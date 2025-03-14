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https://sarabic.ae/20250314/مجلس-الأمن-يوافق-على-بيان-يدين-العنف-في-اللاذقية-وطرطوس-بسوريا-1098647847.html
مجلس الأمن يوافق على بيان يدين العنف في اللاذقية وطرطوس بسوريا
مجلس الأمن يوافق على بيان يدين العنف في اللاذقية وطرطوس بسوريا
سبوتنيك عربي
اتفق أعضاء مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، على إدانة أعمال العنف التي تشهدها سوريا في الوقت الراهن، وذلك بعدما صوتوا لصالح بيان رئاسي للمجلس. 14.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-14T01:20+0000
2025-03-14T01:20+0000
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وأفاد مراسل "ريا نوفوستي" بأن المجلس وافق على بيان يدين العنف في اللاذقية وطرطوس بسوريا دون أي اعتراضات من قبل أي من الأعضاء، مشيرا إلى أن البيان سيتم اعتماده رسميا صباح اليوم.وجاء في البيان أن "مجلس الأمن يدين بشدة أعمال العنف واسعة النطاق التي ارتكبت في محافظتي اللاذقية وطرطوس في سوريا منذ السادس من مارس، والتي شملت قتلا جماعيا للمدنيين، وخاصة بين أفراد المجتمع العلوي".وأدان البيان كذلك الهجمات على البنية التحتية المدنية، معربا عن المخاوف بشأن التصعيد المحتمل "بين المجتمعات في سوريا".وأضاف أن "مجلس الأمن يدعو السلطات المؤقتة إلى حماية جميع السوريين بغض النظر عن عرقهم أو دينهم".وأعلنت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، في وقت سابق، انتهاء العمليات العسكرية بمنطقة الساحل بعد احتواء هجمات فلول النظام السابق وتأمين المواقع الحيوية.وكانت قوات الأمن السورية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أنها تخوض اشتباكات في منطقة الساحل السوري شمال غربي البلاد مع مجموعات مسلحة قالت إنها تابعة للنظام السوري السابق.وتصاعدت الأحداث مع اندلاع موجة احتجاجات واسعة، بالتزامن مع إعلان فصيل مسلح يُدعى "درع الساحل" سيطرته على مناطق عدة، من بينها مطار سطامو العسكري بريف اللاذقية، وعدد من البلدات المجاورة.وأعلنت السلطات السورية الجديدة بدء حملة واسعة في الساحل السوري لمواجهة الاحتجاجات والمظاهر المسلحة في تلك المدن والقرى، فيما أشارت تقارير صحفية إلى أن الاشتباكات المسلحة أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في المنطقة الساحلية من سوريا.وتشهد بعض المناطق في سوريا حالة من الانفلات الأمني منذ سقوط النظام السابق في 8 ديسمبر 2024، حيث تجري مناوشات بين قوى الأمن التابعة للإدارة الجديدة وبعض العناصر أو المجموعات المسلحة التي لم تتم تسوية أوضاعها بعد ولم تندمج في الهياكل العسكرية والأمنية للإدارة الجديدة.من جهته، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو إزاء مظاهر العنف في سوريا، مشددا على ضرورة معالجة هذه القضية بشكل عاجل، بما في ذلك من خلال الأمم المتحدة، لتحقيق الاستقرار في البلاد.
https://sarabic.ae/20250307/الجيش-السوري-يبدأ-عمليات-تمشيط-واسعة-في-مناطق-عدة-بمحافظة-اللاذقية-1098458722.html
https://sarabic.ae/20250118/مصدر-لـسبوتنيك-يوضح-حقيقة-دخول-الجيش-التركي-إلى-قرى-في-ريف-اللاذقية-غربي-سوريا--1096911182.html
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أخبار سوريا اليوم, اللاذقية, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, اللاذقية, العالم العربي

مجلس الأمن يوافق على بيان يدين العنف في اللاذقية وطرطوس بسوريا

01:20 GMT 14.03.2025
© Sputnikصورة متداولة لدخول "إدارة العمليات العسكرية" لقرى وبلدات ريف اللاذقية
صورة متداولة لدخول إدارة العمليات العسكرية لقرى وبلدات ريف اللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
اتفق أعضاء مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، على إدانة أعمال العنف التي تشهدها سوريا في الوقت الراهن، وذلك بعدما صوتوا لصالح بيان رئاسي للمجلس.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وأفاد مراسل "ريا نوفوستي" بأن المجلس وافق على بيان يدين العنف في اللاذقية وطرطوس بسوريا دون أي اعتراضات من قبل أي من الأعضاء، مشيرا إلى أن البيان سيتم اعتماده رسميا صباح اليوم.
صورة متداولة لعناصر مسلحة لم تثبت تبعيتها لأحد في حمص، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2025
الجيش السوري يبدأ عمليات تمشيط واسعة في مناطق عدة بمحافظة اللاذقية
7 مارس, 00:03 GMT
وجاء في البيان أن "مجلس الأمن يدين بشدة أعمال العنف واسعة النطاق التي ارتكبت في محافظتي اللاذقية وطرطوس في سوريا منذ السادس من مارس، والتي شملت قتلا جماعيا للمدنيين، وخاصة بين أفراد المجتمع العلوي".
وأدان البيان كذلك الهجمات على البنية التحتية المدنية، معربا عن المخاوف بشأن التصعيد المحتمل "بين المجتمعات في سوريا".
وأضاف أن "مجلس الأمن يدعو السلطات المؤقتة إلى حماية جميع السوريين بغض النظر عن عرقهم أو دينهم".
وأعلنت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، في وقت سابق، انتهاء العمليات العسكرية بمنطقة الساحل بعد احتواء هجمات فلول النظام السابق وتأمين المواقع الحيوية.
وكانت قوات الأمن السورية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أنها تخوض اشتباكات في منطقة الساحل السوري شمال غربي البلاد مع مجموعات مسلحة قالت إنها تابعة للنظام السوري السابق.
صورة متداولة لدخول إدارة العمليات العسكرية لقرى وبلدات ريف اللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2025
مصدر لـ"سبوتنيك" يوضح حقيقة دخول الجيش التركي إلى قرى في ريف اللاذقية غربي سوريا
18 يناير, 13:54 GMT
وتصاعدت الأحداث مع اندلاع موجة احتجاجات واسعة، بالتزامن مع إعلان فصيل مسلح يُدعى "درع الساحل" سيطرته على مناطق عدة، من بينها مطار سطامو العسكري بريف اللاذقية، وعدد من البلدات المجاورة.
وأعلنت السلطات السورية الجديدة بدء حملة واسعة في الساحل السوري لمواجهة الاحتجاجات والمظاهر المسلحة في تلك المدن والقرى، فيما أشارت تقارير صحفية إلى أن الاشتباكات المسلحة أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في المنطقة الساحلية من سوريا.
وتشهد بعض المناطق في سوريا حالة من الانفلات الأمني منذ سقوط النظام السابق في 8 ديسمبر 2024، حيث تجري مناوشات بين قوى الأمن التابعة للإدارة الجديدة وبعض العناصر أو المجموعات المسلحة التي لم تتم تسوية أوضاعها بعد ولم تندمج في الهياكل العسكرية والأمنية للإدارة الجديدة.
من جهته، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو إزاء مظاهر العنف في سوريا، مشددا على ضرورة معالجة هذه القضية بشكل عاجل، بما في ذلك من خلال الأمم المتحدة، لتحقيق الاستقرار في البلاد.
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