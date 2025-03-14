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10 معلومات حول الدستور السوري الجديد
10 معلومات حول الدستور السوري الجديد
سبوتنيك عربي
أقرّت السلطات السورية المؤقتة، يوم أمس الخميس، الإعلان الدستوري الجديد للمرحلة الانتقالية، والتي يحدد مدتها بخمس سنوات، يتولى خلالها الرئيس الانتقالي أحمد... 14.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-14T08:57+0000
2025-03-14T09:26+0000
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وقّع الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، على "مسودة الإعلان الدستوري الجديد"، وذلك بعد استلامها من اللجنة المكلفة بصياغتها.وأشارت بعض بنود الدستور جدلا في الشارع السوري، ونذكر أهم 10 معلومات حول الدستور السوري الجديد، وهي كالآتي:مسائل جدليةأشار عضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري السوري، أحمد القربي، إلى أن اللجنة حاولت الابتعاد قدر الإمكان عن المسائل الجدلية خلال تحضيرها لمسودة المبادئ الأساسية للدولة.كما أضاف أن اللجنة تفادت الاقتراب من المواد الإشكالية بين مكونات الشعب السوري، بل أرادت الاعتماد على ما تم التوافق عليه منذ عقود. وتابع أن بعض البلدان العربية أقرت في دساتيرها أن الإسلام هو دين الدولة، لكن هذه المسألة خضعت لنقاشات مطولة من قبل السوريين في القدم، وخلصوا إلى تسوية أقرت في دستور، عام 1950.وكان الشرع قد كلف لجنة مكونة من 7 أعضاء، بينهم سيدتان، بمهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري، وسط حالة من التنديد.وتتكون اللجنة من كل من "عبد الحميد العواك، وياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضى جلكي، وأحمد قربي، وبهية ماركني".تصويت... هل التوقيع على الإعلان الدستوري في سوريا يعكس تقدما في عملية الانتقال السياسي؟مجلس الأمن يوافق على بيان يدين العنف في الساحل السوري
https://sarabic.ae/20250313/الشرع-يتسلم-مسودة-الإعلان-الدستوري-هذه-تفاصيلها-1098631359.html
https://sarabic.ae/20250312/إعلام-سوري-يكشف-عن-وثيقة-تفاهم-بين-السلطات-السورية-الجديدة-ووجهاء-السويداء-1098603046.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الأخبار

10 معلومات حول الدستور السوري الجديد

08:57 GMT 14.03.2025 (تم التحديث: 09:26 GMT 14.03.2025)
© AP Photo / Leo Correaعلم سوريا الجديد
علم سوريا الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2025
© AP Photo / Leo Correa
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أقرّت السلطات السورية المؤقتة، يوم أمس الخميس، الإعلان الدستوري الجديد للمرحلة الانتقالية، والتي يحدد مدتها بخمس سنوات، يتولى خلالها الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، السلطة التنفيذية في البلاد.
وقّع الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، على "مسودة الإعلان الدستوري الجديد"، وذلك بعد استلامها من اللجنة المكلفة بصياغتها.
وأشارت بعض بنود الدستور جدلا في الشارع السوري، ونذكر أهم 10 معلومات حول الدستور السوري الجديد، وهي كالآتي:
1.
الفقه الإسلامي مصدرا للتشريع في البلاد.
2.
دين الرئيس هو الإسلام.
3.
المرحلة الانتقالية خمس سنوات.
4.
تشكيل هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية، بهدف تحديد سبل المساءلة والحق في معرفة الحقيقة وإنصاف الضحايا والناجين في النزاع المدمّر الذي اندلع، عام 2011.
5.
أقر الدستور الجديد مبدأ الفصل ما بين السلطات بعدما عانى السوريون سابقا، من سيطرة الرئاسة على باقي السلطات.
6.
منح الرئيس الانتقالي سلطة إعلان حالة الطوارئ، و"تعيين ثلث" أعضاء مجلس الشعب، الذي حُددت ولايته بثلاثين شهرا قابلة للتجديد. على أن يتولى رئيس الجمهورية والوزراء السلطة التنفيذية.
7.
أقر الدستور راية الاستقلال ذات النجوم الثلاث، والتي رفعها معارضو الأسد خلال الاحتجاجات، علما رسميا للبلاد.
8.
تجريم كل من يمجّد نظام الأسد ورموزه، أو ينكر جرائمه أو يشيد بها أو يبررها أو يهوّن منها.
9.
تجرم الدولة السورية دعوات التقسيم والانفصال وطلب التدخل الأجنبي أو الاستقواء بالخارج.
10.
تصون الدولة السورية حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفقا لقانون جديد.
الشرع يوقع على مسودة الإعلان الدستوري في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2025
الشرع يوقع على مسودة الإعلان الدستوري في سوريا
أمس, 12:24 GMT

مسائل جدلية

أشار عضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري السوري، أحمد القربي، إلى أن اللجنة حاولت الابتعاد قدر الإمكان عن المسائل الجدلية خلال تحضيرها لمسودة المبادئ الأساسية للدولة.
كما أضاف أن اللجنة تفادت الاقتراب من المواد الإشكالية بين مكونات الشعب السوري، بل أرادت الاعتماد على ما تم التوافق عليه منذ عقود. وتابع أن بعض البلدان العربية أقرت في دساتيرها أن الإسلام هو دين الدولة، لكن هذه المسألة خضعت لنقاشات مطولة من قبل السوريين في القدم، وخلصوا إلى تسوية أقرت في دستور، عام 1950.
سوريون يرفعون علم ضخم لسوريا خلال مظاهرة احتفالية بعد صلاة الجمعة الأولى منذ الإطاحة ببشار الأسد، في الساحة المركزية في دمشق، سوريا، 13 ديسمبر/كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2025
إعلام سوري يكشف عن "وثيقة تفاهم" بين السلطات السورية الجديدة ووجهاء السويداء
12 مارس, 11:59 GMT
وكان الشرع قد كلف لجنة مكونة من 7 أعضاء، بينهم سيدتان، بمهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري، وسط حالة من التنديد.
وتتكون اللجنة من كل من "عبد الحميد العواك، وياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضى جلكي، وأحمد قربي، وبهية ماركني".
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مجلس الأمن يوافق على بيان يدين العنف في الساحل السوري
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