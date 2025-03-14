https://sarabic.ae/20250314/دروز-لبنان-يصدرون-بيانا-حول-الزيارة-التاريخية-لوفد-سوري-إلى-إسرائيل-1098651073.html

دروز لبنان يصدرون بيانا حول "الزيارة التاريخية" لوفد سوري إلى إسرائيل

دروز لبنان يصدرون بيانا حول "الزيارة التاريخية" لوفد سوري إلى إسرائيل

سبوتنيك عربي

أصدرت مشيخة العقل الدرزية في لبنان، بيانا حول "الزيارة التاريخية" لوفد ديني درزي سوري إلى إسرائيل. 14.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-14T07:43+0000

2025-03-14T07:43+0000

2025-03-14T07:43+0000

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وحذّرت مشيخة العقل الدرزية في لبنان، أمس الخميس، اللبنانيين من المشاركة في زيارة للأماكن الدينية المقدسة بإسرائيل، وذلك على خلفية ما يتم تداوله من أنباء عن تخطيط وفد ديني درزي سوري للقيام بهذه الزيارة.وقال المكتب الإعلامي في مشيخة العقل، في بيان له: "بعد إعلامنا بالدعوة الموجّهة إلى مشايخ حضر وإقليم البلّان لزيارة الأماكن المقدسة في الأراضي المحتلة، فإن مشيخة العقل في لبنان تحذّر مجددا الأخوة اللبنانيين، من مخاطر الانجراف العاطفي وتبعات المشاركة في هذه المناسبة وغيرها، لما يترتب على ذلك من مسؤولية قانونية على كل من يدخل الأراضي المحتلة".وأكد بيان مشيخة العقل الدرزية في لبنان على "المحاسبة الدينية، ورفع الغطاء بالكامل عن كل مخالف لتلك التوجهات"، حيث أعربت المشيخة عن أملها في "التفهم والتجاوب بمسؤولية والتزام".ولفت طريف إلى أن الزيارة التي سيقوم بها نحو 100 من شيوخ الدروز السوريين، والمقرر إجراؤها، اليوم الجمعة، ستكون الأولى لإسرائيل منذ نحو 50 عاما، حين جاءت مجموعة منهم مباشرة بعد حرب عام 1973.ويشار إلى أن إسرائيل تضم مجموعة صغيرة من الدروز، بينما يعيش نحو 24 ألف درزي في هضبة الجولان السورية المحتلة، التي استولت عليها إسرائيل من سوريا في حرب عام 1967.وأمس الخميس، شن سلاح الجو الإسرائيلي هجوما على أهداف في العاصمة السورية دمشق. ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، فإن "غارات لسلاح الطيران الإسرائيلي استهدفت أحد الأبنية السكنية بمشروع دمر على أطراف العاصمة دمشق وسيارات الإسعاف والدفاع المدني توجهت للموقع المستهدف، وسط معلومات تتحدث عن سقوط عدد من القتلى والجرحى".وأنشأ الجيش الإسرائيلي نقاطا عسكرية عدة في مواقع استراتيجية، منها سفوح جبل الشيخ، وباتت قواته تشرف ناريا على محافظات درعا والقنيطرة وريف دمشق.

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