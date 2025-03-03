https://sarabic.ae/20250303/تركيا-تزود-مطار-دمشق-بنظامي-إرسال-واستقبال-لاسلكيين-1098337147.html
تركيا تزود مطار دمشق بنظامي إرسال واستقبال لاسلكيين
تركيا تزود مطار دمشق بنظامي إرسال واستقبال لاسلكيين
سبوتنيك عربي
أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، أن بلاده تشارك في جهود إعادة تأهيل مطار دمشق الدولي، مع التركيز على تعزيز أمن الملاحة والجانب... 03.03.2025, سبوتنيك عربي
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ونقلت وكالة "الأناضول"، عن الوزير التركي بيانا، قال فيه إن "تركيا قامت في المرحلة الأولى بتركيب نظامي إرسال واستقبال لاسلكيين جديدين لتحسين سلامة الطيران في المطار".وأضاف أوغلو أن الفرق التركية، التي وصلت إلى مطار دمشق في فبراير/ شباط الماضي، تقوم بأعمال صيانة وتجديد للأجهزة المتعلقة بتأمين رحلات الطيران، كما تم نقل 113 مركبة وجهازا ونظاما عبر 6 شاحنات لضمان تنفيذ الرحلات الجوية بأمان في مطار دمشق، والمجال الجوي السوري بشكل عام.وأشار الوزير التركي إلى أن الجانب الأمني يعد من أهم الأولويات في المطارات، مؤكدًا أن "المعدات التي أرسلتها تركيا ساهمت في رفع مستوى الأمان في المطار، ومن بين الأجهزة التي قدمتها تركيا، أجهزة الأشعة السينية وكاشفات آثار المتفجرات".كما أشار إلى أن "تركيا ساهمت في تعزيز مستوى السلامة من الحرائق في مطار دمشق لمواجهة حالات الطوارئ، وذلك من خلال تقديم مركبات وتقنيات خاصة بعمليات الإنقاذ ومكافحة الحرائق في المطارات".وفي هذا السياق، أجرى وزير النقل التركي مباحثات مع نظيره السوري، بهاء الدين شرم، أول أمس السبت، حول التعاون بين البلدين في مجال النقل، مع التركيز على أعمال التجديد التي تقوم بها تركيا في مطار دمشق الدولي، إذ يأتي ذلك في أعقاب التطورات السياسية الأخيرة في سوريا.وأظهرت المقاطع المتداولة موكبا يضم عددا من الشاحنات، التي تحمل معدات تقنية متجهة إلى مطار دمشق الدولي لتطوريه، وقال عبد القادر أورال أوغلو، في بيان، إن بلاده "أرسلت فريقا تقنيا يضم 25 شخصا إلى سوريا، لإعادة تأهيل وتطوير مطار دمشق".وأوضح الوزير أنهم شكلوا فريقا تقنيا من موظفي المديرية العامة لتشغيل المطارات الحكومية بهدف تأهيل وتطوير مطار دمشق الدولي، الذي أصيب بتهالك خلال السنوات الـ13 الماضية، مشيرًا إلى أن الفريق التركي دخل الأراضي السورية عبر معبر "جيلوه غوزو" الحدودي المقابل لمعبر "باب الهوى" السوري، بتاريخ 7 فبراير/ شباط الجاري، ويتولى الفريق التركي تركيب الأجهزة في مطار دمشق وتدريب الموظفين على استخدامها.
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم
تركيا تزود مطار دمشق بنظامي إرسال واستقبال لاسلكيين
09:07 GMT 03.03.2025 (تم التحديث: 09:08 GMT 03.03.2025)
أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، أن بلاده تشارك في جهود إعادة تأهيل مطار دمشق الدولي، مع التركيز على تعزيز أمن الملاحة والجانب التقني للمطار.
ونقلت وكالة
"الأناضول"، عن الوزير التركي بيانا، قال فيه إن "تركيا قامت في المرحلة الأولى بتركيب نظامي إرسال واستقبال لاسلكيين جديدين لتحسين سلامة الطيران في المطار".
وأضاف أوغلو أن الفرق التركية، التي وصلت إلى مطار دمشق في فبراير/ شباط الماضي، تقوم بأعمال صيانة وتجديد للأجهزة المتعلقة بتأمين رحلات الطيران، كما تم نقل 113 مركبة وجهازا ونظاما عبر 6 شاحنات لضمان تنفيذ الرحلات الجوية بأمان في مطار دمشق، والمجال الجوي السوري بشكل عام.
وأشار الوزير التركي إلى أن الجانب الأمني يعد من أهم الأولويات في المطارات، مؤكدًا أن "المعدات التي أرسلتها تركيا ساهمت في رفع مستوى الأمان في المطار، ومن بين الأجهزة التي قدمتها تركيا، أجهزة الأشعة السينية وكاشفات آثار المتفجرات".
وأضاف أوغلو: "المهندسون والفنيون الأتراك يبذلون جهدًا كبيرًا في الميدان لإعادة تأهيل البنية التحتية للمطار، كما نقوم بمراجعة الأنظمة الحالية المستخدمة في المطار وإصلاح الأعطال فيها".
كما أشار إلى أن "تركيا ساهمت في تعزيز مستوى السلامة من الحرائق في مطار دمشق لمواجهة حالات الطوارئ
، وذلك من خلال تقديم مركبات وتقنيات خاصة بعمليات الإنقاذ ومكافحة الحرائق في المطارات".
وفي هذا السياق، أجرى وزير النقل التركي مباحثات مع نظيره السوري، بهاء الدين شرم، أول أمس السبت، حول التعاون بين البلدين في مجال النقل، مع التركيز على أعمال التجديد التي تقوم بها تركيا في مطار دمشق الدولي، إذ يأتي ذلك في أعقاب التطورات السياسية الأخيرة في سوريا.
وفي وقت سابق، نشرت وسائل إعلام تركية، مقطع فيديو لوصول فريق فني تركي يضم 25 شخصا، ليبدأ أعماله في سوريا، لإعادة تأهيل وتطوير مطار دمشق الدولي، وتدريب الموظفين على استخدام أجهزة جديدة أرسلتها تركيا.
وأظهرت المقاطع المتداولة موكبا يضم عددا من الشاحنات، التي تحمل معدات تقنية متجهة إلى مطار دمشق الدولي لتطوريه، وقال عبد القادر أورال أوغلو، في بيان، إن بلاده "أرسلت فريقا تقنيا يضم 25 شخصا إلى سوريا، لإعادة تأهيل وتطوير مطار دمشق".
وأوضح الوزير أنهم شكلوا فريقا تقنيا من موظفي المديرية العامة لتشغيل المطارات الحكومية بهدف تأهيل وتطوير مطار دمشق الدولي، الذي أصيب بتهالك خلال السنوات الـ13 الماضية، مشيرًا إلى أن الفريق التركي دخل الأراضي السورية عبر معبر "جيلوه غوزو" الحدودي المقابل لمعبر "باب الهوى" السوري، بتاريخ 7 فبراير/ شباط الجاري، ويتولى الفريق التركي تركيب الأجهزة في مطار دمشق وتدريب الموظفين على استخدامها.