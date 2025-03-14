https://sarabic.ae/20250314/-10-معلومات-حول-الدستور-السوري-الجديد-1098651391.html

10 معلومات حول الدستور السوري الجديد

10 معلومات حول الدستور السوري الجديد

سبوتنيك عربي

أقرّت السلطات السورية المؤقتة، يوم أمس الخميس، الإعلان الدستوري الجديد للمرحلة الانتقالية، والتي يحدد مدتها بخمس سنوات، يتولى خلالها الرئيس الانتقالي أحمد... 14.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-14T08:57+0000

2025-03-14T08:57+0000

2025-03-14T09:26+0000

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وقّع الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، على "مسودة الإعلان الدستوري الجديد"، وذلك بعد استلامها من اللجنة المكلفة بصياغتها.وأشارت بعض بنود الدستور جدلا في الشارع السوري، ونذكر أهم 10 معلومات حول الدستور السوري الجديد، وهي كالآتي:مسائل جدليةأشار عضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري السوري، أحمد القربي، إلى أن اللجنة حاولت الابتعاد قدر الإمكان عن المسائل الجدلية خلال تحضيرها لمسودة المبادئ الأساسية للدولة.كما أضاف أن اللجنة تفادت الاقتراب من المواد الإشكالية بين مكونات الشعب السوري، بل أرادت الاعتماد على ما تم التوافق عليه منذ عقود. وتابع أن بعض البلدان العربية أقرت في دساتيرها أن الإسلام هو دين الدولة، لكن هذه المسألة خضعت لنقاشات مطولة من قبل السوريين في القدم، وخلصوا إلى تسوية أقرت في دستور، عام 1950.وكان الشرع قد كلف لجنة مكونة من 7 أعضاء، بينهم سيدتان، بمهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري، وسط حالة من التنديد.وتتكون اللجنة من كل من "عبد الحميد العواك، وياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضى جلكي، وأحمد قربي، وبهية ماركني".تصويت... هل التوقيع على الإعلان الدستوري في سوريا يعكس تقدما في عملية الانتقال السياسي؟مجلس الأمن يوافق على بيان يدين العنف في الساحل السوري

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