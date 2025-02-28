https://sarabic.ae/20250228/الحزب-الديمقراطي-الكردستاني-الصراعات-في-الشرق-الأوسط-دمرت-الدول-وخطوة-أوجلان-تاريخية-1098269336.html

الحزب الديمقراطي الكردستاني: الصراعات في الشرق الأوسط دمرت الدول وخطوة أوجلان تاريخية

الحزب الديمقراطي الكردستاني: الصراعات في الشرق الأوسط دمرت الدول وخطوة أوجلان تاريخية

سبوتنيك عربي

أكد كفاح محمود، المستشار الإعلامي لزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن "الصراعات في الشرق الأوسط أدت إلى دمار واسع"، مشددًا على أنّ "الحل السلمي يجب... 28.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-28T15:54+0000

2025-02-28T15:54+0000

2025-02-28T15:54+0000

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:وأشار محمود، إلى أن "وفودًا زارت مؤسس حزب العمال الكردستاني عبد لله أوجلان في سجنه أكثر من مرة، ونقلت أفكارًا إلى القيادة الكردية في العراق، كان من بينها ما تم بلورته في خطابه الأخير".وأشار المستشار الإعلامي لزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى أن "الأتراك غير قادرين على القضاء على حزب العمال الكردستاني، كما أن الحزب غير قادر على تحقيق مطالبه عبر السلاح، مما يجعل الخيار السلمي هو الأنجح لتحقيق المكاسب السياسية".كما شدد على أن "التغيرات الدولية والإقليمية، خصوصًا بعد الأزمة الروسية الاوكرانية، قد تدفع تركيا إلى إعادة النظر في سياساتها الداخلية، بما في ذلك الملف الكردي"، مشيرًا إلى أنّ "القيادة التركية مطالبة بتقديم مشروع سلام يقنع ملايين الأكراد في تركيا بمنحهم حقوقهم في اللغة والثقافة والتعليم والسياسة".وفي ختام حديثه، قال محمود: إن "حزب العمال الكردستاني بحاجة إلى مراجعة استراتيجيته بالكامل"، مشيرًا إلى أن "العصر الحالي لم يعد مناسبًا لحروب العصابات الطويلة الأمد، خصوصًا مع تغير موازين القوى في المنطقة"، مؤكدًا أن "أي حل مستدام يجب أن يكون قائمًا على الحوار والتفاهم المشترك بين الأطراف المعنية".عبد الله أوجلان.. 10 حقائق عن الزعيم الكردي المثير للجدلعبد الله أوجلان يدعو جميع المجموعات الكردية المسلحة للتخلي عن السلاح وحل نفسها

https://sarabic.ae/20250227/رئيس-إقليم-كردستان-العراق-يرحب-بدعوة-أوجلان-لنزع-سلاح-حزب-العمال-الكردستاني-وحله-1098238504.html

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