https://sarabic.ae/20250303/تركيا-تزود-مطار-دمشق-بنظامي-إرسال-واستقبال-لاسلكيين-1098337147.html

تركيا تزود مطار دمشق بنظامي إرسال واستقبال لاسلكيين

تركيا تزود مطار دمشق بنظامي إرسال واستقبال لاسلكيين

سبوتنيك عربي

أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، أن بلاده تشارك في جهود إعادة تأهيل مطار دمشق الدولي، مع التركيز على تعزيز أمن الملاحة والجانب... 03.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-03T09:07+0000

2025-03-03T09:07+0000

2025-03-03T09:08+0000

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ونقلت وكالة "الأناضول"، عن الوزير التركي بيانا، قال فيه إن "تركيا قامت في المرحلة الأولى بتركيب نظامي إرسال واستقبال لاسلكيين جديدين لتحسين سلامة الطيران في المطار".وأضاف أوغلو أن الفرق التركية، التي وصلت إلى مطار دمشق في فبراير/ شباط الماضي، تقوم بأعمال صيانة وتجديد للأجهزة المتعلقة بتأمين رحلات الطيران، كما تم نقل 113 مركبة وجهازا ونظاما عبر 6 شاحنات لضمان تنفيذ الرحلات الجوية بأمان في مطار دمشق، والمجال الجوي السوري بشكل عام.وأشار الوزير التركي إلى أن الجانب الأمني يعد من أهم الأولويات في المطارات، مؤكدًا أن "المعدات التي أرسلتها تركيا ساهمت في رفع مستوى الأمان في المطار، ومن بين الأجهزة التي قدمتها تركيا، أجهزة الأشعة السينية وكاشفات آثار المتفجرات".كما أشار إلى أن "تركيا ساهمت في تعزيز مستوى السلامة من الحرائق في مطار دمشق لمواجهة حالات الطوارئ، وذلك من خلال تقديم مركبات وتقنيات خاصة بعمليات الإنقاذ ومكافحة الحرائق في المطارات".وفي هذا السياق، أجرى وزير النقل التركي مباحثات مع نظيره السوري، بهاء الدين شرم، أول أمس السبت، حول التعاون بين البلدين في مجال النقل، مع التركيز على أعمال التجديد التي تقوم بها تركيا في مطار دمشق الدولي، إذ يأتي ذلك في أعقاب التطورات السياسية الأخيرة في سوريا.وأظهرت المقاطع المتداولة موكبا يضم عددا من الشاحنات، التي تحمل معدات تقنية متجهة إلى مطار دمشق الدولي لتطوريه، وقال عبد القادر أورال أوغلو، في بيان، إن بلاده "أرسلت فريقا تقنيا يضم 25 شخصا إلى سوريا، لإعادة تأهيل وتطوير مطار دمشق".وأوضح الوزير أنهم شكلوا فريقا تقنيا من موظفي المديرية العامة لتشغيل المطارات الحكومية بهدف تأهيل وتطوير مطار دمشق الدولي، الذي أصيب بتهالك خلال السنوات الـ13 الماضية، مشيرًا إلى أن الفريق التركي دخل الأراضي السورية عبر معبر "جيلوه غوزو" الحدودي المقابل لمعبر "باب الهوى" السوري، بتاريخ 7 فبراير/ شباط الجاري، ويتولى الفريق التركي تركيب الأجهزة في مطار دمشق وتدريب الموظفين على استخدامها.

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