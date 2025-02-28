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الحزب الديمقراطي الكردستاني: الصراعات في الشرق الأوسط دمرت الدول وخطوة أوجلان تاريخية
الحزب الديمقراطي الكردستاني: الصراعات في الشرق الأوسط دمرت الدول وخطوة أوجلان تاريخية
سبوتنيك عربي
أكد كفاح محمود، المستشار الإعلامي لزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن "الصراعات في الشرق الأوسط أدت إلى دمار واسع"، مشددًا على أنّ "الحل السلمي يجب... 28.02.2025, سبوتنيك عربي
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:وأشار محمود، إلى أن "وفودًا زارت مؤسس حزب العمال الكردستاني عبد لله أوجلان في سجنه أكثر من مرة، ونقلت أفكارًا إلى القيادة الكردية في العراق، كان من بينها ما تم بلورته في خطابه الأخير".وأشار المستشار الإعلامي لزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى أن "الأتراك غير قادرين على القضاء على حزب العمال الكردستاني، كما أن الحزب غير قادر على تحقيق مطالبه عبر السلاح، مما يجعل الخيار السلمي هو الأنجح لتحقيق المكاسب السياسية".كما شدد على أن "التغيرات الدولية والإقليمية، خصوصًا بعد الأزمة الروسية الاوكرانية، قد تدفع تركيا إلى إعادة النظر في سياساتها الداخلية، بما في ذلك الملف الكردي"، مشيرًا إلى أنّ "القيادة التركية مطالبة بتقديم مشروع سلام يقنع ملايين الأكراد في تركيا بمنحهم حقوقهم في اللغة والثقافة والتعليم والسياسة".وفي ختام حديثه، قال محمود: إن "حزب العمال الكردستاني بحاجة إلى مراجعة استراتيجيته بالكامل"، مشيرًا إلى أن "العصر الحالي لم يعد مناسبًا لحروب العصابات الطويلة الأمد، خصوصًا مع تغير موازين القوى في المنطقة"، مؤكدًا أن "أي حل مستدام يجب أن يكون قائمًا على الحوار والتفاهم المشترك بين الأطراف المعنية".عبد الله أوجلان.. 10 حقائق عن الزعيم الكردي المثير للجدلعبد الله أوجلان يدعو جميع المجموعات الكردية المسلحة للتخلي عن السلاح وحل نفسها
https://sarabic.ae/20250227/رئيس-إقليم-كردستان-العراق-يرحب-بدعوة-أوجلان-لنزع-سلاح-حزب-العمال-الكردستاني-وحله-1098238504.html
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تقارير سبوتنيك, حصري, العراق, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم
تقارير سبوتنيك, حصري, العراق, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم

الحزب الديمقراطي الكردستاني: الصراعات في الشرق الأوسط دمرت الدول وخطوة أوجلان تاريخية

15:54 GMT 28.02.2025
© AP Photo / Maya Alleruzzoعناصر قوات "قسد" (قوات سوريا الديمقراطية) المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، 2019
عناصر قوات قسد (قوات سوريا الديمقراطية) المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Maya Alleruzzo
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حصري
أكد كفاح محمود، المستشار الإعلامي لزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن "الصراعات في الشرق الأوسط أدت إلى دمار واسع"، مشددًا على أنّ "الحل السلمي يجب أن يكون بديلاً للحروب".
:وأشار محمود، إلى أن "وفودًا زارت مؤسس حزب العمال الكردستاني عبد لله أوجلان في سجنه أكثر من مرة، ونقلت أفكارًا إلى القيادة الكردية في العراق، كان من بينها ما تم بلورته في خطابه الأخير".

وأضاف في حديث عبر "سبوتنيك" أنّ "زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، سبق أن نصح أوجلان بالتخلي عن السلاح واعتماد الحوار مع أنقرة"، مؤكدا أن "هذا الخيار كان سيجعل الأمور أسهل، إلا أن "صقور الخيار العسكري" داخل حزب العمال الكردستاني دفعوا الحزب وتركيا إلى خسائر بشرية كبيرة، ليكتشف الطرفان في النهاية أن الصراعات المسلحة لا يمكن أن تنتهي بانتصار أحد على الآخر".

نيجيرفان بارزاني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2025
رئيس إقليم كردستان العراق يرحب بدعوة أوجلان لنزع سلاح حزب العمال الكردستاني وحله
أمس, 16:48 GMT
وأشار المستشار الإعلامي لزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى أن "الأتراك غير قادرين على القضاء على حزب العمال الكردستاني، كما أن الحزب غير قادر على تحقيق مطالبه عبر السلاح، مما يجعل الخيار السلمي هو الأنجح لتحقيق المكاسب السياسية".

وأشار محمود إلى أن "أوجلان كان قد دعا إلى إنهاء الصراع المسلح منذ عام 2013، لكن العسكر داخل الحزب كانوا يرفضون ذلك، مما أدى إلى استمرار الحرب". وأضاف أن "القيادة التركية ليست وحدها المسؤولة عن فشل جهود السلام، بل إن التشدد داخل حزب العمال الكردستاني لعب دورًا كبيرًا في استمرار الأزمة".

كما شدد على أن "التغيرات الدولية والإقليمية، خصوصًا بعد الأزمة الروسية الاوكرانية، قد تدفع تركيا إلى إعادة النظر في سياساتها الداخلية، بما في ذلك الملف الكردي"، مشيرًا إلى أنّ "القيادة التركية مطالبة بتقديم مشروع سلام يقنع ملايين الأكراد في تركيا بمنحهم حقوقهم في اللغة والثقافة والتعليم والسياسة".
وفي ختام حديثه، قال محمود: إن "حزب العمال الكردستاني بحاجة إلى مراجعة استراتيجيته بالكامل"، مشيرًا إلى أن "العصر الحالي لم يعد مناسبًا لحروب العصابات الطويلة الأمد، خصوصًا مع تغير موازين القوى في المنطقة"، مؤكدًا أن "أي حل مستدام يجب أن يكون قائمًا على الحوار والتفاهم المشترك بين الأطراف المعنية".
عبد الله أوجلان.. 10 حقائق عن الزعيم الكردي المثير للجدل
عبد الله أوجلان يدعو جميع المجموعات الكردية المسلحة للتخلي عن السلاح وحل نفسها
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