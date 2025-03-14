https://sarabic.ae/20250314/مجلس-الأمن-الدولي-يدين-العنف-الذي-وقع-في-الساحل-السوري-ويدعو-إلى-حماية-جميع-المدنيين-1098671720.html
مجلس الأمن الدولي يدين العنف الذي وقع في الساحل السوري ويدعو إلى حماية جميع المدنيين
مجلس الأمن الدولي يدين العنف الذي وقع في الساحل السوري ويدعو إلى حماية جميع المدنيين
سبوتنيك عربي
أصدر مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، بيانا أدان فيه أعمال العنف التي ارتُكبت في محافظتي اللاذقية وطرطوس في الساحل السوري، بما في ذلك عمليات القتل الجماعي... 14.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-14T17:28+0000
2025-03-14T17:28+0000
2025-03-14T17:28+0000
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وجاء في بيان المجلس: "يدين مجلس الأمن بشدة أعمال العنف الواسعة التي ارتُكبت في محافظتي اللاذقية وطرطوس في سوريا منذ 6 آذار/مارس، بما في ذلك عمليات القتل الجماعي للمدنيين، خاصة من الطائفة العلوية، كما يدين الهجمات التي تُشن على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات"، معربا عن "قلقه البالغ من أن هذا العنف يؤدي إلى زيادة التوترات بين الطوائف في سوريا"، وداعيا "جميع الأطراف إلى وقف فوري لجميع أعمال العنف والتحريض، وضمان حماية جميع المدنيين والبنية التحتية الإنسانية".كما دعا مجلس الأمن في بيانه "إلى تقديم دعم دولي إضافي لجهود الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من أجل تكثيف تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين المحتاجين في جميع أنحاء سوريا. ودعا السلطات الانتقالية إلى حماية جميع السوريين بغض النظر عن انتمائهم العرقي أو الديني".واتفق أعضاء مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، على إدانة أعمال العنف التي تشهدها سوريا في الوقت الراهن، وذلك بعدما صوتوا لصالح بيان رئاسي للمجلس.وجاء في البيان أن "مجلس الأمن يدين بشدة أعمال العنف واسعة النطاق، التي ارتكبت في محافظتي اللاذقية وطرطوس في سوريا، منذ السادس من مارس (آذار الجاري)، والتي شملت قتلا جماعيا للمدنيين، وخاصة بين أفراد المجتمع العلوي".
https://sarabic.ae/20250314/كلكم-أبنائي-أول-ظهور-للأم-السورية-المكلومة-التي-تصدرت-وسائل-التواصل-عالميا-1098663856.html
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العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة, العالم
العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة, العالم
مجلس الأمن الدولي يدين العنف الذي وقع في الساحل السوري ويدعو إلى حماية جميع المدنيين
أصدر مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، بيانا أدان فيه أعمال العنف التي ارتُكبت في محافظتي اللاذقية وطرطوس في الساحل السوري، بما في ذلك عمليات القتل الجماعي للمدنيين، داعيا السلطات الانتقالية إلى حماية جميع السوريين بغض النظر عن انتمائهم العرقي أو الديني.
وجاء في بيان المجلس: "يدين مجلس الأمن بشدة أعمال العنف الواسعة التي ارتُكبت في محافظتي اللاذقية وطرطوس في سوريا منذ 6 آذار/مارس، بما في ذلك عمليات القتل الجماعي للمدنيين، خاصة من الطائفة العلوية، كما يدين الهجمات التي تُشن على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات"، معربا عن "قلقه البالغ من أن هذا العنف يؤدي إلى زيادة التوترات بين الطوائف في سوريا"، وداعيا "جميع الأطراف إلى وقف فوري لجميع أعمال العنف والتحريض، وضمان حماية جميع المدنيين والبنية التحتية الإنسانية".
كما دعا مجلس الأمن في بيانه "إلى تقديم دعم دولي إضافي لجهود الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من أجل تكثيف تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين المحتاجين في جميع أنحاء سوريا. ودعا السلطات الانتقالية إلى حماية جميع السوريين بغض النظر عن انتمائهم العرقي أو الديني".
واتفق أعضاء مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، على إدانة أعمال العنف التي تشهدها سوريا في الوقت الراهن، وذلك بعدما صوتوا لصالح بيان رئاسي للمجلس.
وكان مراسل "سبوتنيك" قد أفاد بأن المجلس وافق على بيان يدين العنف في اللاذقية وطرطوس بسوريا، دون أي اعتراضات من قبل أي من الأعضاء، مشيرًا إلى أن البيان سيتم اعتماده رسميا صباح اليوم.
وجاء في البيان أن "مجلس الأمن يدين بشدة أعمال العنف واسعة النطاق، التي ارتكبت في محافظتي اللاذقية وطرطوس في سوريا، منذ السادس من مارس (آذار الجاري)، والتي شملت قتلا جماعيا للمدنيين، وخاصة بين أفراد المجتمع العلوي".