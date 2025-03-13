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بث مباشر.. بوتين يعقد مؤتمرا صحفيا بعد محادثات مع نظيره البيلاروسي في موسكو
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تصويت... هل التوقيع على الإعلان الدستوري في سوريا يعكس تقدما في عملية الانتقال السياسي؟
تصويت... هل التوقيع على الإعلان الدستوري في سوريا يعكس تقدما في عملية الانتقال السياسي؟
سبوتنيك عربي
وقع الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، اليوم الخميس، على "مسودة الإعلان الدستوري الجديد"، وذلك بعد استلامها من اللجنة المكلفة بصياغتها. 13.03.2025, سبوتنيك عربي
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ووفقا لمسودة الإعلان الدستوري السوري، تم تحديد المدة الانتقالية بـ 5 سنوات، مشيرا إلى أن "الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع".وأكدت المسودة "الحفاظ على اسم الدولة (الجمهورية العربية السورية) ودين رئيسها (الإسلام) دون تغيير، وأن يستمد الإعلان مشروعيته من الرغبة في بناء سوريا".وحسب مسودة الإعلان، فإن "الدولة ملتزمة بالحفاظ على وحدة الأرض والشعب من خلال إدارة التنوع وحفظ حقوق المواطنين، مع وجود باب خاص بالحقوق والحريات".برأيك... هل التوقيع على الإعلان الدستوري في سوريا يعكس تقدما في عملية الانتقال السياسي؟تصويت... برأيك هل يوقف اتفاق الشرع – مظلوم عبدي الحرب في سوريا؟تصويت.. كيف تتوقع نتائج جلسة مجلس الأمن حول سوريا؟
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استطلاعات الرأي, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, опросы
استطلاعات الرأي, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, опросы

تصويت... هل التوقيع على الإعلان الدستوري في سوريا يعكس تقدما في عملية الانتقال السياسي؟

13:39 GMT 13.03.2025 (تم التحديث: 14:01 GMT 13.03.2025)
© AP Photo / Mosa'ab Elshamyالرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع
الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2025
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
تابعنا عبر
وقع الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، اليوم الخميس، على "مسودة الإعلان الدستوري الجديد"، وذلك بعد استلامها من اللجنة المكلفة بصياغتها.
ووفقا لمسودة الإعلان الدستوري السوري، تم تحديد المدة الانتقالية بـ 5 سنوات، مشيرا إلى أن "الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع".
وأكدت المسودة "الحفاظ على اسم الدولة (الجمهورية العربية السورية) ودين رئيسها (الإسلام) دون تغيير، وأن يستمد الإعلان مشروعيته من الرغبة في بناء سوريا".
وأضافت مسودة الإعلان الدستوري السوري "منح الرئيس سلطة استثنائية واحدة هي إعلان حالة الطوارئ، وحصر السلطة التنفيذية بيد الرئيس خلال الفترة الانتقالية".
وحسب مسودة الإعلان، فإن "الدولة ملتزمة بالحفاظ على وحدة الأرض والشعب من خلال إدارة التنوع وحفظ حقوق المواطنين، مع وجود باب خاص بالحقوق والحريات".

برأيك... هل التوقيع على الإعلان الدستوري في سوريا يعكس تقدما في عملية الانتقال السياسي؟

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