتسببت أحداث العنف التي وقعت في منطقة الساحل السوري في صدمة محلية ودولية، حيث أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان سقوط مئات القتلى في عمليات وصفت بأنها الأعنف منذ سنوات، وبدورهم اتفق أعضاء مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، على إدانة أعمال العنف التي تشهدها سوريا في الوقت الراهن، وذلك بعدما صوتوا لصالح بيان رئاسي للمجلس.
وأفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أمس الخميس، أن روسيا وفرت مأوىً في قاعدة "حميميم" الجوية في اللاذقية، للفارين من أعمال العنف التي وقعت في الأيام الأخيرة، مشيرة إلى أن موسكو تدين تلك الأعمال وتأمل أن يعاقب المسؤولون عنها.