https://sarabic.ae/20250313/سلاح-الجو-الإسرائيلي-يشن-غارة-على-العاصمة-السورية-دمشق-1098626504.html
سلاح الجو الإسرائيلي يشن غارة على العاصمة السورية دمشق
سلاح الجو الإسرائيلي يشن غارة على العاصمة السورية دمشق
سبوتنيك عربي
شن سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الخميس، هجوما على أهداف في العاصمة السورية دمشق. 13.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-13T11:38+0000
2025-03-13T11:38+0000
2025-03-13T11:38+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/10/1095838223_0:96:1166:751_1920x0_80_0_0_4adab243ab558bea0d196d8bbd45dca2.jpg
ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، فإن "غارات لسلاح الطيران الإسرائيلي استهدفت أحد الأبنية السكنية بمشروع دمر على أطراف العاصمة دمشق"، مشيرًا إلى أن "سيارات الإسعاف والدفاع المدني توجهت للموقع المستهدف، وسط معلومات تتحدث عن سقوط عدد من القتلى والجرحى".من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "سلاح الجو دمر هدفا مهما في دمشق"، مؤكدة أن "الأهداف التي تمت مهاجمتها في سوريا تابعة لحركة الجهاد الإسلامي".وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، "قصف مقرات قيادة ومواقع عسكرية احتوت على وسائل قتالية وآليات عسكرية جنوبي سوريا".وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قصف أيضا مواقع رادارات ووسائل رصد تستخدم لبلورة صورة استخبارات جوية جنوبي سوريا".وأضاف البيان أن "وجود هذه الوسائل في منطقة جنوب سوريا يشكل تهديدًا على دولة إسرائيل وأنشطة جيش الدفاع"، مشيرًا إلى أنه تم استهداف هذه المواقع لإزالة تهديدات مستقبلية.وأفادت وسائل إعلام سورية، نقلا عن مصادر، بأن الغارات الإسرائيلية استهدفت الفوج 89 في بلدة جباب واللواء 12 في مدينة إزرع بريف درعا".وشهد ريف درعا الشمالي، في وقت سابق، توغلا هو الأول من نوعه للقوات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، تزامنا مع تحليق مكثف للطيران المروحي والاستطلاع الإسرائيلي في المنطقة.مصادر أهلية في درعا أكدت لمراسل "سبوتنيك"، أن عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية بينها جرافات وصلت إلى منطقة تل المال، شمال محافظة درعا، وقامت بالدخول إلى بعض المواقع العسكرية في المنطقة، في وقت قطعت قوات أخرى طريق بلدتي مسحرة والطحية.عمر عقله، أحد وجهاء المنطقة الجنوبية، قال لـ"سبوتنيك"، إن "التوغل الإسرائيلي وصل إلى أعمق منطقة منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، والتي تشرف جغرافياً على محافظات درعا والقنيطرة وريف دمشق، حيث تعتبر هذه المنطقة مهمة عسكريا".وأضاف أن "القوات الإسرائيلية، قامت فجر اليوم، بتدمير عدة مواقع عسكرية بريف درعا الشمالي، بما فيها من أسلحة وذخائر قبل أن تنسحب وتعود باتجاه المنطقة العازلة في ريف القنيطرة".وتابع عقله: "الجيش الإسرائيلي استدعى تعزيزات عسكرية كبيرة إلى الحدود السورية قبالة الجولان المحتل، وسط أنباء تؤكد أن قواته تنوي التوسع في ريفي درعا والقنيطرة خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بحسب التطورات التي تشهدها الساحة السورية ميدانيا وسياسيا".ومنذ الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بدأت القوات الإسرائيلية التوغل داخل الأراضي السورية خارج المنطقة العازلة، وتمكنت من السيطرة على ما يقارب من 95% من مساحة محافظة القنيطرة، وأجزاء واسعة من ريف درعا الغربي (حوض اليرموك)، حيث أنشأ الجيش الإسرائيلي نقاطا عسكرية عدة في مواقع استراتيجية، منها سفوح جبل الشيخ، وباتت قواته تشرف ناريا على محافظات درعا والقنيطرة وريف دمشق.
