https://sarabic.ae/20250216/الحكومة-السورية-تعلن-عن-بدء-أول-جلسة-تحضيرية-لمؤتمر-الحوار-الوطني-في-حمص-1097843973.html

الحكومة السورية تعلن عن بدء أول جلسة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في حمص

الحكومة السورية تعلن عن بدء أول جلسة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في حمص

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس لجنة الحوار الوطني في سوريا ماهر علوش، اليوم الأحد، عن بدء أولى الجلسات التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في حمص، مشيرا إلى المسؤولية التاريخية التي... 16.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-16T20:12+0000

2025-02-16T20:12+0000

2025-02-16T20:12+0000

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ونقلت وكالة "سانا" السورية عن علوش، قوله "أعددنا متطلبات نجاح الحوار الوطني وسنواصل لقاءاتنا بالمحافظات وصولا لأوراق تمثل كل الآراء"، مؤكدا أن "هذا الحوار يهدف إلى الاستماع لآراء المواطنين ومقترحاتهم حول القضايا الوطنية المطروحة، لتحويلها إلى ورشات عمل خلال المؤتمر، بما يضمن تفاعلاً حقيقياً بين مختلف فئات المجتمع.وكشف علوش أن "التمثيل في المؤتمر يشمل كل الشرائح والمكونات دون الاعتماد على نسب مئوية مرتبطة بعدد السكان"، مؤكدا أن الهدف الأساسي هو ضمان مشاركة وطنية شاملة.وشدد رئيس لجنة الحوار الوطني، على ضرورة أن تضع محاور المؤتمر، الأسس لمفردات الدستور القادم وتشخيص مشكلات الدولة السورية، مؤكدا أن "دور اللجنة تنظيمي، ومهمتها هي الاستماع إلى الآراء والأفكار دون أن نتبنى أي موقف مسبق أو تصدر أحكاماً عليها.وختم علوش بالقول: "حلمنا هو بناء دولة قوية يشعر فيها كل مواطن بالفخر والكرامة، ودولة تستند إلى مبادئ العدالة والحرية والمساواة وهي القيم التي ضحى السوريون كثيراً من أجلها".وأعلن الرئيس السوري خلال الفترة الانتقالية أحمد الشرع، في وقت سابق، بأنه سيتم العمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملة، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان في الأيام المقبلة عن لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني.وقال الشرع في خطاب للسوريين بعد توليه الرئاسة: "إلى أبناء الشعب السوري الأبي أقف أمامكم اليوم بقلب ملؤه الأمل والعزيمة، موجهاً كلمتي إلى كل السوريين والسوريات، إلى من يعيشون في مخيمات التهجير، إلى النازحين واللاجئين، إلى الجرحى والمصابين، إلى عائلات الشهداء والمفقودين، إلى الناشطين الثوار الذين كرسوا حياتهم للنضال من أجل سوريا الحرة".وكانت المعارضة السورية المسلحة تمكّنت من دخول العاصمة دمشق، يوم 8 كانون الأول/ديسمبر الجاري، والسيطرة على مفاصل الدولة والإعلان عن رحيل حكومة بشار الأسد، بعد اشتباكات ومعارك بدأت بالسيطرة على مدينة حلب، كما وصلت إلى الحدود اللبنانية حيث سيطرت على نقاط الجيش السوري عند المعابر الحدودية.وقررت قيادة المعارضة المسلحة في سوريا، تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة مؤقتة لتسيير الأعمال، خلال فترة انتقالية تنتهي في آذار/مارس 2025.من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الأسد قرر بعد مفاوضات مع أطراف الصراع السوري ترك منصبه ومغادرة سوريا، لافتة إلى أن الأسد أعطى تعليماته بضرورة نقل السلطة سلميًا.

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