https://sarabic.ae/20250417/تعزيز-التعاون-القنصلي-بين-ليبيا-وتونس-تسهيلات-جديدة-واتفاقات-لمعالجة-الإشكاليات-العالقة-1099650940.html
تعزيز التعاون القنصلي بين ليبيا وتونس.. تسهيلات جديدة واتفاقات لمعالجة الإشكاليات العالقة
تعزيز التعاون القنصلي بين ليبيا وتونس.. تسهيلات جديدة واتفاقات لمعالجة الإشكاليات العالقة
سبوتنيك عربي
اختتمت، اليوم الخميس، في العاصمة الليبية طرابلس أعمال اجتماع اللجنة القنصلية المشتركة بين دولة ليبيا والجمهورية التونسية. 17.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-17T16:54+0000
2025-04-17T16:54+0000
2025-04-17T16:54+0000
حصري
العالم العربي
أخبار العالم الآن
أخبار ليبيا اليوم
تونس
أخبار تونس اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/11/1099650777_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_a4f12e0c19fd7a52a3544625154940e9.jpg
الاجتماع انعقد يومي 15 و16 إبريل/ نيسان الحالي، برئاسة مدير إدارة الشؤون القنصلية في ليبيا السفير نجاة مسعود شائف، والمدير العام للإدارة العامة للشؤون القنصلية في تونس السفير محمد عماد الترجمان، بحسب مراسل "سبوتنيك".وناقش الجانبان خلال الاجتماع أبرز ملفات التعاون القنصلي المشترك، بما في ذلك شؤون الجاليتين وتنظيم حركة العبور بين البلدين، إلى جانب معالجة القضايا المتعلقة بالمواطنين من كلا الطرفين.وأكد الوفدان على أهمية حماية مصالح المواطنين وفق الاتفاقيات الثنائية، والعمل على تنشيط قنوات التواصل القنصلي لتسريع حل القضايا العالقة.كما تم الاتفاق على تبسيط الإجراءات القنصلية وتقديم تسهيلات خاصة في مجالات التأشيرات والإقامة وتوثيق الوثائق الرسمية.وتطرقت النقاشات إلى معالجة الإشكاليات المتعلقة بتشابه الأسماء والإجراءات الحدودية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة، والاتجار بالبشر، والهجرة غير النظامية.وفي الختام شدد الجانبان على أهمية عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ التوصيات، واستمرار التشاور بما يعزز العلاقات الثنائية ويخدم مصالح الشعبين الليبي والتونسي.
https://sarabic.ae/20250404/الرئيس-التونسي-يبحث-مع-الدبيبة-تيسير-عبور-المواطنين-والبضائع-بين-تونس-وليبيا-1099206909.html
https://sarabic.ae/20250324/المنافذ-الحدودية-بين-ليبيا-وتونس-خلافات-عابرة-أم-أزمة-متصاعدة-1098895409.html
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/11/1099650777_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ea1f88a685a44768d00da4a221987956.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار ليبيا اليوم, تونس, أخبار تونس اليوم
حصري, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار ليبيا اليوم, تونس, أخبار تونس اليوم
تعزيز التعاون القنصلي بين ليبيا وتونس.. تسهيلات جديدة واتفاقات لمعالجة الإشكاليات العالقة
حصري
اختتمت، اليوم الخميس، في العاصمة الليبية طرابلس أعمال اجتماع اللجنة القنصلية المشتركة بين دولة ليبيا والجمهورية التونسية.
الاجتماع انعقد يومي 15 و16 إبريل/ نيسان الحالي، برئاسة مدير إدارة الشؤون القنصلية في ليبيا السفير نجاة مسعود شائف، والمدير العام للإدارة العامة للشؤون القنصلية في تونس السفير محمد عماد الترجمان، بحسب مراسل "سبوتنيك
".
وناقش الجانبان خلال الاجتماع أبرز ملفات التعاون القنصلي المشترك، بما في ذلك شؤون الجاليتين وتنظيم حركة العبور
بين البلدين، إلى جانب معالجة القضايا المتعلقة بالمواطنين من كلا الطرفين.
وأكد الوفدان على أهمية حماية مصالح المواطنين وفق الاتفاقيات الثنائية، والعمل على تنشيط قنوات التواصل القنصلي لتسريع حل القضايا العالقة.
كما تم الاتفاق على تبسيط الإجراءات القنصلية وتقديم تسهيلات خاصة في مجالات التأشيرات والإقامة وتوثيق الوثائق الرسمية.
وتطرقت النقاشات إلى معالجة الإشكاليات المتعلقة بتشابه الأسماء والإجراءات الحدودية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة، والاتجار بالبشر، والهجرة غير النظامية.
وفي الختام شدد الجانبان على أهمية عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ التوصيات، واستمرار التشاور بما يعزز العلاقات
الثنائية ويخدم مصالح الشعبين الليبي والتونسي.