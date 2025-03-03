https://sarabic.ae/20250303/ممثل-المجلس-الوطني-الكردي-السوري-لم-يتم-استشارتنا-بشأن-تشكيل-لجنة-لإعداد-مسودة-الإعلان-الدستوري-1098352588.html

ممثل "المجلس الوطني الكردي السوري": لم يتم استشارتنا بشأن تشكيل لجنة لإعداد مسودة الإعلان الدستوري

ممثل "المجلس الوطني الكردي السوري": لم يتم استشارتنا بشأن تشكيل لجنة لإعداد مسودة الإعلان الدستوري

سبوتنيك عربي

كلف رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، أمس الأحد، لجنة مكونة من 7 أعضاء، بينهم سيدتان، بمهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري، وسط حالة من التنديد. 03.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-03T15:56+0000

2025-03-03T15:56+0000

2025-03-03T15:56+0000

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وتتكون اللجنة من كل من "عبد الحميد العواك، وياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضى جلكي، وأحمد قربي، وبهية ماركني".تعليقا على الخطوة، قال عبد الحكيم بشار، نائب رئيس "الائتلاف الوطني السوري"، عن "المجلس الوطني الكردي"، إن الحكومة في دمشق لم تتشاور مع المجلس الوطني الكردي أو أي طرف بشأن تشكيل لجنة لصياغة مسودة الإعلان الدستوري.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن المجلس الوطني الكردي لم يتم استشارته أو التواصل مع، كما هو الأمر مع كل الأطراف الكردية.خطوة هامةولفت إلى أن صياغة الإعلان الدستوري بمثابة خطوة مهمة، غير أن الأمر يتوقف على مضمون الإعلان.ولفت إلى أن بعض التساؤلات تظل مطروحة بشأن صياغة مشروع الإعلان الدستوري، والتي تتعلق بالديمقراطية الحقيقية وحقوق الإنسان، وحقوق المرأة والحريات العامة والخاصة، وكذلك حقوق المكونات.وشدد على أن بعض الجوانب تحمل أهمية ومنها تثبيت مبدأ التشاركية في إدارة البلاد، إلى جانب العديد من الجوانب الأخرى التي يرتقب أن تضمن في الإعلان الدستوري.ومن المقرر أن تتولى اللجنة مهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في سوريا.وفي 29 يناير بعد إعلانه رئيسا انتقاليا للبلاد، تعهد الشرع إصدار "إعلان دستوري" للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل "لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر" وحلّ مجلس الشعب"، لكن العديد من المكونات السورية تندد بعدم مشاركتهم في الخطوات التي يتم اتخاذها.وتواجه الحكومة الانتقالية العديد من التحديات، خاصة فيما يتعلق بعدم مشاركة المكونات السورية.أزمة مع المكوناتبالأمس الأحد طالب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكراوتي غوردان رادمان، "النظام الحاكم في دمشق، باحترام الأقليات في سوريا ومن بينهم الدروز"، على حد قوله.وقال ساعر إن "إسرائيل لديها علاقات جيدة مع الأقلية الدرزية، وهناك جالية من الدروز في إسرائيل، ومن المهم جدا بالنسبة للنظام الحاكم الجديد في دمشق، أن يحترم حقوق الأقليات بما في ذلك حقوق الدروز".وأوضح الوزير الإسرائيلي أن "النظام الحاكم الجديد في دمشق، هو نظام غير منتخب من الشعب السوري بل هم مجموعة من الجهاديين، الذين كانوا يسيطرون على إدلب (محافظة سورية شمال غربي البلاد) بالقوة واستولوا على الحكم في مناطق أخرى بما في ذلك دمشق، وذلك لا يعني بأن لديهم الحق في الاعتداء على الأقليات سواء أكانوا دروزا أو أكرادا أو غيرهم".وتشهد بعض المناطق في سوريا حالة من الانفلات الأمني منذ سقوط النظام السابق، حيث تجري مناوشات بين قوى الأمن التابعة للإدارة الجديدة وبعض العناصر أو المجموعات المسلحة التي لم تجر تسوية أوضاعها بعد ولم تندمج في الهياكل العسكرية والأمنية للإدارة الجديدة.

https://sarabic.ae/20250227/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-محور-فيلادلفيا-سيبقى-منطقة-عازلة-تماما-كما-هو-الحال-في-لبنان-وسوريا-1098219608.html

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