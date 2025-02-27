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رئيس إقليم كردستان العراق يرحب بدعوة أوجلان لنزع سلاح حزب العمال الكردستاني وحله
رئيس إقليم كردستان العراق يرحب بدعوة أوجلان لنزع سلاح حزب العمال الكردستاني وحله
سبوتنيك عربي
رحب رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، بدعوة زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، جميع الفصائل الكردية المسلحة للتخلي عن سلاحها... 27.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-27T16:48+0000
2025-02-27T16:48+0000
العراق
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وقال بارزاني في بيان: "نرحب ترحيبا حارا برسالة أوجلان ودعوته لنزع سلاح حزب العمال الكردستاني وحله، وندعو حزب العمال الكردستاني إلى الالتزام بالرسالة وتنفيذها".وفي وقت سابق من اليوم، دعا زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، جميع المجموعات الكردية المسلحة للتخلي عن السلاح وحل نفسها.وبدأ الصراع المسلح مع حزب العمال الكردستاني في تركيا عام 1984 واستؤنف عام 2015.وأصبح وجود القوات التركية في معسكر زليكان شمال شرقي الموصل، نقطة خلاف بين بغداد وأنقرة، وهو ما يبرر انتشارها بأنه ضروري15 قتيلا بانفجار سيارة مفخخة في منبج شمالي سورياهل تحصل مواجهة عسكرية بين الحكومة المؤقتة في سوريا وقوات "قسد" ؟
https://sarabic.ae/20250227/عبد-الله-أوجلان-يدعو-جميع-المجموعات-الكردية-المسلحة-للتخلي-عن-السلاح-وحل-نفسها-1098233800.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, حزب العمال الكردستاني, أخبار تركيا اليوم
العراق, أخبار العراق اليوم, حزب العمال الكردستاني, أخبار تركيا اليوم

رئيس إقليم كردستان العراق يرحب بدعوة أوجلان لنزع سلاح حزب العمال الكردستاني وحله

16:48 GMT 27.02.2025
© AP Photoنيجيرفان بارزاني
نيجيرفان بارزاني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2025
© AP Photo
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رحب رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، بدعوة زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، جميع الفصائل الكردية المسلحة للتخلي عن سلاحها وحل نفسها، وذلك في خطوة تاريخية من المقرر أن تنهي صراعا استمر عقودا بين التنظيم المحظور والدولة التركية.
وقال بارزاني في بيان: "نرحب ترحيبا حارا برسالة أوجلان ودعوته لنزع سلاح حزب العمال الكردستاني وحله، وندعو حزب العمال الكردستاني إلى الالتزام بالرسالة وتنفيذها".

وأضاف: "نأمل أن تفتح هذه الدعوة الطريق للسلام والحل السلمي، وبطبيعة الحال، هذا هو وقت النضال السلمي والمدني والديمقراطي، والذي من خلاله سيتم تحقيق نتائج وإنجازات أفضل، وليس من خلال السلاح والعنف".

حزب العمال الكردستاني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2025
عبد الله أوجلان يدعو جميع المجموعات الكردية المسلحة للتخلي عن السلاح وحل نفسها
14:16 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، دعا زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، جميع المجموعات الكردية المسلحة للتخلي عن السلاح وحل نفسها.

وجاء في بيان لمؤسس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، ألقاها حزب "الديمقراطية والمساواة للشعوب" التركي الموالي للأكراد بعد زيارته في سجن جزيرة إمرالي: "في ظل المناخ الحالي، الذي تشكل بدعوة دولت بهتشلي، والإرادة التي أظهرها السيد رئيس الجمهورية، والمواقف الإيجابية للأحزاب السياسية الأخرى تجاه هذه الدعوة، أتوجه بالدعوة إلى التخلي عن السلاح، وأتحمل المسؤولية التاريخية لهذه الدعوة".

عناصر من حزب العمال الكردستاني بي كي كي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
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9 فبراير, 07:00 GMT
وبدأ الصراع المسلح مع حزب العمال الكردستاني في تركيا عام 1984 واستؤنف عام 2015.

وتوجد في شمال العراق قواعد لحزب العمال الكردستاني، حيث تقوم القوات المسلحة التركية بعمليات جوية وبرية ضدها.

وأصبح وجود القوات التركية في معسكر زليكان شمال شرقي الموصل، نقطة خلاف بين بغداد وأنقرة، وهو ما يبرر انتشارها بأنه ضروري
15 قتيلا بانفجار سيارة مفخخة في منبج شمالي سوريا
هل تحصل مواجهة عسكرية بين الحكومة المؤقتة في سوريا وقوات "قسد" ؟
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