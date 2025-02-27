https://sarabic.ae/20250227/رئيس-إقليم-كردستان-العراق-يرحب-بدعوة-أوجلان-لنزع-سلاح-حزب-العمال-الكردستاني-وحله-1098238504.html

رئيس إقليم كردستان العراق يرحب بدعوة أوجلان لنزع سلاح حزب العمال الكردستاني وحله

رئيس إقليم كردستان العراق يرحب بدعوة أوجلان لنزع سلاح حزب العمال الكردستاني وحله

سبوتنيك عربي

رحب رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، بدعوة زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، جميع الفصائل الكردية المسلحة للتخلي عن سلاحها... 27.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-27T16:48+0000

2025-02-27T16:48+0000

2025-02-27T16:48+0000

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وقال بارزاني في بيان: "نرحب ترحيبا حارا برسالة أوجلان ودعوته لنزع سلاح حزب العمال الكردستاني وحله، وندعو حزب العمال الكردستاني إلى الالتزام بالرسالة وتنفيذها".وفي وقت سابق من اليوم، دعا زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، جميع المجموعات الكردية المسلحة للتخلي عن السلاح وحل نفسها.وبدأ الصراع المسلح مع حزب العمال الكردستاني في تركيا عام 1984 واستؤنف عام 2015.وأصبح وجود القوات التركية في معسكر زليكان شمال شرقي الموصل، نقطة خلاف بين بغداد وأنقرة، وهو ما يبرر انتشارها بأنه ضروري15 قتيلا بانفجار سيارة مفخخة في منبج شمالي سورياهل تحصل مواجهة عسكرية بين الحكومة المؤقتة في سوريا وقوات "قسد" ؟

https://sarabic.ae/20250227/عبد-الله-أوجلان-يدعو-جميع-المجموعات-الكردية-المسلحة-للتخلي-عن-السلاح-وحل-نفسها-1098233800.html

https://sarabic.ae/20250209/إعلام-يكشف-عن-اتفاق-أمريكي-مع-حزب-العمال-الكردستاني-يغير-توازن-القوى-في-سوريا-1097602803.html

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