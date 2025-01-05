https://sarabic.ae/20250105/مدير-مكتب-الائتلاف-السوري-في-القاهرة-هناك-تخوفات-بشأن-إجراء-حوار-وطني-من-لون-واحد-1096508680.html

مدير مكتب "الائتلاف السوري" في القاهرة: هناك تخوفات بشأن إجراء حوار وطني من "لون واحد"

مدير مكتب "الائتلاف السوري" في القاهرة: هناك تخوفات بشأن إجراء حوار وطني من "لون واحد"

سبوتنيك عربي

قال عادل الحلواني، مدير مكتب "الائتلاف السوري" في القاهرة، إن هناك نقاش بشأن مشاركات التيارات السياسية في صياغة المشهد السوري الجديد. 05.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-05T19:10+0000

2025-01-05T19:10+0000

2025-01-05T19:10+0000

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وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك" أن هناك ضرورة لمشاركة كافة التيارات والأطياف السياسية في المرحلة المقبلة، مع الوضع في الاعتبار أنه من غير المشروع استمرار الوضع الراهن كما هو عليه.وأوضح الحلواني أن التحركات الخارجية للحكومة الحالية في دمشق تطرح تساؤلات مهمة، وكانت بحاجة إلى التريث لمعالجة الكثير من الأمور داخليا وعربيا أولا.وأشار إلى أن تيارات المعارضة تتخوف من أن يكون الحوار الوطني المرتقب من "لون واحد"، خاصة أنه لم يتضح الموعد أو شكل المؤتمر الوطني الجامع حتى الآن ولا الأطراف التي سيتم دعوتها له، فضلا عن ضرورة الحوار والنقاش بين كافة الأطراف والتيارات المعارضة في الداخل والخارج".وأعرب عن أمله في ضرورة بناء سوريا، على أن تكون مرجعيتها عربية قبل كل شي.وأفادت الخارجية المصرية في بيان، بأن عبد العاطي بحث مع بلينكن خلال الاتصال الذي تم مساء أمس السبت، التطورات في قطاع غزة والمستجدات فى سوريا.ووفقا للبيان، أكد الوزير عبد العاطي على أهمية مواصلة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق.في الإطار، وصل اليوم الأحد، وفد رفيع المستوى من الحكومة السورية المؤقتة يضم وزيري الخارجية والدفاع ورئيس الاستخبارات العامة في أول زيارة رسمية إلى قطر منذ تولي السلطة في سوريا قبل نحو شهر.وذكرت وكالة الأنباء السورية أن وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني يصل إلى العاصمة القطرية الدوحة، برفقة وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب.وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.

https://sarabic.ae/20250105/الشيباني-سوريا-الجديدة-ستحظى-بعلاقات-جيدة-مع-المنطقة-يسودها-السلام-والتعاون-المشترك-1096504960.html

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