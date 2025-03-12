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https://sarabic.ae/20250312/الرئاسة-السورية-الانتقالية-تعلن-تشكيل-مجلس-الأمن-القومي-برئاسة-الشرع-1098613373.html
الرئاسة السورية الانتقالية تعلن تشكيل مجلس الأمن القومي برئاسة الشرع
الرئاسة السورية الانتقالية تعلن تشكيل مجلس الأمن القومي برئاسة الشرع
سبوتنيك عربي
أعلنت الرئاسة السورية الانتقالية، مساء الأربعاء، تشكيل مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس أحمد الشرع، بهدف تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية في البلاد. 12.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-12T22:31+0000
2025-03-12T22:31+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
أحمد الشرع
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الرئاسة الانتقالية في بيان إن "المجلس يضم في عضويته وزراء الخارجية والدفاع والداخلية ومدير الاستخبارات، إضافة إلى مقعدين استشاريين يتم تعيينهما من قبل الرئيس وفقًا للكفاءة والخبرة، ومقعد تقني تخصصي لمتابعة الشؤون التقنية والعلمية ذات الصلة بمحضر الجلسة".وأوضح البيان أن تشكيل المجلس جاء "انطلاقًا من المصلحة الوطنية العليا وحرصًا على تعزيز الأمن القومي والاستجابة للتحديات الأمنية والسياسية في المرحلة المقبلة".ولفت إلى أن "اجتماعات مجلس الأمن القومي تعقد بشكل دوري أو بناء على دعوة من رئيس الجمهورية، ويتخذ القرارات المتعلقة بالأمن القومي والتحديات التي تواجه الدولة بالتشاور بين الأعضاء"، كما سوف تحدد "مهام مجلس الأمن القومي وآلية عمله بتوجيهات من رئيس الجمهورية، بما يتماشى مع المصلحة الوطنية العليا، وبما يضمن التنسيق الفعال بين مختلف الأجهزة والمؤسسات".والأحد الماضي، قال الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع في كلمة مصورة إنه سيتم تشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي، وستكون مكلفة من قبل رئاسة الجمهورية بالتواصل المباشر مع الأهالي في الساحل السوري، للاستماع إليهم وتقديم الدعم اللازم، بما يضمن حماية أمنهم واستقرارهم، مشددًا على أن سوريا ستظل صامدة و"لن نسمح لأي قوى خارجية أو أطراف محلية بأن تجرها إلى الفوضى أو الحرب الأهلية".كما أعلنت الرئاسة السورية تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، مؤلفة من 7 قضاة، بهدف الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها، وأيضًا التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها.وكانت قوات الأمن السورية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أنها تخوض اشتباكات بمنطقة الساحل السوري، شمال غربي البلاد، مع مجموعات مسلحة قالت إنها تابعة للنظام السوري السابق.وتصاعدت الأحداث مع اندلاع موجة احتجاجات واسعة، بالتزامن مع إعلان فصيل مسلح يُدعى "درع الساحل" سيطرته على مناطق عدة، من بينها مطار سطامو العسكري بريف اللاذقية، وعدد من البلدات المجاورة.وأعلنت السلطات السورية الجديدة بدء حملة واسعة في الساحل السوري لمواجهة الاحتجاجات والمظاهر المسلحة في تلك المدن والقرى، فيما أشارت تقارير صحفية إلى أن الاشتباكات المسلحة أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في المنطقة الساحلية من سوريا.من جهته، دعا الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع فلول النظام السابق إلى تسليم سلاحهم، متعهدًا بمحاسبة "كل من يتجاوز على المدنيين العزل"، مشددًا على أن أهالي الساحل السوري جزء من مسؤولية الدولة.وتشهد بعض المناطق في سوريا حالة من الانفلات الأمني منذ سقوط النظام السابق في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، حيث تجري مناوشات بين قوى الأمن التابعة للإدارة الجديدة وبعض العناصر أو المجموعات المسلحة التي لم تجرِ تسوية أوضاعها بعد، ولم تندمج في الهياكل العسكرية والأمنية للإدارة الجديدة.وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو قلقة بشأن التصعيد في سوريا، ودعت القادة السوريين القادرين على التأثير على الوضع في سوريا إلى بذل كل ما في وسعهم لحقن الدماء في أقرب وقت ممكن.
