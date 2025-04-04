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27 د
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نبض افريقيا
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الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
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مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
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كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
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حصاد الأسبوع
خبير عسكري: هدف إسرائيل تفتيت سوريا ومنع القواعد التركية
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بعد تراجعه عن تعيين شارفيت رئيسًا للشاباك: هل تتفاقم الأزمة داخل إسرائيل؟
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عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
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https://sarabic.ae/20250404/الرئيس-التونسي-يبحث-مع-الدبيبة-تيسير-عبور-المواطنين-والبضائع-بين-تونس-وليبيا-1099206909.html
الرئيس التونسي يبحث مع الدبيبة تيسير عبور المواطنين والبضائع بين تونس وليبيا
الرئيس التونسي يبحث مع الدبيبة تيسير عبور المواطنين والبضائع بين تونس وليبيا
سبوتنيك عربي
بحث الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، التنسيق المستمر لتيسير عبور المواطنين والبضائع بين البلدين. 04.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-04T07:19+0000
2025-04-04T07:19+0000
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ونقلت بوابة الوسط، صباح اليوم الجمعة، عن الرئاسة التونسية أن المكالمة الهاتفية التي جرت بين سعيد والدبيبة جددت متانة العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين ومزيد دعمها في كافة المجالات.وأفاد بيان حكومة الوحدة الوطنية بأن الاتصال ناقش العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح الثنائية للشعبين الليبي والتونسي.وجدد الجانبان أهمية رفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية، لتسهيل حركة العبور للمواطنين في معبر رأس جدير الحدودي وتعزيز التبادل التجاري بما يخدم التكامل الاقتصادي بين الدولتين.وفي 28 أغسطس 2024، أعلنت مديرية أمن معبر "رأس جدير" البري في ليبيا، استئناف حركة السفر عبر الحدود المشتركة مع تونس بشكل منتظم. ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مديرية الأمن تأكيدها "استقرار الحالة الأمنية، رغم تهديد أمازيغ ليبيا بإعلان النفير العام، احتجاجاً على مناوشات جرت ضد قوات موالية لحكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة".يأتي ذلك بعدما أغلقت جماعات مسلحة طريق زوارة الليبي المؤدي إلى معبر رأس جدير الحدودي مع تونس، مطالبة بإخراج القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية من المنطقة.وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "جماعات مسلحة أغلقت طريق زوارة المؤدي إلى معبر رأس جدير بسواتر ترابية وذلك بسبب مطالبات أهالي المدينة بإخراج القوات العسكرية في المنطقة".
https://sarabic.ae/20240824/استمرار-غلق-الطريق-المؤدي-لمعبر-رأس-الجدير-من-الجانب-الليبي-1092064688.html
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أخبار ليبيا اليوم, أخبار تونس اليوم, تونس, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, أخبار تونس اليوم, تونس, العالم العربي, الأخبار

الرئيس التونسي يبحث مع الدبيبة تيسير عبور المواطنين والبضائع بين تونس وليبيا

07:19 GMT 04.04.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERYقوات الجيش بالمنطقة الغربية تسيطر على معبر رأس جدير الحدودي غرب ليبيا
قوات الجيش بالمنطقة الغربية تسيطر على معبر رأس جدير الحدودي غرب ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
بحث الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، التنسيق المستمر لتيسير عبور المواطنين والبضائع بين البلدين.
ونقلت بوابة الوسط، صباح اليوم الجمعة، عن الرئاسة التونسية أن المكالمة الهاتفية التي جرت بين سعيد والدبيبة جددت متانة العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين ومزيد دعمها في كافة المجالات.
قوات الجيش بالمنطقة الغربية تسيطر على معبر رأس جدير الحدودي غرب ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2024
استمرار غلق الطريق المؤدي لمعبر رأس الجدير من الجانب الليبي
24 أغسطس 2024, 12:18 GMT
وأفاد بيان حكومة الوحدة الوطنية بأن الاتصال ناقش العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح الثنائية للشعبين الليبي والتونسي.
وجدد الجانبان أهمية رفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية، لتسهيل حركة العبور للمواطنين في معبر رأس جدير الحدودي وتعزيز التبادل التجاري بما يخدم التكامل الاقتصادي بين الدولتين.
وفي 28 أغسطس 2024، أعلنت مديرية أمن معبر "رأس جدير" البري في ليبيا، استئناف حركة السفر عبر الحدود المشتركة مع تونس بشكل منتظم.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مديرية الأمن تأكيدها "استقرار الحالة الأمنية، رغم تهديد أمازيغ ليبيا بإعلان النفير العام، احتجاجاً على مناوشات جرت ضد قوات موالية لحكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة".
يأتي ذلك بعدما أغلقت جماعات مسلحة طريق زوارة الليبي المؤدي إلى معبر رأس جدير الحدودي مع تونس، مطالبة بإخراج القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية من المنطقة.
وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "جماعات مسلحة أغلقت طريق زوارة المؤدي إلى معبر رأس جدير بسواتر ترابية وذلك بسبب مطالبات أهالي المدينة بإخراج القوات العسكرية في المنطقة".
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