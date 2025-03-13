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https://sarabic.ae/20250313/الشرع-يتسلم-مسودة-الإعلان-الدستوري-هذه-تفاصيلها-1098631359.html
الشرع يوقع على مسودة الإعلان الدستوري في سوريا
الشرع يوقع على مسودة الإعلان الدستوري في سوريا
سبوتنيك عربي
وقع الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، اليوم الخميس، على "مسودة الإعلان الدستوري الجديد"، وذلك من اللجنة المكلفة بصياغته". 13.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-13T12:24+0000
2025-03-13T13:05+0000
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ووفقا لمسودة الإعلان الدستوري السوري، تم تحديد المدة الانتقالية بـ 5 سنوات، مشيرا إلى أن "الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع".وأكدت المسودة "الحفاظ على اسم الدولة (الجمهورية العربية السورية) ودين رئيسها (الإسلام) دون تغيير، وأن يستمد الإعلان مشروعيته من الرغبة في بناء سوريا".وأضافت مسودة الإعلان الدستوري السوري "منح الرئيس سلطة استثنائية واحدة هي إعلان حالة الطوارئ، وحصر السلطة التنفيذية بيد الرئيس خلال الفترة الانتقالية".وكلف الشرع، أخيرا، لجنة مكونة من 7 أعضاء، بينهم سيدتان، بمهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري، وسط حالة من التنديد.ومن المقرر أن تتولى اللجنة مهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في سوريا.وتتكون اللجنة من كل من "عبد الحميد العواك، وياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضى جلكي، وأحمد قربي، وبهية ماركني".وفي نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، شنت مجموعات المعارضة السورية المسلحة هجومًا واسع النطاق ضد مواقع الجيش السوري. وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، دخلت دمشق، وغادر الرئيس السوري السابق بشار الأسد، من البلاد.وفي 10 ديسمبر 2024، تم الإعلان عن تعيين محمد البشير، الذي ترأس ما يسمى "حكومة الإنقاذ" في محافظة إدلب شمالي سوريا، رئيسًا لمجلس الوزراء السوري لمرحلة انتقالية تستمر حتى الأول من مارس/ آذار 2025.وفي 29 يناير/ كانون الثاني الناضي، أُعلن رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، رئيسًا لسوريا لفترة انتقالية قد تمتد، حسبما أعلن، إلى خمس سنوات.من جهتها، دعت الخارجية الروسية جميع الأطراف المعنية إلى نبذ العنف وحل الخلافات المتعلقة بالحكم في سوريا عبر الوسائل السياسية، مؤكدة ضرورة احترام آراء جميع القوى العرقية والطائفية في المجتمع السوري، ودعم الجهود الرامية إلى إقامة عملية سياسية شاملة.
https://sarabic.ae/20250303/ممثل-المجلس-الوطني-الكردي-السوري-لم-يتم-استشارتنا-بشأن-تشكيل-لجنة-لإعداد-مسودة-الإعلان-الدستوري-1098352588.html
https://sarabic.ae/20250216/الحكومة-السورية-تعلن-عن-بدء-أول-جلسة-تحضيرية-لمؤتمر-الحوار-الوطني-في-حمص-1097843973.html
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أخبار سوريا اليوم, أحمد الشرع, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, أحمد الشرع, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الشرع يوقع على مسودة الإعلان الدستوري في سوريا

12:24 GMT 13.03.2025 (تم التحديث: 13:05 GMT 13.03.2025)
© Photo / sanaالشرع يوقع على مسودة الإعلان الدستوري في سوريا
الشرع يوقع على مسودة الإعلان الدستوري في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2025
© Photo / sana
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وقع الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، اليوم الخميس، على "مسودة الإعلان الدستوري الجديد"، وذلك من اللجنة المكلفة بصياغته".
ووفقا لمسودة الإعلان الدستوري السوري، تم تحديد المدة الانتقالية بـ 5 سنوات، مشيرا إلى أن "الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع".
وأكدت المسودة "الحفاظ على اسم الدولة (الجمهورية العربية السورية) ودين رئيسها (الإسلام) دون تغيير، وأن يستمد الإعلان مشروعيته من الرغبة في بناء سوريا".
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وأضافت مسودة الإعلان الدستوري السوري "منح الرئيس سلطة استثنائية واحدة هي إعلان حالة الطوارئ، وحصر السلطة التنفيذية بيد الرئيس خلال الفترة الانتقالية".

وحسب مسودة الإعلان، فإن "الدولة ملتزمة بالحفاظ على وحدة الأرض والشعب من خلال إدارة التنوع وحفظ حقوق المواطنين، مع وجود باب خاص بالحقوق والحريات".

وكلف الشرع، أخيرا، لجنة مكونة من 7 أعضاء، بينهم سيدتان، بمهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري، وسط حالة من التنديد.
ومن المقرر أن تتولى اللجنة مهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في سوريا.
وتتكون اللجنة من كل من "عبد الحميد العواك، وياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضى جلكي، وأحمد قربي، وبهية ماركني".
وفي نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، شنت مجموعات المعارضة السورية المسلحة هجومًا واسع النطاق ضد مواقع الجيش السوري. وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، دخلت دمشق، وغادر الرئيس السوري السابق بشار الأسد، من البلاد.
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وفي 10 ديسمبر 2024، تم الإعلان عن تعيين محمد البشير، الذي ترأس ما يسمى "حكومة الإنقاذ" في محافظة إدلب شمالي سوريا، رئيسًا لمجلس الوزراء السوري لمرحلة انتقالية تستمر حتى الأول من مارس/ آذار 2025.
وفي 29 يناير/ كانون الثاني الناضي، أُعلن رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، رئيسًا لسوريا لفترة انتقالية قد تمتد، حسبما أعلن، إلى خمس سنوات.
من جهتها، دعت الخارجية الروسية جميع الأطراف المعنية إلى نبذ العنف وحل الخلافات المتعلقة بالحكم في سوريا عبر الوسائل السياسية، مؤكدة ضرورة احترام آراء جميع القوى العرقية والطائفية في المجتمع السوري، ودعم الجهود الرامية إلى إقامة عملية سياسية شاملة.
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