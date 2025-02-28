الحزب الديمقراطي الكردستاني: الصراعات في الشرق الأوسط دمرت الدول وخطوة أوجلان تاريخية

https://sarabic.ae/20250228/الحزب-الديمقراطي-الكردستاني-الصراعات-في-الشرق-الأوسط-دمرت-الدول-وخطوة-أوجلان-تاريخية-1098269336.html
الحزب الديمقراطي الكردستاني: الصراعات في الشرق الأوسط دمرت الدول وخطوة أوجلان تاريخية
الحزب الديمقراطي الكردستاني: الصراعات في الشرق الأوسط دمرت الدول وخطوة أوجلان تاريخية
سبوتنيك عربي
أكد كفاح محمود، المستشار الإعلامي لزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن "الصراعات في الشرق الأوسط أدت إلى دمار واسع"، مشددًا على أنّ "الحل السلمي يجب... 28.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-28T15:54+0000
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:وأشار محمود، إلى أن "وفودًا زارت مؤسس حزب العمال الكردستاني عبد لله أوجلان في سجنه أكثر من مرة، ونقلت أفكارًا إلى القيادة الكردية في العراق، كان من بينها ما تم بلورته في خطابه الأخير".وأشار المستشار الإعلامي لزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى أن "الأتراك غير قادرين على القضاء على حزب العمال الكردستاني، كما أن الحزب غير قادر على تحقيق مطالبه عبر السلاح، مما يجعل الخيار السلمي هو الأنجح لتحقيق المكاسب السياسية".كما شدد على أن "التغيرات الدولية والإقليمية، خصوصًا بعد الأزمة الروسية الاوكرانية، قد تدفع تركيا إلى إعادة النظر في سياساتها الداخلية، بما في ذلك الملف الكردي"، مشيرًا إلى أنّ "القيادة التركية مطالبة بتقديم مشروع سلام يقنع ملايين الأكراد في تركيا بمنحهم حقوقهم في اللغة والثقافة والتعليم والسياسة".وفي ختام حديثه، قال محمود: إن "حزب العمال الكردستاني بحاجة إلى مراجعة استراتيجيته بالكامل"، مشيرًا إلى أن "العصر الحالي لم يعد مناسبًا لحروب العصابات الطويلة الأمد، خصوصًا مع تغير موازين القوى في المنطقة"، مؤكدًا أن "أي حل مستدام يجب أن يكون قائمًا على الحوار والتفاهم المشترك بين الأطراف المعنية".عبد الله أوجلان.. 10 حقائق عن الزعيم الكردي المثير للجدلعبد الله أوجلان يدعو جميع المجموعات الكردية المسلحة للتخلي عن السلاح وحل نفسها
https://sarabic.ae/20250227/رئيس-إقليم-كردستان-العراق-يرحب-بدعوة-أوجلان-لنزع-سلاح-حزب-العمال-الكردستاني-وحله-1098238504.html
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الحزب الديمقراطي الكردستاني: الصراعات في الشرق الأوسط دمرت الدول وخطوة أوجلان تاريخية
حصري
أكد كفاح محمود، المستشار الإعلامي لزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن "الصراعات في الشرق الأوسط أدت إلى دمار واسع"، مشددًا على أنّ "الحل السلمي يجب أن يكون بديلاً للحروب".
:وأشار محمود، إلى أن "وفودًا زارت مؤسس حزب العمال الكردستاني عبد لله أوجلان في سجنه أكثر من مرة، ونقلت أفكارًا إلى القيادة الكردية في العراق، كان من بينها ما تم بلورته في خطابه الأخير".
وأضاف في حديث عبر "سبوتنيك" أنّ "زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، سبق أن نصح أوجلان بالتخلي عن السلاح واعتماد الحوار مع أنقرة"، مؤكدا أن "هذا الخيار كان سيجعل الأمور أسهل، إلا أن "صقور الخيار العسكري" داخل حزب العمال الكردستاني دفعوا الحزب وتركيا إلى خسائر بشرية كبيرة، ليكتشف الطرفان في النهاية أن الصراعات المسلحة لا يمكن أن تنتهي بانتصار أحد على الآخر".
وأشار المستشار الإعلامي لزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى أن "الأتراك غير قادرين على القضاء على حزب العمال الكردستاني، كما أن الحزب غير قادر على تحقيق مطالبه عبر السلاح، مما يجعل الخيار السلمي هو الأنجح لتحقيق المكاسب السياسية".
وأشار محمود إلى أن "أوجلان كان قد دعا إلى إنهاء الصراع المسلح منذ عام 2013، لكن العسكر داخل الحزب كانوا يرفضون ذلك، مما أدى إلى استمرار الحرب". وأضاف أن "القيادة التركية ليست وحدها المسؤولة عن فشل جهود السلام، بل إن التشدد داخل حزب العمال الكردستاني لعب دورًا كبيرًا في استمرار الأزمة".
كما شدد على أن "التغيرات الدولية والإقليمية، خصوصًا بعد الأزمة الروسية الاوكرانية، قد تدفع تركيا إلى إعادة النظر في سياساتها الداخلية، بما في ذلك الملف الكردي"، مشيرًا إلى أنّ "القيادة التركية مطالبة بتقديم مشروع سلام يقنع ملايين الأكراد في تركيا بمنحهم حقوقهم في اللغة والثقافة والتعليم والسياسة".
وفي ختام حديثه، قال محمود: إن "حزب العمال الكردستاني بحاجة إلى مراجعة استراتيجيته بالكامل"، مشيرًا إلى أن "العصر الحالي لم يعد مناسبًا لحروب العصابات الطويلة الأمد، خصوصًا مع تغير موازين القوى في المنطقة"، مؤكدًا أن "أي حل مستدام يجب أن يكون قائمًا على الحوار والتفاهم المشترك بين الأطراف المعنية".