https://sarabic.ae/20250312/سوريا-تصدر-بيانا-بشأن-اعتداءات-على-عمال-سوريين-في-العراق-1098593888.html
https://sarabic.ae/20250310/الشرع-يتعهد-بـمعاقبة-كل-من-تورط-في-أعمال-عنف-حتى-الأقرب-إلينا-1098558517.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أحمد الشرع
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أحمد الشرع

الرئاسة السورية الانتقالية تعلن تشكيل مجلس الأمن القومي برئاسة الشرع

22:31 GMT 12.03.2025
© AP Photo / Mosa'ab Elshamyالرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع
الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2025
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
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أعلنت الرئاسة السورية الانتقالية، مساء الأربعاء، تشكيل مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس أحمد الشرع، بهدف تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية في البلاد.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الرئاسة الانتقالية في بيان إن "المجلس يضم في عضويته وزراء الخارجية والدفاع والداخلية ومدير الاستخبارات، إضافة إلى مقعدين استشاريين يتم تعيينهما من قبل الرئيس وفقًا للكفاءة والخبرة، ومقعد تقني تخصصي لمتابعة الشؤون التقنية والعلمية ذات الصلة بمحضر الجلسة".
سوريون يرفعون علم ضخم لسوريا خلال مظاهرة احتفالية بعد صلاة الجمعة الأولى منذ الإطاحة ببشار الأسد، في الساحة المركزية في دمشق، سوريا، 13 ديسمبر/كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2025
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08:13 GMT
وأوضح البيان أن تشكيل المجلس جاء "انطلاقًا من المصلحة الوطنية العليا وحرصًا على تعزيز الأمن القومي والاستجابة للتحديات الأمنية والسياسية في المرحلة المقبلة".
ولفت إلى أن "اجتماعات مجلس الأمن القومي تعقد بشكل دوري أو بناء على دعوة من رئيس الجمهورية، ويتخذ القرارات المتعلقة بالأمن القومي والتحديات التي تواجه الدولة بالتشاور بين الأعضاء"، كما سوف تحدد "مهام مجلس الأمن القومي وآلية عمله بتوجيهات من رئيس الجمهورية، بما يتماشى مع المصلحة الوطنية العليا، وبما يضمن التنسيق الفعال بين مختلف الأجهزة والمؤسسات".
والأحد الماضي، قال الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع في كلمة مصورة إنه سيتم تشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي، وستكون مكلفة من قبل رئاسة الجمهورية بالتواصل المباشر مع الأهالي في الساحل السوري، للاستماع إليهم وتقديم الدعم اللازم، بما يضمن حماية أمنهم واستقرارهم، مشددًا على أن سوريا ستظل صامدة و"لن نسمح لأي قوى خارجية أو أطراف محلية بأن تجرها إلى الفوضى أو الحرب الأهلية".
كما أعلنت الرئاسة السورية تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، مؤلفة من 7 قضاة، بهدف الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها، وأيضًا التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها.
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وكانت قوات الأمن السورية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أنها تخوض اشتباكات بمنطقة الساحل السوري، شمال غربي البلاد، مع مجموعات مسلحة قالت إنها تابعة للنظام السوري السابق.
وتصاعدت الأحداث مع اندلاع موجة احتجاجات واسعة، بالتزامن مع إعلان فصيل مسلح يُدعى "درع الساحل" سيطرته على مناطق عدة، من بينها مطار سطامو العسكري بريف اللاذقية، وعدد من البلدات المجاورة.
وأعلنت السلطات السورية الجديدة بدء حملة واسعة في الساحل السوري لمواجهة الاحتجاجات والمظاهر المسلحة في تلك المدن والقرى، فيما أشارت تقارير صحفية إلى أن الاشتباكات المسلحة أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في المنطقة الساحلية من سوريا.
من جهته، دعا الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع فلول النظام السابق إلى تسليم سلاحهم، متعهدًا بمحاسبة "كل من يتجاوز على المدنيين العزل"، مشددًا على أن أهالي الساحل السوري جزء من مسؤولية الدولة.
وتشهد بعض المناطق في سوريا حالة من الانفلات الأمني منذ سقوط النظام السابق في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، حيث تجري مناوشات بين قوى الأمن التابعة للإدارة الجديدة وبعض العناصر أو المجموعات المسلحة التي لم تجرِ تسوية أوضاعها بعد، ولم تندمج في الهياكل العسكرية والأمنية للإدارة الجديدة.
وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو قلقة بشأن التصعيد في سوريا، ودعت القادة السوريين القادرين على التأثير على الوضع في سوريا إلى بذل كل ما في وسعهم لحقن الدماء في أقرب وقت ممكن.
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