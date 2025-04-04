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https://sarabic.ae/20250404/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-لا-دولة-فلسطينية-في-ظل-قيادة-حماس-والضفة-أراض-متنازع-عليها-1099214477.html
وزير الخارجية الإسرائيلي: لا دولة فلسطينية في ظل قيادة "حماس" والضفة "أراض متنازع عليها"
وزير الخارجية الإسرائيلي: لا دولة فلسطينية في ظل قيادة "حماس" والضفة "أراض متنازع عليها"
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم الجمعة، إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية،"أمر غير ممكن حاليا". 04.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-04T10:19+0000
2025-04-04T10:19+0000
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وأجرت صحيفة غربية، صباح اليوم الجمعة، مقابلة مع جدعون ساعر، زعم من خلالها أن الضفة الغربية أرض متنازع عليها مع الجانب الفلسطيني وليست أرضا محتلة.وبرر جدعون ساعر ذلك بأن "حركة حماس تسيطر على المشهد الفلسطيني"، والتي وصفها بأنها تمثل "تهديدا دائما لأمن إسرائيل"، مشددا على أن بلاده لن تسمح بالعودة إلى الوضع الذي كان قائما قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2024، ويقصد بها عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عها حركة "حماس".ورأي أن الضفة الغربية "أراض متنازع عليها وليست محتلة"، مشيرا إلى أن إسرائيل كانت مستعدة للتفاوض في مناسبات عديدة، "لكن السلطة الفلسطينية الحالية لا تُعد شريكا ممكنا في هذا المسار"، على حد زعمه.وختم ساعر حديثه زاعما بأن "الفلسطينيين أصبحوا أداة سياسية تستخدم ضد إسرائيل"، مضيفا: "نريد إنهاء هذا الوضع، لكن دون المخاطرة بأمننا القومي".ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تتعرض الضفة الغربية إلى تصاعد في وتيرة الاقتحامات والمداهمات المتكررة، والعمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في مدن وقرى ومخيمات الفلسطينيين.ويغلق الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية، منذ بدء الحرب على قطاع غزة، ويفصل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها بحواجز وبوابات عسكرية وسواتر ترابية.ومنذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة شمالي الضفة الغربية، حيث شنت قواته هجمات واسعة النطاق على مدينة جنين، مستهدفة أحياء سكنية بالكامل، ثم توسعت عملياته العسكرية في وطولكرم وطوباس شمالي الضفة الغربية.وفي 21 يناير/ كانون الثاني، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في مدينة جنين ومخيمها، ووسّع الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في شمالي الضفة الغربية لتصل إلى مدينة طولكرم في 27 من الشهر ذاته، فيما بدأ قبل أيام عدة عملية عسكرية في بلدة طمون ومخيم الفارعة بمحافظة طوباس.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن 70 فلسطينيا قتلوا في الضفة الغربية منذ مطلع عام 2025، بينهم 10 أطفال.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس، ما أسفر عن مقتل أكثر من 900 فلسطيني، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
https://sarabic.ae/20250310/اقتحامات-متكررة-ماذا-يحدث-في-الضفة-الغربية-ولماذا-يصمت-المجتمع-الدولي-1098564209.html
https://sarabic.ae/20250226/أونروا-الضفة-الغربية-أصبحت-ساحة-معركة--1098202703.html
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أخبار الضفة الغربية, قطاع غزة, غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
أخبار الضفة الغربية, قطاع غزة, غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار

وزير الخارجية الإسرائيلي: لا دولة فلسطينية في ظل قيادة "حماس" والضفة "أراض متنازع عليها"

10:19 GMT 04.04.2025
© AP Photo / Gregorio Borgiaوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر
وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / Gregorio Borgia
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قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم الجمعة، إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية،"أمر غير ممكن حاليا".
وأجرت صحيفة غربية، صباح اليوم الجمعة، مقابلة مع جدعون ساعر، زعم من خلالها أن الضفة الغربية أرض متنازع عليها مع الجانب الفلسطيني وليست أرضا محتلة.
صورلعشرات المنازل والمحال التجارية المدمرة بمخيم طولكرم شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2025
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وبرر جدعون ساعر ذلك بأن "حركة حماس تسيطر على المشهد الفلسطيني"، والتي وصفها بأنها تمثل "تهديدا دائما لأمن إسرائيل"، مشددا على أن بلاده لن تسمح بالعودة إلى الوضع الذي كان قائما قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2024، ويقصد بها عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عها حركة "حماس".
ورأي أن الضفة الغربية "أراض متنازع عليها وليست محتلة"، مشيرا إلى أن إسرائيل كانت مستعدة للتفاوض في مناسبات عديدة، "لكن السلطة الفلسطينية الحالية لا تُعد شريكا ممكنا في هذا المسار"، على حد زعمه.
وختم ساعر حديثه زاعما بأن "الفلسطينيين أصبحوا أداة سياسية تستخدم ضد إسرائيل"، مضيفا: "نريد إنهاء هذا الوضع، لكن دون المخاطرة بأمننا القومي".
ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تتعرض الضفة الغربية إلى تصاعد في وتيرة الاقتحامات والمداهمات المتكررة، والعمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في مدن وقرى ومخيمات الفلسطينيين.
ويغلق الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية، منذ بدء الحرب على قطاع غزة، ويفصل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها بحواجز وبوابات عسكرية وسواتر ترابية.
ومنذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة شمالي الضفة الغربية، حيث شنت قواته هجمات واسعة النطاق على مدينة جنين، مستهدفة أحياء سكنية بالكامل، ثم توسعت عملياته العسكرية في وطولكرم وطوباس شمالي الضفة الغربية.
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26 فبراير, 15:10 GMT
وفي 21 يناير/ كانون الثاني، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في مدينة جنين ومخيمها، ووسّع الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في شمالي الضفة الغربية لتصل إلى مدينة طولكرم في 27 من الشهر ذاته، فيما بدأ قبل أيام عدة عملية عسكرية في بلدة طمون ومخيم الفارعة بمحافظة طوباس.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن 70 فلسطينيا قتلوا في الضفة الغربية منذ مطلع عام 2025، بينهم 10 أطفال.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس، ما أسفر عن مقتل أكثر من 900 فلسطيني، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
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