https://sarabic.ae/20250310/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-على-المجتمع-الدولي-أن-يرفع-صوته-ضد-القتل-الوحشي-للمدنيين-في-سوريا-1098554532.html
https://sarabic.ae/20250308/وزير-الخارجية-الإيراني-انعدام-الأمن-والاستقرار-في-سوريا-يصب-في-مصلحة-إسرائيل-1098489309.html
https://sarabic.ae/20250309/اجتماع-سوريا-ودول-الجوار-يطالب-بوقف-عدوان-إسرائيل-وضمان-انسحابها-من-كل-الأراضي-السورية-1098536372.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/10/1095838223_78:0:1079:751_1920x0_80_0_0_f5776b5b81f738ff041d80f2507049cc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
سلاح الجو الإسرائيلي يشن غارة على العاصمة السورية دمشق
شن سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الخميس، هجوما على أهداف في العاصمة السورية دمشق.
ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، فإن "غارات لسلاح الطيران الإسرائيلي استهدفت أحد الأبنية السكنية بمشروع دمر على أطراف العاصمة دمشق"، مشيرًا إلى أن "سيارات الإسعاف والدفاع المدني توجهت للموقع المستهدف، وسط معلومات تتحدث عن سقوط عدد من القتلى والجرحى".
من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "سلاح الجو دمر هدفا مهما في دمشق"، مؤكدة أن "الأهداف التي تمت مهاجمتها في سوريا تابعة لحركة الجهاد الإسلامي".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، "قصف مقرات قيادة ومواقع عسكرية
احتوت على وسائل قتالية وآليات عسكرية جنوبي سوريا".
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قصف أيضا مواقع رادارات ووسائل رصد تستخدم لبلورة صورة استخبارات جوية جنوبي سوريا".
وأضاف البيان أن "وجود هذه الوسائل في منطقة جنوب سوريا يشكل تهديدًا على دولة إسرائيل وأنشطة جيش الدفاع"، مشيرًا إلى أنه تم استهداف هذه المواقع لإزالة تهديدات مستقبلية.
وشن سلاح الجو الإسرائيلي، مساء الاثنين الماضي، غارات عدة على مواقع عسكرية سابقة في محيط جباب وإزرع بريف ومدينة محافظة درعا".
وأفادت وسائل إعلام سورية، نقلا عن مصادر، بأن الغارات الإسرائيلية استهدفت الفوج 89 في بلدة جباب واللواء 12 في مدينة إزرع بريف درعا".
وشهد ريف درعا الشمالي، في وقت سابق، توغلا هو الأول من نوعه
للقوات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، تزامنا مع تحليق مكثف للطيران المروحي والاستطلاع الإسرائيلي في المنطقة.
مصادر أهلية في درعا أكدت لمراسل "سبوتنيك"، أن عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية بينها جرافات وصلت إلى منطقة تل المال، شمال محافظة درعا، وقامت بالدخول إلى بعض المواقع العسكرية في المنطقة، في وقت قطعت قوات أخرى طريق بلدتي مسحرة والطحية.
عمر عقله، أحد وجهاء المنطقة الجنوبية، قال لـ"سبوتنيك"، إن "التوغل الإسرائيلي وصل إلى أعمق منطقة منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، والتي تشرف جغرافياً على محافظات درعا والقنيطرة وريف دمشق، حيث تعتبر هذه المنطقة مهمة عسكريا".
وأضاف أن "القوات الإسرائيلية، قامت فجر اليوم، بتدمير عدة مواقع عسكرية بريف درعا الشمالي، بما فيها من أسلحة وذخائر قبل أن تنسحب وتعود باتجاه المنطقة العازلة في ريف القنيطرة".
وتابع عقله: "الجيش الإسرائيلي استدعى تعزيزات عسكرية كبيرة إلى الحدود السورية قبالة الجولان المحتل، وسط أنباء تؤكد أن قواته تنوي التوسع في ريفي درعا والقنيطرة خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بحسب التطورات التي تشهدها الساحة السورية ميدانيا وسياسيا".
ومنذ الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بدأت القوات الإسرائيلية التوغل داخل الأراضي السورية خارج المنطقة العازلة، وتمكنت من السيطرة على ما يقارب من 95% من مساحة محافظة القنيطرة، وأجزاء واسعة من ريف درعا الغربي (حوض اليرموك)، حيث أنشأ الجيش الإسرائيلي نقاطا عسكرية عدة في مواقع استراتيجية، منها سفوح جبل الشيخ، وباتت قواته تشرف ناريا على محافظات درعا والقنيطرة وريف دمشق.