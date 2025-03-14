https://sarabic.ae/20250314/تصويت-هل-يلبي-الدستور-السوري-الجديد-تطلعاتك-1098659369.html
تصويت... هل يلبي الدستور السوري الجديد تطلعاتك؟
تصويت... هل يلبي الدستور السوري الجديد تطلعاتك؟
سبوتنيك عربي
أقرّت السلطات السورية المؤقتة، يوم أمس الخميس، الإعلان الدستوري الجديد للمرحلة الانتقالية، والتي يحدد مدتها بخمس سنوات، يتولى خلالها الرئيس الانتقالي أحمد... 14.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-14T10:09+0000
2025-03-14T10:09+0000
2025-03-14T10:09+0000
العالم العربي
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ووقّع الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، على "مسودة الإعلان الدستوري الجديد"، وذلك بعد استلامها من اللجنة المكلفة بصياغتها.وتابعت أن اللجنة تفادت الاقتراب من المواد الإشكالية بين مكونات الشعب السوري، بل أرادت الاعتماد على ما تم التوافق عليه منذ عقود.برأيك...هل يلبي الدستور السوري الجديد تطلعاتكتصويت... برأيك هل يوقف اتفاق الشرع – مظلوم عبدي الحرب في سوريا؟تصويت... هل التوقيع على الإعلان الدستوري في سوريا يعكس تقدما في عملية الانتقال السياسي؟
https://sarabic.ae/20250311/رئيس-ميثاق-دمشق-الوطني-الاتفاق-مع-قسد-خطوة-جادة-لتوحيد-الجغرافية-السورية-1098586351.html
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العالم العربي
تصويت... هل يلبي الدستور السوري الجديد تطلعاتك؟
أقرّت السلطات السورية المؤقتة، يوم أمس الخميس، الإعلان الدستوري الجديد للمرحلة الانتقالية، والتي يحدد مدتها بخمس سنوات، يتولى خلالها الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، السلطة التنفيذية في البلاد.
ووقّع الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، على "مسودة الإعلان الدستوري الجديد
"، وذلك بعد استلامها من اللجنة المكلفة بصياغتها.
وأثارت بعض بنود المسودة موجة انتقادات، وخاصة فيما يتعلق بمدة المرحلة الانتقالية التي حددتها المسودة بخمس سنوات.
وبحسب لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري السوري، فإنها حاولت الابتعاد قدر الإمكان عن المسائل الجدلية خلال تحضيرها لمسودة المبادئ الأساسية للدولة.
وتابعت أن اللجنة تفادت الاقتراب من المواد الإشكالية بين مكونات الشعب السوري، بل أرادت الاعتماد على ما تم التوافق عليه منذ عقود.
برأيك...هل يلبي الدستور السوري الجديد تطلعاتك