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https://sarabic.ae/20250307/الجيش-السوري-يبدأ-عمليات-تمشيط-واسعة-في-مناطق-عدة-بمحافظة-اللاذقية-1098458722.html
الجيش السوري يبدأ عمليات تمشيط واسعة في مناطق عدة بمحافظة اللاذقية
الجيش السوري يبدأ عمليات تمشيط واسعة في مناطق عدة بمحافظة اللاذقية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة اليوم الخميس أن الجيش بدأ عمليات تمشيط واسعة في ريفي اللاذقية الشمالي والشرقي والطريق المؤدي إلى منطقة جبلة. 07.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-07T00:03+0000
2025-03-07T00:03+0000
أخبار سوريا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال مصدر في وزارة الدفاع السورية للوكالة الرسمية للأنباء سانا: "بدأنا عمليات تمشيط واسعة في ريفي اللاذقية الشمالي والشرقي وأوتستراد إم 4 باتجاه مدينة جبلة".وكانت قيادة العمليات الأمنية في وزارة الداخلية بالحكومة السورية المؤقتة أكدت في بيان أنها ستتخذ "الإجراءات الصارمة" لضمان حماية جميع أبنائها دون تمييز.من جانب آخر، نقلت وكالة سانا عن المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية في الحكومة المؤقتة العقيد حسن عبد الغني قوله: "الآلاف اختاروا تسليم السلاح والعودة إلى أهلهم بينما يصر البعض على الهروب والموت دفاعا عن قتلة ومجرمين الخيار واضح إلقاء السلاح أو مصيركم المحتوم".وأضاف موجها حديثه للجماعات المسلحة: "لقد هزمتم رغم تحصيناتكم وعتادكم واليوم أنتم مشتتون بين الجبال لا ملجأ لكم سوى المحاكم حيث ستواجهون العدالة".وتابع: "أما العناصر المتبقون فلا تكونوا وقودا لحرب خاسرة بشار هرب وترككم لمصيركم فلا تكرروا الخطأ حتى لا يكون الخطأ الأخير" على حد تعبيره.وقال مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية مصطفى كنيفاتي حسبما نقلت عنه وكالة سانا الخميس: "ضمن هجوم مدروس ومعد مسبقا هاجمت مجموعات عدة من فلول ميليشيات الأسد نقاطنا وحواجزنا واستهدفت العديد من دورياتنا في منطقة جبلة وريفها ما نتج عنه سقوط العديد من الشهداء والمصابين في صفوف قواتنا".وأضاف أنه تم استنفار القوات في المحافظة بشكل كامل والتمكن من "امتصاص الهجوم" في ريف جبلة ولكن لا تزال الاشتباكات مستمرة داخل المدينة.وأشار كنيفاتي إلى وصول تعزيزات من قوى الأمن قادمة من محافظات أخرى بالإضافة إلى استقدام تعزيزات عسكرية من وزارة الدفاع.وأعلنت محافظة طرطوس أنه بناء على التوجيهات الأمنية والاحتياطات اللازمة لضمان سلامة المواطنين فرض حظر تجوال عام وذلك اعتبارا من الساعة 10 00 مساء الخميس بالتوقيت المحلي وحتى الساعة 10 00 صباحا من يوم الجمعة بالتوقيت السوري.كما أعلنت محافظة طرطوس أنه نظرا للأحداث الأخيرة التي شهدتها بعض مناطق الساحل السوري والتي تخللتها أعمال شغب وعنف تقرر فرض حظر تجوال في جميع أنحاء مدينة طرطوس وذلك اعتبارا من ليل الخميس وحتى إشعار آخر.فيما أفاد تلفزيون سوريا بأن عدد قتلى عناصر الأمن العام ارتفع إلى 13 قتيلا على الأقل خلال الاشتباكات المستمرة في منطقة جبلة مع بقايا النظام السابق.وذكر مصدر بإدارة الأمن العام في الحكومة السورية المؤقتة في تصريح لسانا أنه بعد الرصد الدقيق والتحري تمكنت قوات الأمن العام في مدينة جبلة من اعتقال اللواء إبراهيم حويجة رئيس المخابرات الجوية السابق بسوريا.وكانت إدارة العمليات العسكرية ووزارة الداخلية في سوريا قد أعلنت في 28 كانون الأول ديسمبر الماضي شن عملية تمشيط واسعة في مدينة اللاذقية لإعادة الأمن والاستقرار وملاحقة عناصر مسلحة مناصرة لنظام الرئيس السابق بشار الأسد.وقالت وكالة الأنباء السورية إنه "بعد بلاغات من الأهالي بوجود عناصر من النظام السابق قامت إدارة العمليات العسكرية ووزارة الداخلية بعملية تمشيط واسعة بمنطقة ستمرخو قرب مدينة اللاذقية لإعادة الأمن والاستقرار للأهالي".وتمشط إدارة العمليات العسكرية في سوريا مناطق عدة بالبلاد تستهدف مستودعات أسلحة وتجار مخدرات ومهربين وعناصر مناوئة للإدارة السورية الحالية ممن يرفضون إلقاء السلاح.
https://sarabic.ae/20250306/تصعيد-في-الساحل-السوري-وامتداد-التوتر-إلى-مدن-أخرى-1098457932.html
https://sarabic.ae/20250306/الأمن-السوري-يفرض-حظر-تجوال-في-حمص-وطرطوس-1098457314.html
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أخبار سوريا اليوم
أخبار سوريا اليوم

الجيش السوري يبدأ عمليات تمشيط واسعة في مناطق عدة بمحافظة اللاذقية

00:03 GMT 07.03.2025
© Photoصورة متداولة لعناصر مسلحة "لم تثبت تبعيتها لأحد" في حمص، سوريا
صورة متداولة لعناصر مسلحة لم تثبت تبعيتها لأحد في حمص، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2025
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أعلنت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة اليوم الخميس أن الجيش بدأ عمليات تمشيط واسعة في ريفي اللاذقية الشمالي والشرقي والطريق المؤدي إلى منطقة جبلة.
