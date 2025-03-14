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تصويت... هل يلبي الدستور السوري الجديد تطلعاتك؟
تصويت... هل يلبي الدستور السوري الجديد تطلعاتك؟
سبوتنيك عربي
أقرّت السلطات السورية المؤقتة، يوم أمس الخميس، الإعلان الدستوري الجديد للمرحلة الانتقالية، والتي يحدد مدتها بخمس سنوات، يتولى خلالها الرئيس الانتقالي أحمد... 14.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-14T10:09+0000
2025-03-14T10:09+0000
العالم العربي
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ووقّع الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، على "مسودة الإعلان الدستوري الجديد"، وذلك بعد استلامها من اللجنة المكلفة بصياغتها.وتابعت أن اللجنة تفادت الاقتراب من المواد الإشكالية بين مكونات الشعب السوري، بل أرادت الاعتماد على ما تم التوافق عليه منذ عقود.برأيك...هل يلبي الدستور السوري الجديد تطلعاتكتصويت... برأيك هل يوقف اتفاق الشرع – مظلوم عبدي الحرب في سوريا؟تصويت... هل التوقيع على الإعلان الدستوري في سوريا يعكس تقدما في عملية الانتقال السياسي؟
https://sarabic.ae/20250311/رئيس-ميثاق-دمشق-الوطني-الاتفاق-مع-قسد-خطوة-جادة-لتوحيد-الجغرافية-السورية-1098586351.html
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العالم العربي
العالم العربي

تصويت... هل يلبي الدستور السوري الجديد تطلعاتك؟

10:09 GMT 14.03.2025
© Unsplash/y Element5 Digital صندوق انتخابات
صندوق انتخابات - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2025
© Unsplash/y Element5 Digital
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أقرّت السلطات السورية المؤقتة، يوم أمس الخميس، الإعلان الدستوري الجديد للمرحلة الانتقالية، والتي يحدد مدتها بخمس سنوات، يتولى خلالها الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، السلطة التنفيذية في البلاد.
ووقّع الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، على "مسودة الإعلان الدستوري الجديد"، وذلك بعد استلامها من اللجنة المكلفة بصياغتها.
وأثارت بعض بنود المسودة موجة انتقادات، وخاصة فيما يتعلق بمدة المرحلة الانتقالية التي حددتها المسودة بخمس سنوات.
الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع ورئيس قوات سوريا الديمقراطية يوقعان اتفاقا لاندماج قسد ضمن مؤسسات الجمهورية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2025
رئيس "ميثاق دمشق الوطني": الاتفاق مع "قسد" خطوة جادة لتوحيد الجغرافية السورية
11 مارس, 14:42 GMT

وبحسب لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري السوري، فإنها حاولت الابتعاد قدر الإمكان عن المسائل الجدلية خلال تحضيرها لمسودة المبادئ الأساسية للدولة.

وتابعت أن اللجنة تفادت الاقتراب من المواد الإشكالية بين مكونات الشعب السوري، بل أرادت الاعتماد على ما تم التوافق عليه منذ عقود.
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