موسكو - سبوتنيك. وقال مصدر في وزارة الدفاع السورية للوكالة الرسمية للأنباء سانا: "بدأنا عمليات تمشيط واسعة في ريفي اللاذقية الشمالي والشرقي وأوتستراد إم 4 باتجاه مدينة جبلة".
موظفو سوريا مجهولو المصير... الأزمة المعيشية تتفاقم - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2025
تصعيد في الساحل السوري وامتداد التوتر إلى مدن أخرى
أمس, 22:26 GMT
وكانت قيادة العمليات الأمنية في وزارة الداخلية بالحكومة السورية المؤقتة أكدت في بيان أنها ستتخذ "الإجراءات الصارمة" لضمان حماية جميع أبنائها دون تمييز.
من جانب آخر، نقلت وكالة سانا عن المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية في الحكومة المؤقتة العقيد حسن عبد الغني قوله: "الآلاف اختاروا تسليم السلاح والعودة إلى أهلهم بينما يصر البعض على الهروب والموت دفاعا عن قتلة ومجرمين الخيار واضح إلقاء السلاح أو مصيركم المحتوم".
وأضاف موجها حديثه للجماعات المسلحة: "لقد هزمتم رغم تحصيناتكم وعتادكم واليوم أنتم مشتتون بين الجبال لا ملجأ لكم سوى المحاكم حيث ستواجهون العدالة".
وتابع: "أما العناصر المتبقون فلا تكونوا وقودا لحرب خاسرة بشار هرب وترككم لمصيركم فلا تكرروا الخطأ حتى لا يكون الخطأ الأخير" على حد تعبيره.
وقال مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية مصطفى كنيفاتي حسبما نقلت عنه وكالة سانا الخميس: "ضمن هجوم مدروس ومعد مسبقا هاجمت مجموعات عدة من فلول ميليشيات الأسد نقاطنا وحواجزنا واستهدفت العديد من دورياتنا في منطقة جبلة وريفها ما نتج عنه سقوط العديد من الشهداء والمصابين في صفوف قواتنا".
سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2025
الأمن السوري يفرض حظر تجوال في حمص وطرطوس
أمس, 20:48 GMT
وأضاف أنه تم استنفار القوات في المحافظة بشكل كامل والتمكن من "امتصاص الهجوم" في ريف جبلة ولكن لا تزال الاشتباكات مستمرة داخل المدينة.
وأشار كنيفاتي إلى وصول تعزيزات من قوى الأمن قادمة من محافظات أخرى بالإضافة إلى استقدام تعزيزات عسكرية من وزارة الدفاع.
وأعلنت محافظة طرطوس أنه بناء على التوجيهات الأمنية والاحتياطات اللازمة لضمان سلامة المواطنين فرض حظر تجوال عام وذلك اعتبارا من الساعة 10 00 مساء الخميس بالتوقيت المحلي وحتى الساعة 10 00 صباحا من يوم الجمعة بالتوقيت السوري.
كما أعلنت محافظة طرطوس أنه نظرا للأحداث الأخيرة التي شهدتها بعض مناطق الساحل السوري والتي تخللتها أعمال شغب وعنف تقرر فرض حظر تجوال في جميع أنحاء مدينة طرطوس وذلك اعتبارا من ليل الخميس وحتى إشعار آخر.
فيما أفاد تلفزيون سوريا بأن عدد قتلى عناصر الأمن العام ارتفع إلى 13 قتيلا على الأقل خلال الاشتباكات المستمرة في منطقة جبلة مع بقايا النظام السابق.
وذكر مصدر بإدارة الأمن العام في الحكومة السورية المؤقتة في تصريح لسانا أنه بعد الرصد الدقيق والتحري تمكنت قوات الأمن العام في مدينة جبلة من اعتقال اللواء إبراهيم حويجة رئيس المخابرات الجوية السابق بسوريا.
وكانت إدارة العمليات العسكرية ووزارة الداخلية في سوريا قد أعلنت في 28 كانون الأول ديسمبر الماضي شن عملية تمشيط واسعة في مدينة اللاذقية لإعادة الأمن والاستقرار وملاحقة عناصر مسلحة مناصرة لنظام الرئيس السابق بشار الأسد.
وقالت وكالة الأنباء السورية إنه "بعد بلاغات من الأهالي بوجود عناصر من النظام السابق قامت إدارة العمليات العسكرية ووزارة الداخلية بعملية تمشيط واسعة بمنطقة ستمرخو قرب مدينة اللاذقية لإعادة الأمن والاستقرار للأهالي".
وتمشط إدارة العمليات العسكرية في سوريا مناطق عدة بالبلاد تستهدف مستودعات أسلحة وتجار مخدرات ومهربين وعناصر مناوئة للإدارة السورية الحالية ممن يرفضون إلقاء السلاح.
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